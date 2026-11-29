वाराणसी: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर प्रहार, महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरा
काशी-तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना- गजेंद्र
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 5:44 PM IST
वाराणसी: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट फैकल्टी बिनाले का अवलोकन किया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर के किएा जा रहे विरोध पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा. उन्हें हमेशा उनके अधिकारों से ही परहेज रहा है.
महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष से सवाल
इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि, विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वह महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षण और अधिक भागीदारी देने के पक्ष में है या नहीं. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिलाओं को सशक्त बनाना है. महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन और स्वतंत्र आयोग की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से आवश्यक है.
काशी-तमिल रिश्ता सदियों पुराना
केन्द्रीय मंत्री ने काशी तमिल के रिश्ते पर कहा कि यह नया नहीं, बल्कि सदियों पुराना रिश्ता है. यह संबंध भारत की सांस्कृतिक एकता और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को दर्शाता है. कुछ लोग यह नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, जबकि भारत की एकता का इतिहास सदियों पुराना है. काशी-तमिलनाडु का संबंध, सौराष्ट्र-तमिल का जुड़ाव और आदि गुरु शंकराचार्य की यात्राएं भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रमाण हैं.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने बीएचयू में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम को लेकर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक हस्ताक्षर को देखा और वहां मौजूद पत्रों के बारे में जानकारी भी ली.
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