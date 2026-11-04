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आम लोगों के लिए शुरू हुई सैटेलाइट फोन की बुकिंग: बिना नेटवर्क के भी करेगा काम; जानें कीमत, रीचार्ज प्लान और कॉल दरें

बिना किसी मुश्किल वेरिफिकेशन के आसानी से मिलेगा कनेक्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: अब तक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना, सुरक्षा बलों और विशेष अभियानों से जुड़े लोग करते थे, लेकिन अब आम लोग भी इसे खरीद सकेंगे. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आम उपभोक्ताओं के लिए सैटेलाइट फोन की बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी भी होने लगी है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मोबाइल टावर का नेटवर्क न होने पर भी इससे कॉल और एसएमएस किए जा सकते हैं. भूकंप, बाढ़, आग जैसी आपदाओं या किसी बड़े संकट के दौरान जब सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तब भी यह फोन संचार का एक अहम साधन बन सकता है.

जानिए कैसे काम करता है यह खास सेटेलाइट फोन. (Video Credit: ETV Bharat) BSNL को मिले 12 आवेदन, दो लोगों को मिला फोन: BSNL के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक सैटेलाइट फोन के लिए 12 लोगों ने बुकिंग कराई है. इनमें से दो लोगों को फोन की डिलीवरी भी दी जा चुकी है. पहले सैटेलाइट फोन लेने के लिए सुरक्षा संबंधी वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब BSNL ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है. इच्छुक उपभोक्ताओं को जरूरी दस्तावेज देने होंगे और सुरक्षा संबंधी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया BSNL पूरी करेगा. बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कर सकेंगे बात: अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावर न होने की समस्या को देखते हुए BSNL ने सैटेलाइट फोन आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इस फोन से मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा मिलती है. हालांकि, इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है. अभी तक इस तरह के फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा एजेंसियां, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी और बड़े अभियानों से जुड़े लोग करते रहे हैं. बिना मोबाइल टावर और घने जंगलों में भी करेगा काम. (Photo Credit: ETV Bharat) पहले साल में करीब 2.16 लाख रुपये होंगे खर्च: BSNL के सैटेलाइट फोन को खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए सामान्य मोबाइल फोन की तुलना में ज्यादा खर्च करना होगा. अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक, हैंडसेट की मूल कीमत 1,12,200 रुपये है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 20,196 रुपये जुड़ते हैं. इस तरह फोन की कीमत 1,32,396 रुपये हो जाती है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए 1,180 रुपये, सिम एक्टिवेशन के लिए 590 रुपये और एक साल के प्रीपेड प्लान के लिए 82,579 रुपये देने होंगे. इस तरह पहले साल में फोन और अन्य शुल्क मिलाकर कुल 2,16,745 रुपये खर्च होंगे. महाप्रबंधक ने बताया कि पहले साल के बाद उपभोक्ता को मासिक प्लान के लिए करीब 4,503 रुपये देने होंगे. सरकारी कामकाज के लिए कॉल करने पर 18 रुपये प्रति मिनट और व्यावसायिक या निजी इस्तेमाल के लिए 25 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना होगा. इस फोन की कीमत और कॉल दरों के कारण यह उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिन्हें नियमित रूप से ऐसे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता. सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है यह फोन: सामान्य मोबाइल फोन मोबाइल बेस ट्रांसफर स्टेशन यानी टावर के जरिए नेटवर्क से जुड़ते हैं. इसके विपरीत सैटेलाइट फोन सीधे उपग्रह से संपर्क स्थापित करके काम करता है. इसी वजह से मोबाइल टावर से दूर रहने या सामान्य नेटवर्क सेवाएं प्रभावित होने पर भी इससे संपर्क किया जा सकता है. हालांकि, बेहतर सैटेलाइट सिग्नल के लिए आसपास की भौगोलिक स्थिति और आसमान की ओर सिग्नल पहुंचने की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है. आपदा, भूकंप या नेटवर्क जाम में भी नहीं कटेगा सिग्नल. (Photo Credit: ETV Bharat) आपात स्थिति में SOS बटन से मिलेगी मदद: इस फोन में आपातकालीन स्थिति में मदद मांगने के लिए SOS बटन दिया गया है. इसकी मदद से संकट के समय सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है. फोन की बैटरी का बैकअप सामान्य इस्तेमाल में करीब चार से पांच दिन तक बताया जा रहा है. इसकी मजबूत बनावट और बेहतर बैटरी क्षमता इसे दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी बनाती है.