ETV Bharat / state

बनारसी साड़ी को लगी किसकी नजर; हैंडलूम से क्यों दूर हो रहे बुनकर? पढ़िए रिपोर्ट

बनारसी साड़ी उद्योग पर नजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वैसे तो बनारसी साड़ी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन चांदी के तारों पर सोने की परत चढ़ाकार जरी का जो खूबसूरत काम होता है, इसे बढ़ावा मिला मुगल काल में. साड़ी के पल्लू, बॉर्डर पर फूलों, पत्तियों, बेल-बूटे, कलगा और अन्य कलाकृतियों के शानदार डिजाइन इस पर उकेरे जाते हैं. रेशम पर यह बेजोड़ कढ़ाई इसे खास बनाती है और यही कारण है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान है. अपनी धार्मिक पहचान से इतर बनारस का नाम इस साड़ी के लिए भी लिया जाता है. बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है, सरकार की तमाम योजनाएं कारीगरों, बुनकरों और इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए हैं, लेकिन इस कला पर धीरे-धीरे संकट गहराता ही जा रहा है. आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं, जमीनी हालात क्या कहते हैं, बुनकरों का क्या मानना है? पढ़िए ये रिपोर्ट...

बनारसी साड़ी उद्योग पर नजर. (Photo Credit; ETV Bharat) उद्योग को बढ़ावा मिला, लेकिन अड़चनें भी यह जरूर है कि बनारसी साड़ी को GI मिलने के बाद उद्योग को बढ़ावा मिला है. इसके बाद भी बुनकर सरकारी योजनाओं में ज्यादा सरलता और पारदर्शिता और सब्सिडी चाहते हैं. कारण यह है कि हैंडलूम के काम में जितना समय और मेहनत लगती है, उतना फायदा बुनकरों को नहीं होता. बारीक काम और कढ़ाई के कारण इसकी कीमत भी ज्यादा है, जिसका असर बिक्री पर पड़ता है. वैसे तो हैंड एंब्रायडरी का काम काफी लोगों को काफी पसंद है. दूसरी ओर पावर लूम से कम समय और कीमत में एक साड़ी तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती, जो बनारसी साड़ी को खास बनाती है. एक दशक पहले के हालात बनारसी साड़ी का मतलब ही हस्तकला से जोड़कर देखा जाता है. एक साड़ी को बनाने में महीनों लग जाते हैं. दूसरी ओर इस पर आधारित बुनकरों को वह लाभ नहीं मिलता, जो वे चाहते हैं. पिछले 10 सालों की बात करें तो हैंडलूम और पावर लूम से जुड़े बुनकरों की संख्या लाखों में थी. इसमें वे लोग भी शामिल थे, जो बनारसी साड़ी से जुड़ा कोई न कोई काम करते थे. बाद में बहुत से कारीगर रोजी की तलाश में सूरत और बेंगलुरु की ओर रुख कर गए. कुछ बुनकारी का काम छोड़ बड़े-बड़े शोरूम में काम कर रहे हैं, या फिर ऑटो रिक्शा या मजदूरी में लगे हैं. आज भी वाराणसी के पीली कोठी, लल्लापुरा, मदनपुरा, बजरंडीहा, मडुवाड़ीह, लोहता, अलईपुरा, रेवाड़ीतालाब, आसानगंज, शिवाला, सारनाथ आदि इलाके बुनकरों और बनारसी साड़ी के काम के लिए जाने जाते हैं. क्या है बनारसी साड़ी जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) क्या कहते हैं आंकड़े केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार, बनारस में केवल बुनकर का कार्य करने वाले 1 लाख हैं, इस उद्योग से जुड़े अन्य कामों को ले लिया जाए तो लगभग 2 से 3 लाख लोग हैं. जिसमें बहुत से लोग पावरलूम और साड़ी की कताई जैसे कामों में भी लगे हुए हैं. हथकरघा उद्योग की हालत भारत सरकार स्वास्थ मंत्रालय के अधीन हथकरघा क्षेत्र में देखरेख और विकास के लिए बुनकर सेवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में 5000 हथकरघा बुनकर काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे हथकरघा से जुड़े बुनकरों को सहायता दी जा सके. जैसे कि बुनकर मुद्रा योजना, मुद्रा लोन सीमा, छात्रवृत्ति लाभ आदि. साड़ी की वैरायटी (Photo Credit; ETV Bharat) क्या कहती है बुनकर समिति? बुनकर समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि बुनकरों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल, सरकारी योजनाओं का सरल एवं पारदर्शी लाभ, बेहतर बाजार, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है. कहा कि बुनकरों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पूर्व अधिकारियों से भी मुलाकात की. बनारसी साड़ी की मांग बढ़ी पद्मा श्री डॉ. रजनीकांत GI Man के नाम से जाने जाते हैं. उनका कहना है कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है. GI की शुरुआत बनारस से और बनारसी साड़ी से हुई है. 2003 में कानून देश में आया. अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री थे, फिर यह बात सामने आई कि बनारसी साड़ी को खतरा है. पावरलूम तेजी से आ रहे हैं. नकली साड़ियां बनाई जा रही हैं. लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2009 सितंबर में बनारसी साड़ी को GI टैग मिल गया. साड़ी की जितनी भी डिजाइन है, जमवाल, जामदानी, कटूअल, बूटा, जंगला सबको GI में शामिल किया गया.