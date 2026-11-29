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वाराणसी: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर प्रहार, महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरा

बीएचयू के बिनाले में केन्द्रीय मंत्री, काशी-तमिल रिश्ते को बताया सदियों पुराना ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में आयोजित स्टूडेंट फैकल्टी बिनाले का अवलोकन किया. इस मौके पर मीडिया से बातचीत में विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर के किएा जा रहे विरोध पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा. उन्हें हमेशा उनके अधिकारों से ही परहेज रहा है.

वाराणसी में केंद्रीय मंत्री ने परिसीमन-महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा (Video Credit; ETV Bharat) महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष से सवाल



इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि, विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि वह महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षण और अधिक भागीदारी देने के पक्ष में है या नहीं. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प महिलाओं को सशक्त बनाना है. महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन और स्वतंत्र आयोग की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से आवश्यक है.

काशी-तमिल रिश्ता सदियों पुराना