ETV Bharat / state

8 देशों के साथ मिलकर धार्मिक पर्यटन पर शोध करेगा BHU; छोटे धार्मिक स्थलों का होगा विकास

8 देशों के साथ मिलकर पर्यटन पर शोध करेगा BHU. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दुनिया के 8 देशों के 16 प्रतिनिधि एक साथ मिलकर धार्मिक पर्यटन पर रिसर्च करेंगे. यूरोपीयन यूनियन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को ‘सेक्रेड ट्रेवेल्स फॉर ग्रोथ: हायर एजुकेशन एंड सस्टनेबल ग्रोथ थ्रू रिलीजियस टूरिज्म’ नामक प्रोजेक्ट दिया है. इसके तहत धर्म स्थलों पर बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या और प्रबंधन पर शोध किया जाएगा. बीएचयू कला संकाय की डीन प्रो. सुनीता घिल्डियाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत धार्मिक पर्यटन से जुड़ी जानकारियों को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में सेंटर फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट नाम से नया सेंटर खोला जा रहा है. जहां शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे. बीएचयू की ओर से छोटे और बड़े धार्मिक स्थलों पर पर्यटन शोध किया जाएगा. कला संकाय की डीन प्रो. सुनीता ने बताया कि बीएचयू के कला संकाय में सेंटर फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में नया सेंटर पहली बार खोला जा रहा है. इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी के अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाएंगे. हमने कई देशों के साथ एमओयू साइन किए हैं. यह प्रोजेक्ट विभिन्न देशों के साथ विद्यार्थियों के सहयोग, शिक्षकों के सहयोग और हमारे शिक्षण के जितने आयाम हो सकते हैं, उनके सहयोग पर आधारित होंगे. 8 देशों के साथ मिलकर पर्यटन पर शोध करेगा BHU. (Video Credit: ETV Bharat) शिक्षण प्रणाली में आएगा बदलाव: उन्होंने बताया कि इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों खासकर स्पेन, अल्बेनिया, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं, जिनके साथ हम सहयोग करेंगे. यह कला संकाय की शिक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव लेकर आएगा. इससे बच्चों को रोजगार मिलेगा. हाल ही में हुए एक्सपो में हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया था और हमारे जितने भी विभागीय शिक्षक हैं, उनका भी योगदान रहा. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट से हमारे लिए और हमारे बच्चों के साथ-साथ इस विश्वविद्यालय के लिए भी काफी आयाम खुलेंगे.