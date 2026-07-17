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वाराणसी: चौबेपुर थाने में फरियादी को 8 सेकंड में 5 थप्पड़ जड़ने वाली महिला दारोगा रोशनी सिंह सस्पेंड, देखें वीडियो

वाराणसी: वाराणसी के चौबेपुर पुलिस स्टेशन में तैनात महिला दारोगा रोशनी सिंह ने थाने में आई एक पीड़ित महिला के साथ सरेआम मारपीट की. इस पूरी अमानवीय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग ने त्वरित एक्शन लेते हुए महिला दारोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी ने महिला दारोगा के खिलाफ की गई इस दंडात्मक कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है.

फरियादी को 8 सेकंड में जड़े 5 थप्पड़: वहां थाने पर रोज-रोज की आने वाली शिकायतों से नाराज महिला दारोगा रौशनी सिंह ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में फरियादी महिला को एक के बाद एक पांच थप्पड़ जड़ दिये. जिस समय यह मारपीट हो रही थी, उसी दौरान थाने परिसर में मौजूद एक सजग व्यक्ति ने अपने मोबाइल से इसका चोरी-छिपे वीडियो बना लिया. बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद यह तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो के संज्ञान में आते ही उच्चाधिकारियों ने मामले की त्वरित जांच के आदेश दिए और महिला दारोगा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया.

महिला दारोगा बोली- आज तेरा इलाज करती हूं: मिली जानकारी के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला अपनी किसी पारिवारिक या सामाजिक समस्या की शिकायत दर्ज कराने आई थी. जैसे ही पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती और शिकायत बतानी शुरू की, वैसे ही वहां ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक रोशनी सिंह भड़क उठीं. गुस्से से तमतमाई उपनिरीक्षक रोशनी सिंह ने फरियादी महिला को डांटते हुए कहा कि मैं रोज-रोज तुम्हारी इन शिकायतों से तंग आ चुकी हूं और आज तुम्हारा इलाज करती हूं. इसके बाद महिला दरोगा ने क्रूरता दिखाते हुए मात्र आठ सेकंड के भीतर महिला को लगातार पांच जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिए.

एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल: थाने के भीतर बैठे एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस पूरी घटना का गुपचुप तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई. इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसीपी सारनाथ विनय कुमार द्विवेदी ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच पूरी की गई है. जांच में महिला दरोगा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसके चलते उन्हें पद से निलंबित किया गया है. इस शर्मनाक मामले की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है और दरोगा के इस व्यवहार ने यूपी पुलिस की मित्र पुलिसिंग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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