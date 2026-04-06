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महंगा हुआ 'सोना', फ़ीकी पड़ी बनारसी साड़ी की 'रंगत, नक़ली की हुई चांदी

मिडिल-ईस्ट वार का असर राजसी ठाट और रेशमी चमक (जरी) वाली साड़ियों पर भी पड़ा है. लागत बढ़ने से आर्डर कैंसिल हो रहे हैं.

बनारसी साड़ियों पर महंगाई की मार
बनारसी साड़ियों पर महंगाई की मार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : April 6, 2026 at 1:05 PM IST

4 Min Read
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रिपोर्ट: गोपाल मिश्र

वाराणसी : पश्चिमी देशों में चल रहे युद्ध का व्यापक असर देश-दुनिया पर पड़ रहा है. देश में गैस-पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ रोजमर्रा की तमाम चीजों के लिए मारामारी है. रुपये के मुकाबले डॉलर का मजबूत से सोने-चांदी के रेट भी बेतहासा बढ़े हुए हैं. ऐसे में गहना और फैशन मार्केट में सन्नाटा सा है. शादियों वाले परिवार मजबूरी में गहनों और कपड़ों की खरीददारी तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी इनसे दूर ही है. यही कारण है कि कारोबारी मायूस हैं. वैश्विक संकट का दुष्प्रभाव बनारस के विश्व प्रसिद्ध साड़ी बाजार पर भी देखने को मिला रहा है. पढ़ें ईटीवी भारत की खास व विस्तृत खबर....

बनारसी साड़ियों पर महंगाई की मार; देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

वाराणसी में साड़ियों का कारोबार : बनारसी साड़ी उद्योग से 6 पीढ़ियों से जुड़े प्रीतांशु पाठक का कहना है कि बनारसी साड़ी का कारोबार 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. बनारसी साड़ी की डिमांड सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि देश और विदेश से आती है. हर महीने बड़ी संख्या में आर्डर आते हैं. इन साड़ियों की कीमत 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक होती है. फिलवक्त सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने से बनारसी साड़ी का कारोबार बहुत ज्यादा प्रभावित है.

बनारसी साड़ियों के बाबत अद्भुत तथ्य.
बनारसी साड़ियों के बाबत अद्भुत तथ्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

असली बनारसी साड़ी की डिमांड और पहचान : प्रीतांशु का कहना है कि साड़ियों को तैयार करने में मेहनत ज्यादा है. कम से कम 10 दिन में एक साड़ी तैयार होती है. इसमें 12 ग्राम से लेकर 19 ग्राम तक चांदी या उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. सोने की जरी युक्त साड़ियां स्पेशल डिमांड पर तैयार की जाती हैं. इसमें 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम या 12 ग्राम तक सोने के तार और पाउडर का इस्तेमाल होता है. चांदी वाली साड़ियों पर भी सोने का पानी चढ़ाया जाता है. ऐसे में खरीदारी करते वक्त पहचान होना जरूरी है. ओरिजिनल साड़ियों के साथ सिल्क मार्क मिलता है. जिसे स्कैनर के स्कैन करने के बाद उसके मैन्युफैक्चरर, जीएसटी नंबर और सारी चीजों की जानकारी हो जाती है.

बनारसी साड़ियों की मांग घटी.
बनारसी साड़ियों की मांग घटी. (Photo Credit : ETV Bharat)

महंगाई ने रेशम को भी नहीं छोड़ा : प्रीतांशु बताते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट और महायुद्ध की वजह से सोने-चांदी के साथ रेशम पर भी बड़ा असर पड़ा है. डॉलर के मजबूत होने की वजह से रेशम का दाम बहुत तेजी से बढ़ा है. पहले रेशम 5000-5500 हजार रुपये में मिलता था. वहीं अब 7500 हजार रुपये में खरीदना पड़ रहा है. ऐसे में साड़ियां बनाना काफी महंगा हो गया है. पहले एक पूरे की साड़ी बनाने में 10 से 12 हजार रुपये तक का खर्च आता था. वहीं अब 18-19 हजार रुपये हो गई है. इसके अलावा डिमांड वाली खास साड़ियों की कीमत डेढ़ से 2 लाख की बजाय ढाई से 3 लाख पहुंच गई है.

बनारसी साड़ियों का सफर.
बनारसी साड़ियों का सफर. (Photo Credit : ETV Bharat)

कोरोना के बाद से उबर नहीं सका कारोबार : साड़ी कारोबारी रजत खन्ना का कहना है कि बनारसी साड़ी उद्योग कोरोना के बाद से उबर नहीं पाया है. थोड़ी उम्मीद पर्यटकों की आमद बढ़ने से थी, लेकिन ईरान-इजरायल युद्ध और पश्चिमी देशों की अशांति ने सबकुछ गड़बड़ा दिया है. पहले 1 साल में बनारस से 6 से 7000 साड़ियां देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जाती थीं. सेलिब्रिटीज और बड़े-बड़े काॅरपोरेट घरानों की महिलाएं बनारस की बूटेदार साड़ियों की डिमांड खूब करती थीं. फिलवक्त सोने-चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण रेट बदलने से आर्डर कैंसिल हो रहे हैं.

फीका है बनारसी साड़ियों का संसार.
फीका है बनारसी साड़ियों का संसार. (Photo Credit : ETV Bharat)


लाखों का आर्डर हुआ कैंसिल ; जरी का काम करने वाले शादाब आलम का कहना है कि हम तो इंटरनेशनल लेवल पर जरी साड़ियों के बैच और अन्य चीज भेजते हैं. जरी भी दो तरह की होती है एक नकली और दूसरी असली. असली जरी की कीमतें बढ़ने से डिमांड बुरी तरह प्रभावित है. पहले जो काम 500 से 700 रुपये में होता था. उसके लिए अब हमें 3 से 3500 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. इसके कारण लागत बढ़ गई है, लेकिन खरीदार यह पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं. नतीजतन बीते 3 महीने के अंदर हमारा लाखों का आर्डर कैंसिल हो चुका है.

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Last Updated : April 6, 2026 at 1:05 PM IST

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