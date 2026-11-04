आम लोगों के लिए शुरू हुई सैटेलाइट फोन की बुकिंग: बिना नेटवर्क के भी करेगा काम; जानें कीमत, रीचार्ज प्लान और कॉल दरें
BSNL ने आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सैटेलाइट फोन की बुकिंग और डिलीवरी शुरू कर दी है. पेश है गोपाल मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:03 PM IST
वाराणसी: अब तक सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना, सुरक्षा बलों और विशेष अभियानों से जुड़े लोग करते थे, लेकिन अब आम लोग भी इसे खरीद सकेंगे. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने आम उपभोक्ताओं के लिए सैटेलाइट फोन की बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी डिलीवरी भी होने लगी है.
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मोबाइल टावर का नेटवर्क न होने पर भी इससे कॉल और एसएमएस किए जा सकते हैं. भूकंप, बाढ़, आग जैसी आपदाओं या किसी बड़े संकट के दौरान जब सामान्य मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तब भी यह फोन संचार का एक अहम साधन बन सकता है.
BSNL को मिले 12 आवेदन, दो लोगों को मिला फोन: BSNL के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब तक सैटेलाइट फोन के लिए 12 लोगों ने बुकिंग कराई है. इनमें से दो लोगों को फोन की डिलीवरी भी दी जा चुकी है. पहले सैटेलाइट फोन लेने के लिए सुरक्षा संबंधी वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब BSNL ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है. इच्छुक उपभोक्ताओं को जरूरी दस्तावेज देने होंगे और सुरक्षा संबंधी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया BSNL पूरी करेगा.
बिना मोबाइल नेटवर्क के भी कर सकेंगे बात: अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि दूरदराज के इलाकों में मोबाइल टावर न होने की समस्या को देखते हुए BSNL ने सैटेलाइट फोन आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इस फोन से मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा मिलती है. हालांकि, इसमें इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है. अभी तक इस तरह के फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेना, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा एजेंसियां, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी और बड़े अभियानों से जुड़े लोग करते रहे हैं.
पहले साल में करीब 2.16 लाख रुपये होंगे खर्च: BSNL के सैटेलाइट फोन को खरीदने और इस्तेमाल करने के लिए सामान्य मोबाइल फोन की तुलना में ज्यादा खर्च करना होगा. अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक, हैंडसेट की मूल कीमत 1,12,200 रुपये है, जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 20,196 रुपये जुड़ते हैं. इस तरह फोन की कीमत 1,32,396 रुपये हो जाती है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए 1,180 रुपये, सिम एक्टिवेशन के लिए 590 रुपये और एक साल के प्रीपेड प्लान के लिए 82,579 रुपये देने होंगे.
इस तरह पहले साल में फोन और अन्य शुल्क मिलाकर कुल 2,16,745 रुपये खर्च होंगे. महाप्रबंधक ने बताया कि पहले साल के बाद उपभोक्ता को मासिक प्लान के लिए करीब 4,503 रुपये देने होंगे. सरकारी कामकाज के लिए कॉल करने पर 18 रुपये प्रति मिनट और व्यावसायिक या निजी इस्तेमाल के लिए 25 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना होगा. इस फोन की कीमत और कॉल दरों के कारण यह उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिन्हें नियमित रूप से ऐसे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं रहता.
सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है यह फोन: सामान्य मोबाइल फोन मोबाइल बेस ट्रांसफर स्टेशन यानी टावर के जरिए नेटवर्क से जुड़ते हैं. इसके विपरीत सैटेलाइट फोन सीधे उपग्रह से संपर्क स्थापित करके काम करता है. इसी वजह से मोबाइल टावर से दूर रहने या सामान्य नेटवर्क सेवाएं प्रभावित होने पर भी इससे संपर्क किया जा सकता है. हालांकि, बेहतर सैटेलाइट सिग्नल के लिए आसपास की भौगोलिक स्थिति और आसमान की ओर सिग्नल पहुंचने की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है.
