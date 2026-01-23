ETV Bharat / state

BHU का स्थापना दिवस; जानें-पं. मदन मोहन मालवीय ने क्यों चुना था वसंत पंचमी का दिन

पं. मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 2:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : 'नये नहीं हैं ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर. रचे हैं विद्या के भव्य मंदिर, यह सर्वसृष्टि की राजधानी.' एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, जिसकी नींव 4 फरवरी 1916 के दिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना पं. मदन मोहन मालवीय ने रखी थी. इसी दिन वसंत पंचमी थी. इस बार 111वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. विश्वविद्यालय के बनने के क्रम के साथ इसकी अलग-अलग कहानियां हैं और अलग-अलग मान्यताएं हैं. आखिर वसंत पंचमी को क्यों चुना गया और काशी को ही क्यों चुना गया. ईटीवी भारत में पढ़ें इस सोच के पीछे की असली वजह...

BHU का स्थापना दिवस पर देखें ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)



वसंत पंचमी नई ऊजा-नई उमंग लाने वाला त्योहार

पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि पं. मदन मोहन मालवीय सनातन परंपरा को मानने वाले व्यक्ति थे. हिन्दुत्व को मानने-जानने और समझने वाले व्यक्ति थे. वसंत पंचमी भारतीय समाज और हिन्दू समाज का एक ऐसा त्योहार है, जिसमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग युवाओं के अंदर होती है. मालवीय जी यह जानते थे कि यह कार्य बिना युवाओं के संपन्न नहीं हो सकता है. इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना वसंत पंचमी के दिन की.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कहानी.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की कहानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वसंत पंचमी पूजन.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वसंत पंचमी पूजन. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि पं. मदन मोहन मालवीय प्रयाग के रहने वाले थे. काशी में गंगा किनारे विश्वविद्यालय की स्थापना का मकसद स्पष्ट था कि काशी तीनों लोकों से न्यारी है. काशी में विश्वविद्यालय की शुरुआत से दुनिया के अंदर नया संदेश और ऊर्जा का संचार होगा. उनके पिता पंडित ब्रजनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे सत्यनारायण व्रत की कथा कहते थे और उसी से उनका जीवन चलता था. ऐसे में बिना किसी अनुदान के विश्वविद्यालय की स्थापना असंभव थी. ऐसे में मालवीयजी ने जन-समुदाय और रियासतदारों की अकल्पनीय मदद लेकर कार्य को अंजाम दिया. इनमें हैदराबाद के निजाम के योगदान को बेहद महत्वपूर्ण माना गया.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की खासियत.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की खासियत. (Photo Credit : ETV Bharat)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय.
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय. (Photo Credit : ETV Bharat)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने आप में सरस्वती का मंदिर

प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा बताते हैं कि यह गौरव का विषय है कि काशी विश्वविद्यालय से लाखों लोग पढ़कर निकले और दुनियाभर में काम कर रहे हैं. यहां का IIT, BHU अपने आप में अनूठा है. यहां के चिकित्सालय में चरक की मूर्ति लगी हुई है. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने आप में माता सरस्वती का मंदिर है. विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के दिन यहां पर अलग-अलग विभागों की झांकियां निकाली जाती हैं. झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक देखने को मिलती है.

यह भी पढ़ें : BHU का 111वां स्थापना दिवस; 23 जनवरी को होगा भव्य समारोह, निकाली जाएंगी झाकियां

यह भी पढ़ें : Foundation Day of BHU : विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर काशी के 'गुंडे' ने महामना को दी थी धमकी, जानिए इसके बाद क्या हुआ

TAGGED:

सर्वविद्या की राजधानी
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
111TH FOUNDATION DAY OF BHU
PANDIT MADAN MOHAN MALAVIYA
FOUNDATION DAY OF BHU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.