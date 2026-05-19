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वाराणसी: दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में कल बंद रहेंगी 6000 से अधिक दवा दुकानें

ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और कॉर्पोरेट घरानों के दवा कारोबार में प्रवेश के विरोध में वाराणसी की 6000 दवा दुकानें बंद रहेंगी.

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केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री संजय सिंह ने डीएम से की मुलाकात, ऑडिट न होने पर उठाए सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:15 PM IST

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Updated : May 19, 2026 at 8:21 PM IST

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वाराणसी: ऑनलाइन दवाओं की हो रही अंधाधुंध बिक्री और कॉर्पोरेट घरानों के दवा कारोबार में शामिल होने से खुदरा व थोक व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है. इसके विरोध में आगामी 20 मई को पूरे भारत में दवा की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने का बड़ा ऐलान किया गया है. इस देशव्यापी बंदी का व्यापक असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी मुख्य रूप से देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी, वहीं बनारस में छोटी-बड़ी मिलाकर कुल 6000 से ज्यादा दवा दुकानों के शटर कल नहीं उठेंगे.

केमिस्ट एसोसिएशन ने किया बंदी का समर्थन: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में बुधवार को दवा की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है. इस देशव्यापी बंदी का स्थानीय स्तर पर वाराणसी दवा विक्रेता समिति ने भी बैठक कर पूरी मजबूती के साथ समर्थन किया है. हालांकि आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बंदी के दौरान सभी प्रकार की आपातकालीन (इमरजेंसी) जीवन रक्षक दवा सेवाएं पूरी तरह जारी रहेंगी. वाराणसी दवा विक्रेता समिति के महामंत्री और सप्तसागर दवा मंडी के प्रमुख व्यवसायी संजय सिंह ने इस बंदी के मुख्य कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला.

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पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी सप्तसागर में नहीं मिलेंगी दवाएं, केवल इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना पर्चे के दवाओं की होम डिलीवरी पर रोक की मांग: उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ऑनलाइन दवा का बाजार देश के युवाओं को धीरे-धीरे नशे का आदि बना रहा है. इसका मुख्य कारण यह है कि बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के भी कोई भी प्रतिबंधित दवाएं आसानी से ऑनलाइन पोर्टल से मंगाई जा सकती हैं. ऐसे में देश और समाज के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को इस ऑनलाइन व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद करना होगा. संजय सिंह का कहना है कि वर्तमान में पूरे देश में करीब 15 लाख केमिस्ट और अकेले वाराणसी में करीब 6 हजार से ऊपर केमिस्ट इस पारंपरिक व्यापार से सीधे जुड़े हुए हैं.

पुराने कानूनों में संशोधन का हो रहा विरोध: व्यापारियों ने बताया कि कुछ समय पहले सरकार द्वारा लाए गए GSR 217-E कानून का हम सभी लोगों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध किया था. इस कानून के अंतर्गत देश में नया फार्मेसी एक्ट लागू होना था, जिससे हमारे स्थापित घरेलू बाजार में बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की दुकानें आसानी से खुल जातीं. उस चुनौतीपूर्ण समय में हम सभी छोटे-बड़े व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह एक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. यही वजह रही कि तब कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बाजार में अपना रिटेल आउटलेट खोलने में पूरी तरह नाकाम रही थी.

कोरोना काल का कानून बना जी का जंजाल: संजय सिंह का कहना है कि कोरोना काल में जब सभी लोग महामारी के डर से अपने घरों में कैद थे, तब मरीजों तक दवाएं पहुंचाने के लिए मंथन चल रहा था. चूंकि मूल ड्रग एक्ट में दवाओं की डोर-टू-डोर (घर-घर) सप्लाई का कोई कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं था. ऐसे में तत्कालीन सरकार ने तात्कालिक सुविधा के लिए ड्रग एक्ट में विशेष संशोधन करते हुए आपातकालीन नियम GSR 220-E को लागू किया था, ताकि आवश्यक दवाओं की सप्लाई सीधे मरीजों के घरों तक सुचारू रूप से की जा सके.

मल्टीनेशनल कंपनियों ने बनाया अपना हथियार: केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि हमने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर दवाएं घर-घर पहुंचाईं और लाखों लोगों को इसका सीधा लाभ मिला. संकट के उस दौर में हम सभी पारंपरिक दुकानदारों ने समाज की बहुत सेवा की थी और उस वक़्त कोई भी ऑनलाइन कंपनी मैदान में नहीं थी. दुर्भाग्य से कोरोना महामारी तो खत्म हो गई, लेकिन सरकार का यह आपातकालीन एक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ. अब बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसी एक्ट को अपना मुख्य हथियार बना लिया है और अपने बड़े-बड़े वेयरहाउस खोलकर ऑनलाइन दवाएं सीधे घरों तक पहुंचा रही हैं.

ऑनलाइन कंपनियों का ऑडिट नहीं: वाराणसी में कल होने वाली इस ऐतिहासिक बंदी में जिले के 6 हजार से अधिक रिटेल और होलसेल के छोटे-बड़े दुकानदार पूरी एकजुटता के साथ हिस्सा ले रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के जिलाधिकारी (डीएम) से भी मुलाकात कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया है. संजय सिंह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन हमारा सर्वे और ऑडिट तो ड्रग विभाग के माध्यम से लगातार करता रहता है. इसके विपरीत ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन बड़ी कंपनियों की कोई वित्तीय या तकनीकी ऑडिट नहीं होती है, जिससे यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे जनता को कौन सी और कैसी दवाएं बेच रहे हैं.

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Last Updated : May 19, 2026 at 8:21 PM IST

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