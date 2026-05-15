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​ब्रेसेस के कारण खराब नहीं होंगे दांत; BHU ने विकसित किया बायोएक्टिव ग्लास आधारित नया बॉन्डिंग सिस्टम

वाराणसी : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के डेंटल विभाग ने फिक्स्ड ब्रेसेस का उपचार करा रहे मरीजों के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा "स्मार्ट एडहेसिव" विकसित किया है जो न केवल ब्रेसेस के ब्रैकेट को मजबूती से थामे रखेगा, बल्कि उपचार के दौरान दांतों के इनेमल की मरम्मत भी करेगा.

बीएचयू के डेंटल फैकल्टी आईएमएस प्रोफेसर डाॅ. अजीत परिहार के मुताबिक आमतौर पर ब्रेसेस लगवाने के बाद दांतों की सफाई मुश्किल हो जाती है. जिससे ब्रैकेट के आसपास सफेद चॉक जैसे धब्बे (इनेमल क्षरण) और सड़न होने लगती है. ऐसे में बीएचयू का यह नया मेसोपोरस बायोएक्टिव ग्लास आधारित एडहेसिव इस समस्या का समाधान करेगा. ​पुनर्निर्माण (Remineralization): इसमें स्ट्रोंशियम (Strontium) खनिज का उपयोग किया गया है जो इनेमल की सतह पर खनिज की परत जमाकर उसे फिर से जीवित करता है.

वहीं ब्रेसेस हटाने के समय अक्सर दांतों की बाहरी परत को नुकसान पहुंचता है. जिसे यह तकनीक काफी कम कर देगी. परीक्षणों में इसकी बॉन्ड शक्ति लगभग 9.91 MPa पाई गई है जो बाजार में उपलब्ध व्यावसायिक एडहेसिव (11.12 MPa) के लगभग बराबर है. यह नया एडहेसिव सिस्टम न केवल दांतों को सीधा करने में मदद करेगा, बल्कि उपचार के दौरान और उसके बाद दांतों की सेहत और चमक को भी बरकरार रखेगा.



यह शोध एक इन-विट्रो पायलट अध्ययन है जो जीवित मरीजों के बजाय निकाले गए दांतों पर किया गया है. यह एडहेसिव दंत चिकित्सालयों तक पहुंचने से पहले बड़े नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता होगी. प्रति समूह छह दांतों का नमूना आकार इस प्रकार के पायलट अध्ययन के लिए मानक है, लेकिन फॉर्मूलों के बीच निश्चित नैदानिक अंतर स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. फिर भी, ये निष्कर्ष एक ऐसी सामग्री की ओर संकेत करते हैं जो, यदि नैदानिक परीक्षणों में सफल होती है, तो मरीजों और चिकित्सकों दोनों के लिए ऑर्थोडॉन्टिक उपचार के अनुभव को सार्थक रूप से बेहतर बना सकती है.