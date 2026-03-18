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वाराणसी में रसोई गैस की कालाबाजारी; छापेमारी में शौचालय से चार सिलिंडर बरामद, आरोपी बाप-बेटे फरार

जंसा थाना क्षेत्र के बड़ौरा बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना पर छापेमारी की गई.

वाराणसी में खाद्य एवं रसद विभाग की टीम.
वाराणसी में खाद्य एवं रसद विभाग की टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 12:10 PM IST

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वाराणसी : ईरान-इजरायल के बीच युद्ध से फ्यूल एवं गैस का संकट हो गया है. ऐसे में कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश कर रसोई गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी करने में जुट गए हैं. हालांकि खाद्य एवं रसद विभाग समेत तमाम जिम्मेदार फील्ड में उतर कर एक्शन ले रहे हैं. बीते मंगलवार को वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के बड़ौरा बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना पर छापेमारी की गई. इस दौरान शौचालय में रखे 4 गैस सिलिंडर बरामद किए गए. हालांकि आरोपी मौके से भाग निकले.

वाराणसी में रसोई गैस की कालाबाजारी पकड़ी. (Video Credit : ETV Bharat)


क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजातालाब गुलाब यादव ने बताया कि बीते मंगलवार को जंसा थाना क्षेत्र के बड़ौरा बाजार में एक दुकान में अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस की मदद से छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान दुकान संचालक मुन्नीलाल विश्वकर्मा और उसका पुत्र आशीष विश्वकर्मा मौके से फरार हो गए. दुकान की तलाशी के दौरान एक भरा हुआ गैस सिलेंडर और चार खाली सिलेंडर बरामद हुए. सिलिंडर शौचालय में छुपा कर रखे गए थे. इसके अलावा अवैध गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण भी बरामद हुए.

शौचालय में रखे रसोई गैस सिलिंडर.
शौचालय में रखे रसोई गैस सिलिंडर. (Photo Credit : ETV Bharat)
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गुलाब यादव ने बताया कि सभी गैस सिलेंडर दुकान के बाथरूम से बरामद हुए हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ जंसा थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह के निर्देश पर शहर में कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. रसोई गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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