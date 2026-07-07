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वाराणसी में लगा सीएम योगी का अनोखा पोस्टर, लिखा- 'तीन बार चाय वाले और 2027 में आएंगे गाय वाले'

वाराणसी में पोस्टर भाजपा कार्यकर्ता दीपक सिंह राजवीर ने लगाए हैं. उन्होंने लिखा है कि 'तीन बार चाय वाले और 27 में आएंगे गाय वाले'.

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वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया जीत का संकल्प. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 3:30 PM IST

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वाराणसी: जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी हलचल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. आज वाराणसी में भी मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सीएम योगी बुलडोजर के साथ नजर आ रहे हैं और विकास, सुरक्षा और सनातन संरक्षक के रूप में उन्हें पेश किया गया है.

इस पोस्टर में लिखा स्लोगन और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि "तीन बार चाय वाले और 27 में आएंगे गाय वाले".

जानकारी देते भाजपा कार्यकर्ता दीपक सिंह राजवीर. (Video Credit: ETV Bharat)

2027 के चेहरे पर मुहर लगाने का संकेत: वाराणसी के सर्किट हाउस इलाके में यह पोस्टर लगा हुआ है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह पोस्टर सिर्फ सीएम योगी की प्रशंसा में नहीं लगाया गया है, बल्कि 2027 में उनके चेहरे पर भी मुहर लगाने का संकेत देने वाला है. यही वजह है कि इस पोस्टर के लगने के साथ ही राजनीति में हलचल की तस्वीर भी नजर आ रही है. ये पोस्टर भाजपा कार्यकर्ता दीपक सिंह राजवीर ने लगाए हैं.

संगठन और नेतृत्व के स्तर पर तैयारी तेज: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान 2027 के चुनाव को लेकर संगठन और नेतृत्व के स्तर पर जहां तैयारी को लेकर निर्देश दिए थे, तो वहीं 2027 में सीएम योगी का चेहरा होगा इसके भी संकेत सामने आए थे. इसके बाद वाराणसी में इस सियासी पोस्टर को लगाया गया है, जिसने चुनावी अटकलों को और भी ज्यादा हवा दे दी है. भाजपा कार्यकर्ता दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन पर उन्होंने यह पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने एक खास स्लोगन भी लिखा है.

गाय-गंगा-गायत्री के संरक्षक का काशी में स्वागत: तीन बार आए चाय वाले और 2027 में मजबूती से दहाड़ लगाएंगे गाय वाले. गाय, गंगा, गायत्री के संरक्षक और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का काशी में हम कार्यकर्ता स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि यह पोस्टर सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि हम कार्यकर्ताओं के संकल्प का भी प्रतीक है. जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और मजबूत प्रदेश बनाया, ऐसे में हम सभी कार्यकर्ता तन-मन-धन के साथ 2027 में उनके साथ हैं.

अपराध मुक्त मॉडल और प्रचंड बहुमत का दावा: दीपक ने कहा कि कार्यकर्ता अपनी पूरी मेहनत दिखाएंगे और 27 में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार को बनाएंगे. उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास का मॉडल आगे बढ़ रहा है. सबका संकल्प पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है.

यह भी पढ़ें- वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल हैक, हैकर्स ने लखनऊ के अधिकारियों समेत कई लोगों से मांगे पैसे

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