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वाराणसी BHU ट्रामा सेंटर को मिली हाईटेक सुविधाएं, मरीजों का खर्च 60% तक कम होगा

मरीजों को बड़ी राहत, BHU ट्रामा सेंटर में शुरू हुई किफायती हाईटेक जांच सुविधा.

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BHU ट्रामा सेंटर में शुरू हुई आधुनिक सुविधाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:13 PM IST

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वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर में आज अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक एवं रोगी देखभाल सुविधाओं के एक बड़े और नए सेंटर का शुभारम्भ किया गया. ओएनजीसी के सीएसआर योजना के अंतर्गत विकसित की गई ये सुविधाएं ट्रॉमा सेंटर की निदान क्षमता और रोगी देखभाल की कार्यों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि हाईटेक और बेहतरीन सर्विसेज से न सिर्फ पेशेंट को बल्कि उनके परिजनों को भी राहत मिलेगी इसका रेट काफी कम होगा और जांच की सुविधा भी अत्यधिक होंगी.

नई सुविधाओं में अत्याधुनिक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला, आधुनिक फिजियोथेरेपी उपकरण, उन्नत ब्लड बैंक विश्लेषण प्रणाली और पीजी विद्यार्थियों के लिए समर्पित अध्ययन कक्ष शामिल हैं.

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कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, सुलभ, किफायती एवं साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकों तथा डिजिटल प्रणालियों से चिकित्सा अवसंरचना का निरंतर उन्नयन अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल बीएचयू की उत्कृष्ट रोगी सेवा, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है.

आईएमएस-बीएचयू के निदेशक प्रो. एस.एन. संखवार ने ट्रॉमा सेंटर द्वारा उन्नत चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए आपातकालीन एवं क्रिटिकल केयर सेवाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की. चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रो. संजय गुप्ता ने कहा कि इन नवीन सुविधाओं से रोगों के सटीक और त्वरित निदान में सहायता मिलेगी, चिकित्सकीय निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी, विशेष रूप से गंभीर मरीजों के उपचार की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा.

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कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी. (Photo Credit; ETV Bharat)
ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि अत्याधुनिक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में विश्वस्तरीय डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म स्थापित किए गए हैं. इनमें रक्त संक्रमण की शीघ्र पहचान जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इन तकनीकों से संक्रमणों का तुरंत और सटीक निदान संभव होगा, जिससे गंभीर मरीजों का समय पर उपचार सुनिश्चित होगा, साथ ही यह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को नियंत्रित करने और एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

उन्होंने ये भी बताया कि एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप को और सुदृढ़ करने की दिशा में ट्रॉमा सेंटर द्वारा "एंटीमाइक्रोबियल एवं एंटीफंगल पॉलिसी मैनुअल" भी जारी किया गया है. प्रो. सौरभ सिंह ने बताया कि इस पहल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किफायती दरें हैं. सभी उन्नत जांचें सीजीएचएस (CGHS) अनुमोदित दरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे निजी प्रयोगशालाओं की तुलना में मरीजों के जेब से होने वाले खर्च में लगभग 60 प्रतिशत तक की कमी आएगी.

ये ट्रॉमा सेंटर, आईएमएस-बीएचयू की आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, उत्कृष्ट रोगी देखभाल के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का एक और सशक्त उदाहरण है. कार्यक्रम में आईएमएस-बीएचयू के निदेशक प्रो. एस.एन. संखवार, चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रो. संजय गुप्ता, ट्रॉमा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. सौरभ सिंह, ओएनजीसी के महाप्रबंधक (सीएसआर) नीरज बंसल, विभिन्न विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य एवं चिकित्साकर्मी उपस्थित रहे.

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