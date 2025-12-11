बनारस बनेगा वॉटरवेज टूरिज्म का हब; MOPSW सचिव बोले- ट्रेनिंग की भी होगी व्यवस्था
सचिव ने विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर दिया. साथ ही एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 11:53 AM IST
वाराणसी: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MOPSW) के सचिव विजय कुमार ने वाराणसी क्षेत्र में चल रही विभिन्न अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) परियोजनाओं की प्रगति की बुधवार को समीक्षा की. कमिश्नरी सभागार में हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
सचिव ने वाराणसी को एक प्रमुख IWT हब के रूप में विकसित करने की परिकल्पना के अनुरूप समीक्षा बैठक में वर्तमान प्रगति के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की, जिनमें मल्टी-मोडल टर्मिनल (MMT) की कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार, सामुदायिक जेट्टियों का विकास, क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (QPOM) में प्रगति, प्रस्तावित फ्रेट विलेज/MMLP, शिप रिपेयर सुविधा, क्रूज टर्मिनल, RCOE वाराणसी, शहरी वाटर मेट्रो तथा इलेक्ट्रिक एवं हाइड्रोजन जलयान की शुरुआत शामिल हैं.
सचिव ने विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर दिया. कहा कि निर्माण, फेयरवे विकास, कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्र में अंतर्देशीय जल परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय आवश्यक है. इन एजेंसियों ने परियोजनाओं की समय सीमा, NW-1 पर चल रहे ड्रेजिंग व फेयरवे रखरखाव कार्य, MMT की रेल व सड़क संपर्क परियोजनाओं तथा कई प्रमुख अवसंरचना घटकों के आगामी निविदा कार्यक्रमों पर प्रस्तुति दी.
सचिव ने सभी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि परियोजनाओं की निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय बनाए रखें. कहा कि वाराणसी को कार्गो परिवहन, यात्री सेवाओं, प्रशिक्षण, क्रूज पर्यटन और जहाज मरम्मत जैसे क्षेत्रों में एक सक्रिय एवं आधुनिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा. जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक आर्थिक अवसर पैदा होंगे.
बैठक में मंडलायुक्त एस राजलिंगम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और MOPSW तथा IWAI के वरिष्ठ अधिकारी, NTCPWC, IIT मद्रास, IPRCL और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के प्रतिनिधि,NHLML, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी उपस्थित रहे.
