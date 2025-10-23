ETV Bharat / state

काशी के घाट, मंदिर कितनी दूर, कितना किराया? वाराणसी के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी जानकारी

स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि यहां 24 घंटे एक व्यक्ति की उपलब्धता रहेगी. यात्रियों को सूचनाएं दी जाएंगी.

वाराणसी के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 7:14 AM IST

2 Min Read
वाराणसी: काशी के मंदिर, घाट, गलियां, पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी एक ही बूथ पर मिल सकेगी. यहां ट्रेनों की आवाजाही की सूचना, शहर के प्रमुख स्थलों की दूरी, किराया, सुरक्षा की जानकारी सब कुछ एक ही बूथ पर पता चलेगा. इसके लिए जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और रेलवे के बीच साझा रणनीति बनी है. वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में इंटीग्रेटेड बूथ बनाया जाएगा, जहां यात्रियों के लिए लाउंज की भी व्यवस्था रहेगी.

वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि इंटीग्रेटेड बूथ रेलवे स्टेशन पर एक ही छत के नीचे यात्रियों को तमाम तरीके की जानकारियां, सुविधाएं मिलेंगी. यहां पर मंदिर, घाट, ऐतिहासिक स्थान, कैंट रेलवे स्टेशन से अलग-अलग स्थानों तक पहुंचने का किराया, होटल और ठहरने के स्थानों की जानकारी सब कुछ बताया जाएगा. बूथ में पर्यटन विभाग केबिन, आईआरसीटी केबिन, प्रशासन का केबिन होगा, जहां सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी.

काशी के घाट, मंदिर कितनी दूर, कितना किराया? (Video Credit: ETV Bharat)

24 घंटे मिलेंगी सूचनाएं, मदद: स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि यहां 24 घंटे एक व्यक्ति की उपलब्धता रहेगी. इसके लिए डाक्यूमेंट मंडल कार्यालय भेज दिए गए हैं. जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कराया जाएगा. अगले महीने यानी नवंबर तक यह काम शुरू हो जाएगा.

नवंबर से मिल सकती हैं सुविधाएं: उन्होंने बताया कि, पर्यटन विभाग से MOU करने के लिए कागजों की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नवंबर तक ये धरातल पर उतारा जा सकेगा. इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन रेलवे उपलब्ध करा रहा है. निर्माण कार्य पर्यटन विभाग करेगा. रेलवे, पर्यटन और जिला प्रशासन के कॉर्डिनेशन से यह सुविधा जल्द ही यात्रियों को मिलने लगेगी.

पहले भी मौजूद थे दो पर्यटन बूथ: उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए इसके पहले भी दो पर्यटन बूथ मौजूद थे, लेकिन उनके विजिबिलिटी कम थी. वह ऐसी जगहों पर थे, जहां लोग पहुंच नहीं पाते थे. ऐसे में यात्रियों की पहुंच बढ़ाने के लिए यह इंटीग्रेटेड बूथ परिसर के मेन एरिया में बनाया जा रहा है. ताकि वाराणसी आने-जाने वाले यात्रियों को स्टेशन के बाहर ही सारी जानकारी मिल सके.

