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प्यार में घायल 2 युवाओं ने इंस्टाग्राम पर लिखा आखिरी पैगाम, मेटा ने घर भेज दी पुलिस, फिर...

वाराणसी: मेटा ने उत्तर प्रदेश में दो युवकों की जान बचाई है. जी हां, 24 घंटे के अंदर बरेली और वाराणसी के दो युवकों की जान मेटा के सुसाइडल अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता से बचाई जा सकी हैं. युवकों की लोकेशन ट्रेस करके यूपी पुलिस ने युवाओं को सुसाइड करने से सुरक्षित किया है.





पुलिस को ऐसे लगी जानकारी: दरअसल ये पूरा मामला 28 और 29 मार्च का है. जब वाराणसी और बरेली के युवाओं ने आत्महत्या करने जैसा मेसेज इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. इसके बाद मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ. जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों जिलों के संबंधित स्थान को अलर्ट भेजा और इसके बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया हैं.





15 मिनट में पुलिसकर्मियों ने बचाई युवक की जान: मिली जानकारी के अनुसार 28 मार्च को बरेली के थाना आंवला निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक ने “आज मेरा आखिरी दिन है और आज मैं ज़हर खाने वाला हूं” यह लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया. इसके संबंध में उस दिन शाम 04:18 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ. इसके बाद सूचना एवं लोकेशन पर बरेली पुलिसकर्मी युवक के घर 15 मिनट के अन्तर में पहुंच गए. जहां पुलिस कर्मियों ने देखा की युवक द्वारा अपने हाथ पर ब्लेड से कट मारे गये हैं, जिन से हल्का-हल्का खून रिस रहा है तथा उसके द्वारा कीटनाशक दवा भी पी ली गयी थी जिसकी बोतल पास में पड़ी थी. पुलिस कर्मियों ने परिजनों के सहयोग से युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. युवक का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया.





जान देने की कोशिश की यह वजह बताई: युवक के सामान्य होने के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी किये जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह एक लड़की से प्रेम करता है तथा दोनों शादी भी करना चाहते थे किन्तु लड़की द्वारा युवक से बात करना बन्द कर दिया गया जिससे युवक काफी दिनों से मानसिक तनाव में था जिस कारण उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा ये कदम उठाया गया.





वाराणसी के युवक ने सोशल मीडिया पर ये लिखा: 29 मार्च को वाराणसी के थाना चोलापुर निवासी 19 वर्षीय युवक द्वारा, “आज आखिरी रात है मेरी, कोई काल नही करना क्योंकि मैंने ज़हर खा लिया है”. यहलिखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया. इसके बाद मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ. इस दौरान चोलापुर के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र 17 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए. पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों के साथ युवक के पास पहुंचकर देखा कि एक ग्लास में वह कुछ घोल कर पी रहा था और युवक के पास में ही एक कीटनाशक पैकेट का खाली रैपर पड़ा था, पुलिस कर्मियों के द्वारा अविलम्ब युवक से वह ग्लास छीन लिया गया, और युवक को सुरक्षित बचा लिया गया.





प्रेम प्रसंग में खाने जा रहा था जहर: युवक से पूछा गया कि उसने क्या पीया है तो उसके द्वारा बताया गया की वह कीटनाशक घोलकर पी रहा था, ये कहते हुए युवक जोर-जोर से रोने लगा.पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों के सहयोग से युवक का घरेलू प्राथमिक उपचार किया गया.युवक के सामान्य होने के उपरन्त पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी किये जाने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह मजदूरी का कार्य करता है और एक लड़की से प्रेम करता है किन्तु लड़की युवक से बात करना नही चाहती जिस कारण युवक अवसाद में था इसी कारण उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसके द्वारा ये कदम उठाया गया.



2300 से ज्यादा लोगों की बचाई है जान: पुलिस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है. 2023 से अब तक कुल 2336 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है.

