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बनारस के चंद्रावती में 17 करोड़ की लागत से बना 'जैन सर्किट' घाट, भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली को मिली नई पहचान

भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली पर बन रहा 200 मीटर लंबा घाट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी में गंगा किनारे स्थित चंद्रावती गांव को जल्द ही एक नई वैश्विक पहचान मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग यहां जैन सर्किट के अंतर्गत 17.06 करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य और पर्यावरण के अनुकूल घाट का निर्माण करा रहा है. भगवान चंद्रप्रभु की जन्मस्थली पर बन रहा यह 200 मीटर लंबा घाट लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, यह परियोजना अल्पज्ञात धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है. पर्यटन के नए कीर्तिमान: वर्ष 2025 में वाराणसी में 17.30 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो काशी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. अधिकारियों ने बताया कि इस नए घाट का संरचनात्मक कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है और इसके तीनों स्तर बनकर तैयार हैं. घाट के अंतिम चरण में फ्लोरिंग और रेलिंग का शेष कार्य जैन श्वेतांबर तीर्थ सोसायटी द्वारा पूरा कराया जाएगा. यह स्थल वाराणसी के मुख्य घाटों की तुलना में अधिक शांत है, जो पर्यटकों को एक नया और सुकून भरा अनुभव प्रदान करेगा. बनारस के चंद्रावती घाट (Photo Credit: ETV Bharat)