BHU में छात्रों ने बनाई भिखारी फ्रेशर्स पार्टी, पोस्टर छपवाकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कलाशंकर स्थित दर्शन शास्त्र के छात्रों ने प्रोफेसर पर लगाया गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 8:32 AM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कलाशंकर स्थित दर्शन शास्त्र के छात्रों के विरोध-प्रदर्शन वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो छात्रों ने विरोध स्वरूप बनाया है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपने जूनियर्स का वेलकम करने के लिए एक फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया है. जिसके लिए वह अपने अलग-अलग सीनियर बैचमेट से फंड जुटाकर फ्रेशर्स पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं. बुधवार को वे एक क्लासरूम में पहुंचे तो एक महिला प्रोफेसर ने उन पर अभद्र और अशोभनीय तंज कसा.
छात्रों का कहना है कि क्लासरूम में 50 से ज्यादा छात्र मौजूद थे. उनके सामने इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है. प्रोफेसर के शब्द "तुम लोग आ गए भीख मांगने," स्टूडेंट के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है.
छात्रों का कहना है कि हम केवल अपने जूनियर्स को ग्रैंड वेलकम देना चाह रहे हैं. यह आयोजन हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में होता है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा ये भाषा इस्तेमाल करना शोभनीय नहीं है.
छात्रों में इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि सार्वजनिक रूप से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया. टिप्पणी से नाराज छात्रों ने भिखारी फ्रेशर्स पार्टी के नाम से पोस्टर प्रिंट करवा कर कैंपस में प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्र अपने साथ एक भिक्षु को भी लेकर पहुंचे थे. छात्रों का कहना था कि जब हम भिखारी हैं तो हमारे साथ ऐसे लोग रहेंगे जो हमारा साथ देंगे.
यह भी पढ़ें : प्रयागराज में रेजिडेंट डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में बीएचयू में प्रदर्शन
यह भी पढ़ें : Students Protest In BHU: बीएचयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शुरू किया रामचरितमानस का पाठ, ये है वजह