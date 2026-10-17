वाराणसी : सारनाथ ब्लास्ट का CCTV फुटेज आया सामने, ताश के पत्ते की तरह ढहा मकान
आरोपी राजू खान को पुलिस ने पहले ही कर लिया है गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:43 AM IST
वाराणसी : सारनाथ थाना क्षेत्र में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस विस्फोट में तीन मंजिला मकान जहां जमीदोज हो गया. वहीं इसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि दो लापता. इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी राजू खान को गिरफ्तार कर लिया था. हादसे का सीसीटीवी फ़ुटेज अब सामने आ चुका है, जिसमें तबाही का मंजर रिकॉर्ड हुआ है. इस वीडियो में मकान विस्फोट के बाद ताश के पते की तरह ढहता हुआ नजर आ रहा है.
बता दें कि, गुरुवार को वाराणसी के सारंग तालाब क्षेत्र में उसे समय हड़कंप मच गया था, जब अचानक एक मकान में ब्लास्ट हो गया. इस मकान में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था. जानकारी के अनुसार उस वक्त घर में तीन लोग मौजूद थे, सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह धमाका इतना तेज था कि भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ. आसपास के लोग अब भी सदमे में हैं. धमाके की वजह से आसपास के दो से तीन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. मौके पर एसडीआरएफ और NDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था.
सारनाथ के पंचकोशी से स्थित पैगंबरपुर में राजू खान का लगभग 450 वर्गफीट में दो मंजिला मकान बना है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां राजू अपनी मां के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाता और रखता है.
धमाके में राजू खान की पत्नी चांदनी (39) बेटा आदिल (16) और बेटी अरबिया (10) घायल हो गए. इन्हें किसी तरह से मकान से बाहर निकालकर इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल भेजा गया. राजू की पत्नी चांदनी 90 फीसदी तक जल चुकी है. उसे ICU में रखा गया है. वहीं, राजू खान और उसकी मां मुन्नी मौके से फरार हो गए. बाद में पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया.
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