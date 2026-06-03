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वाराणसी में 200 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के लिए रात में कार्रवाई

राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने के लिए रेलवे की जमीन खाली कराने का दावा.

अजगैब शहीद मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई.
अजगैब शहीद मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:33 AM IST

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वाराणसी : राजघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल को बनाने के लिए काशी स्टेशन को एक भव्य और हाईटेक रूप देने के उद्देश्य से प्रशासन ने मंगलवार रात 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया. हालांकि जमीन रेलवे की बताई जा रही है और यहां मस्जिद और कब्रिस्तान मौजूद है. जिसे 2 साल पहले ही रेलवे ने कब्जे में लिया था. वहीं मस्जिद प्रबंधन ने हाईकोर्ट में प्रकरण के बाबत दाखिल कर रखा है.

मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों को हटाती पुलिस.
मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों को हटाती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

काशी स्टेशन परिसर से कुछ दूरी भदउ चुंगी राजघाट क्षेत्र में मौजूद लगभग 200 साल पुरानी मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. रेलवे की जमीन पर यहां 200 साल पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान मौजूद है. जिसे 2 साल पहले ही रेलवे ने कब्जे में लिया था. 2024 में इस प्रोजेक्ट के आने के बाद मस्जिद प्रबंधन ने हाईकोर्ट में प्रकरण भी दाखिल किया है. जिसकी सुनवाई भी जारी है, लेकिन रातों-रात भारी प्रशासनिक अमले और फोर्स की मौजूदगी में लगभग आधा दर्जन बुलडोजरों की मदद से मस्जिद को काफी बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया. प्रकरण में जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं. कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरफ की सभी रास्तों को बंद कर दिया था. किसी को भी स्पॉट पर जाने नहीं दिया जा रहा है.

मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों से पूछताछ करती पुलिस.
मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों से पूछताछ करती पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

रात करीब 11:00 बजे ही डीआईजी शिव हरी मीणा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने राजघाट से लेकर नमो घाट तक पैदल ही गश्त करते हुए वहां इकट्ठा भीड़ को हटाने और बैरिकेडिंग करवानी शुरू कराई. वहां बैठे लोगों को भी हटा दिया गया. डीआईजी शिव हरी मीणा का कहना था कि मॉडल स्टेशन परियोजना के लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है. काशी स्टेशन को 350 करोड़ रुपये की लागत से नया रूप दिया जाना है.

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