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वाराणसी गंगा तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य, गूंजा हर-हर महादेव; छठ महापर्व का भव्य समापन

वाराणसी गंगा तट पर उगते सूर्य को अर्घ्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ के अंतिम दिन सोमवार की सुबह काशी के गंगा घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए सामने घाट से लेकर नमो घाट तक लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पहुंचे.

व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. गंगा के विभिन्न घाटों पर छठी मैया की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. वहीं कुछ लोगों ने घाटों पर जमकर आतिशबाजी भी की.

वाराणसी में छठ पूजा. (Video Credit: ETV Bharat) भोर से पहुंचने लगी महिलाएं: भोर होने से पहले ही गंगा के तट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था. सिर पर पूजन सामग्री से सजे दउरा और फल से भरे सूप लेकर व्रती महिलाएं घाटों की ओर बढ़ती रहीं. कोई परिवार के साथ तो कोई समूह में पारंपरिक छठ गीत गाते हुए घाटों तक पहुंचा. इस दौरान कई महिलाएं अपनी आस्था और कठिन व्रत की परंपरा के तहत दंडवत करते हुए घाटों तक पहुंचीं. उनकी श्रद्धा और समर्पण का दृश्य लोगों को भावविभोर कर रहा था. ढोल और पारंपरिक गीतों की धुन पर श्रद्धालुओं के घाटों तक पहुंचने का क्रम लगातार जारी रहा. वाराणसी में सूर्योदय का नजारा. (Photo Credit: ETV Bharat) श्रद्धालुओं में उत्साह: घाटों पर जगह-जगह पूजन के लिए वेदियां सजाई गई थीं. व्रती महिलाएं गंगा के पवित्र जल में खड़े होकर भगवान सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थीं. चारों तरफ छठी मैया के गीतों और भक्ति संगीत से वातावरण भक्तिमय बना हुआ था. श्रद्धालुओं के चेहरों पर पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास साफ दिखाई दे रहा था. सूर्योदय होते हीं गूंजा हर-हर महादेव: जैसे ही पूर्व दिशा में भगवान भास्कर उदित हुए, घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर पहुंच गई. सूर्य की पहली किरण के साथ ही व्रती महिलाओं ने दूध, गंगाजल और पूजन सामग्री से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान हर-हर महादेव, जय छठी मैया और भगवान भास्कर की जय के उद्घोष से पूरा गंगा तट गूंज उठा. गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat) श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की मंगलकामना की. चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के अंतिम दिन काशी के घाटों पर आस्था का विशाल संगम देखने को मिला. परिवार के सदस्य व्रती महिलाओं के साथ पूजा में शामिल रहे. बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं की भारी भीड़ घाटों पर मौजूद रही. भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत समापन हुआ.