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BHU में छात्रों ने बनाई भिखारी फ्रेशर्स पार्टी, पोस्टर छपवाकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )