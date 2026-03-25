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बनारस में 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा, 12 साल पुराने चंद्रपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में 29 अक्टूबर 2013 को हुए चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी रविंद्र उर्फ राजू पटेल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस वारदात को सामान्य अपराध न मानकर एक सोची-समझी और योजनाबद्ध तरीके से की गई क्रूरतम घटना माना है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी कर दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की थी. लोहे के रम्भे से पूरे परिवार पर हमला: घटनाक्रम के अनुसार, 29 अक्टूबर 2013 की रात लगभग 9:30 बजे मृतक मोहन जायसवाल अपने घर के आंगन में जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे राजू पटेल ने उन पर लोहे के रम्भे से हमला कर दिया. पिता की चीख सुनकर बेटा संदीप बचाने आया, तो आरोपी ने उसे भी मरणासन्न कर दिया. इसके बाद शोर सुनकर बाहर आए मोहन की पत्नी झूना जायसवाल, बेटे प्रदीप और बेटी पूजा पर भी राजू ने ताबड़तोड़ वार किए. इस भयानक मंजर को घर की दूसरी बेटी आरती ने देखा, जिसकी आंखों के सामने आरोपी ने उसके पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया था. बयानों और साक्ष्यों के आधार पर राजू का अपराध सिद्ध. (Photo Credit: ETV Bharat)