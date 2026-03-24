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बनारस के चंद्रावती में 17 करोड़ की लागत से बना 'जैन सर्किट' घाट, भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली को मिली नई पहचान

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया, चंद्रावती गंगा घाट परियोजना अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाएगी और वादे के मुताबिक सतत विकास जारी रहेगा.

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भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली पर बन रहा 200 मीटर लंबा घाट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 9:47 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी में गंगा किनारे स्थित चंद्रावती गांव को जल्द ही एक नई वैश्विक पहचान मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग यहां जैन सर्किट के अंतर्गत 17.06 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य और पर्यावरण के अनुकूल घाट का निर्माण करा रहा है. भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली पर बन रहा यह 200 मीटर लंबा घाट लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, यह परियोजना अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है.

पर्यटन के नए कीर्तिमान: वर्ष 2025 में वाराणसी में 17.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो काशी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. अधिकारियों ने बताया कि इस नए घाट का संरचनात्मक कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और इसके तीनों स्तर बनकर तैयार हैं. घाट के अंतिम चरण में फ्लोरिंग और रेलिंग का शेष कार्य जैन श्वेतांबर तीर्थ सोसायटी द्वारा पूरा कराया जाएगा. यह स्थल वाराणसी के मुख्य घाटों की तुलना में अधिक शांत है, जो पर्यटकों को एक नया और सुकून भरा अनुभव प्रदान करेगा.

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बनारस के चंद्रावती घाट (Photo Credit: ETV Bharat)

इको-फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल: चंद्रावती घाट का निर्माण 'कम कार्बन फुटप्रिंट' वाली आधुनिक तकनीक और गैबियन संरचना पर आधारित है. यह विशेष डिजाइन न केवल मंदिर को गंगा के कटाव से सुरक्षित रखता है, बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है. यहां पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक सीढ़ियां, शौचालय, पोर्टेबल चेंजिंग रूम और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं. हेरिटेज लाइटिंग, पत्थर की बेंच और हरित क्षेत्र इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, जिससे यह एक आधुनिक रिवर फ्रंट के रूप में उभर रहा है.

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99 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है (Photo Credit: ETV Bharat)

भगवान चंद्रप्रभु की पावन जन्मस्थली: काशी से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रावती जैन धर्मावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है. यह स्थान जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु के जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान जैसे चार प्रमुख कल्याणकों से गहराई से जुड़ा हुआ है. यहां स्थित प्राचीन मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसका ऐतिहासिक महत्व जैन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है. मान्यताओं के अनुसार, भगवान चंद्रप्रभु ने इसी गंगा तट पर नाग वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या कर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था.

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