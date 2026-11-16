वाराणसी गंगा तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य, गूंजा हर-हर महादेव; छठ महापर्व का भव्य समापन
व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 9:24 AM IST
वाराणसी: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ के अंतिम दिन सोमवार की सुबह काशी के गंगा घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए सामने घाट से लेकर नमो घाट तक लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहुंचे.
व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. गंगा के विभिन्न घाटों पर छठी मैया की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. वहीं कुछ लोगों ने घाटों पर जमकर आतिशबाजी भी की.
भोर से पहुंचने लगी महिलाएं: भोर होने से पहले ही गंगा के तट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. सिर पर पूजन सामग्री से सजे दउरा और फल से भरे सूप लेकर व्रती महिलाएं घाटों की ओर बढ़ती रहीं. कोई परिवार के साथ तो कोई समूह में पारंपरिक छठ गीत गाते हुए घाटों तक पहुंचा.
इस दौरान कई महिलाएं अपनी आस्था और कठिन व्रत की परंपरा के तहत दंडवत करते हुए घाटों तक पहुंचीं. उनकी श्रद्धा और समर्पण का दृश्य लोगों को भावविभोर कर रहा था. ढोल और पारंपरिक गीतों की धुन पर श्रद्धालुओं के घाटों तक पहुंचने का क्रम लगातार जारी रहा.
श्रद्धालुओं में उत्साह: घाटों पर जगह-जगह पूजन के लिए वेदियां सजाई गई थीं. व्रती महिलाएं गंगा के पवित्र जल में खड़े होकर भगवान सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थीं. चारों तरफ छठी मैया के गीतों और भक्ति संगीत से वातावरण भक्तिमय बना हुआ था. श्रद्धालुओं के चेहरों पर पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास साफ दिखाई दे रहा था.
सूर्योदय होते हीं गूंजा हर-हर महादेव: जैसे ही पूर्व दिशा में भगवान भास्कर उदित हुए, घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर पहुंच गई. सूर्य की पहली किरण के साथ ही व्रती महिलाओं ने दूध, गंगाजल और पूजन सामग्री से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान हर-हर महादेव, जय छठी मैया और भगवान भास्कर की जय के उद्घोष से पूरा गंगा तट गूंज उठा.
श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की मंगलकामना की. चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के अंतिम दिन काशी के घाटों पर आस्था का विशाल संगम देखने को मिला.
परिवार के सदस्य व्रती महिलाओं के साथ पूजा में शामिल रहे. बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की भारी भीड़ घाटों पर मौजूद रही. भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत समापन हुआ.
डमरू दल भी पहुंचा गंगा घाट: डमरू दल ने डमरू बजाकर भगवान भास्कर और छठी मैया को प्रणाम किया. डमरू दल के राजा भैया ने कहा कि हम पिछले कई वर्षों से डमरू बजाते चले आ रहे है और जिस दिन छठ रहता है उस दिन हम सभी गंगा घाट पर इकट्ठा होते हैं और डमरू बजाकर लोगों में उत्साह भरने का काम करते हैं. राजा भैया कहा कि हम नव पर सवार होकर अस्सी घाट से नमो घाट तक डमरू बजाते हुए जाते हैं.
घाट पर पहुंची श्रद्धालु महिला अनुपमा ने कहा थी यह महा पर पिछले कई वर्षों से हम मानते चले आ रहे हैं और आज भगवान से प्रार्थना किए हैं कि भगवान सभी को स्वस्थ और संपन्न रहे. उन्होंने कहा कि आज हम अपने परिवार के साथ घाट पर पूजा करने पहुंचे हैं और भगवान भास्कर और छठ मैया से प्रार्थना किए हैं कि हे भगवान हमें हर साल इसी तरह व्रत के लिए बुलाए.
भगवान सूर्य की आराधना: श्रद्धालु महिला ममता ने कहा यह व्रत हम सभी माताए संतान प्राप्ति संतान को स्वस्थ रहने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर यह कठिन व्रत रहते हैं. उन्होंने कहा कि हम वाराणसी में रहते हैं हमारा मायका बिहार में है. आज परिवार के साथ हम घाट पर पहुंचे हैं और छठी मैया और भगवान सूर्य का आराधना कर रहे हैं.
घाट पर पूजा करने पहुंची रानी ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से छठ पूजा करते आ रहे हैं. यह व्रत हमारी मां करती हैं. हम सभी परिवार के लोग मां के साथ घाट पर पहुंचते हैं और पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं. उन्होंने कहा कि यह व्रत परिवार के सुख समृद्धि सभी फूल फूल और सबका कल्याण हो. इस कामना को लेकर हम सभी छठ पूजा करते हैं.
पूजन में शामिल होने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्याधन विज्ञान संकाय के सुभाष पांडेय ने आज बहुत ही अद्भुत दिन है. तीन दिनों से भगवान भास्कर का महिलाएं निराजल व्रत रहकर पूजन अर्चन करती है. उन्होंने कहा कि यह व्रत रहने से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है.
शकुंतला ले बताया कि हम पिछले 25 वर्षों से यह पूजन करते आ रहे हैं. यह पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है. उन्होंने बताया कि पहले दिन लौकी चावल, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया.
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