आपात स्थिति में SOS बटन से मिलेगी मदद: इस फोन में आपातकालीन स्थिति में मदद मांगने के लिए SOS बटन दिया गया है. इसकी मदद से संकट के समय सहायता के लिए संपर्क किया जा सकता है. फोन की बैटरी का बैकअप सामान्य इस्तेमाल में करीब चार से पांच दिन तक बताया जा रहा है. इसकी मजबूत बनावट और बेहतर बैटरी क्षमता इसे दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी बनाती है.
आपदा और सुरक्षा अभियानों में आएगा काम: BSNL अधिकारियों के मुताबिक, सैटेलाइट फोन उन क्षेत्रों में काफी उपयोगी साबित हो सकता है जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. भूकंप, बाढ़, आग और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संचार व्यवस्था प्रभावित होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. सुरक्षा अभियानों, विरोध प्रदर्शनों या ऐसी परिस्थितियों में भी यह उपयोगी हो सकता है, जब सामान्य मोबाइल नेटवर्क बंद या बाधित हो जाए. यही वजह है कि आपदा प्रबंधन, पुलिस, अर्धसैनिक बल, वन विभाग, खनन और तेल-गैस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह फोन एक महत्वपूर्ण संचार साधन बन सकता है.
वाराणसी के शिवपुरवा कार्यालय से मिलेगी सुविधा: BSNL के जनसंपर्क अधिकारी अनीश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक सैटेलाइट फोन के लिए 12 आवेदन मिले हैं. इनमें से एक चंदौली के सरकारी कर्मचारी और दूसरे एक उद्यमी को फोन दिया जा चुका है. इच्छुक उपभोक्ता वाराणसी के शिवपुरवा स्थित एंटरप्राइज बिजनेस विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, फोटो और इस्तेमाल के उद्देश्य से संबंधित जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.
10 दिन में मिल सकता है नया कनेक्शन: अनीश कुमार सिंह ने बताया कि सैटेलाइट फोन लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों के साथ निजी कंपनियां और आम व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए फोन लेना चाहता है तो उसे संबंधित कंपनी या उद्योग से जुड़े दस्तावेज देने होंगे. सुरक्षा संबंधी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया BSNL पूरी करेगा, इसलिए आवेदक को इसके लिए अलग से हैदराबाद स्थित मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद करीब 10 दिन में नया कनेक्शन मिल सकता है.
हवाई यात्रा में ले जाने के लिए NOC जरूरी: BSNL अधिकारियों ने बताया कि सैटेलाइट फोन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए उपभोक्ता एंटरप्राइज बिजनेस के कस्टमर इनफॉरमेशन सेंटर के नंबर 18004257007 पर संपर्क कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति सैटेलाइट फोन लेकर हवाई यात्रा करना चाहता है तो उसे BSNL से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा. इसलिए यात्रा से पहले जरूरी अनुमति लेना जरूरी है. फोन खरीदने से पहले उपभोक्ताओं को इसके इस्तेमाल की शर्तों, प्लान और कॉल दरों की जानकारी भी ले लेनी चाहिए.
किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है सैटेलाइट फोन: सैटेलाइट फोन उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जिन्हें ऐसे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है.
- आपदा प्रबंधन और राहत दल: भूकंप, बाढ़ और आग जैसी घटनाओं के दौरान संचार बनाए रखने के लिए.
- पुलिस और अर्धसैनिक बल: सुरक्षा अभियानों और दूरदराज के क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के लिए.
- वन विभाग और संरक्षण दल: जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए.
- समुद्री और तटीय क्षेत्र: समुद्र में काम करने वाली टीमों और तटीय अभियानों के लिए.
- खनन, तेल और गैस क्षेत्र: दूरदराज की परियोजनाओं और कार्यस्थलों पर संचार के लिए.
- पहाड़ी और ग्रामीण इलाके: ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों की टीमों के लिए, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर या उपलब्ध नहीं है.
सैटेलाइट फोन के मुख्य फायदे: सैटेलाइट फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे मोबाइल टावर के नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें वॉयस कॉल और एसएमएस की सुविधा मिलती है, जबकि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है. आपातकालीन मदद के लिए SOS बटन और चार से पांच दिन तक चलने वाला बैटरी बैकअप भी इसकी खासियतों में शामिल हैं. सामान्य मोबाइल नेटवर्क बंद या बाधित होने पर भी सैटेलाइट से संपर्क की सुविधा इसे खास बनाती है.
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