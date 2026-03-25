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बनारस में 4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा, 12 साल पुराने चंद्रपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला

अधिवक्ता रोहित मौर्य ने बताया कि अदालत ने रविंद्र राजू पटेल को फांसी की सज़ा सुनाई है. वह बेहद शातिर किस्म का अपराधी है.

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4 लोगों की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:36 PM IST

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वाराणसी: वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में 29 अक्टूबर 2013 को हुए चार लोगों की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार की अदालत ने आरोपी रविंद्र उर्फ राजू पटेल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस वारदात को सामान्य अपराध न मानकर एक सोची-समझी और योजनाबद्ध तरीके से की गई क्रूरतम घटना माना है. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित मौर्य और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी कर दोषी को सख्त सजा दिलाने की मांग की थी.

लोहे के रम्भे से पूरे परिवार पर हमला: घटनाक्रम के अनुसार, 29 अक्टूबर 2013 की रात लगभग 9:30 बजे मृतक मोहन जायसवाल अपने घर के आंगन में जा रहे थे, तभी घात लगाए बैठे राजू पटेल ने उन पर लोहे के रम्भे से हमला कर दिया. पिता की चीख सुनकर बेटा संदीप बचाने आया, तो आरोपी ने उसे भी मरणासन्न कर दिया. इसके बाद शोर सुनकर बाहर आए मोहन की पत्नी झूना जायसवाल, बेटे प्रदीप और बेटी पूजा पर भी राजू ने ताबड़तोड़ वार किए. इस भयानक मंजर को घर की दूसरी बेटी आरती ने देखा, जिसकी आंखों के सामने आरोपी ने उसके पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया था.

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बयानों और साक्ष्यों के आधार पर राजू का अपराध सिद्ध. (Photo Credit: ETV Bharat)

चार लोगों को मौत के घाट उतारा: चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. घायल संदीप की हालत अत्यंत चिंताजनक होने के कारण उसे उच्च केंद्र रेफर किया गया था. चोलापुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 6 नवंबर 2013 को आरोपी राजू पटेल को चंदापुर नहरिया के पास से गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोपी के पास से मृतक का मोबाइल और उसकी निशानदेही पर घर के पीछे से जले हुए कपड़े व जूतों के अवशेष साक्ष्य के रूप में बरामद किए थे.

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29 अक्टूबर 2013 को चार लोगों की हत्या हुई थी. (Photo Credit: ETV Bharat)

12 साल बाद मिला न्याय: ट्रायल के दौरान अभियोजन ने कुल 18 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर राजू का अपराध सिद्ध हुआ. अधिवक्ता रोहित मौर्य ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर किस्म का व्यक्ति है, जिस पर हत्या (धारा 302) सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज था. अदालत ने फांसी की सजा के साथ-साथ अन्य धाराओं में उम्रकैद और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले के बाद न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ित परिवार को 12 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है.

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