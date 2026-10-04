बनारसी साड़ी को लगी किसकी नजर; हैंडलूम से क्यों दूर हो रहे बुनकर? पढ़िए रिपोर्ट
बनारसी साड़ी उद्योग और बुनकरों पर संवाददाता आशुतोष की पड़ताल...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 6:28 PM IST
वाराणसी: वैसे तो बनारसी साड़ी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन चांदी के तारों पर सोने की परत चढ़ाकार जरी का जो खूबसूरत काम होता है, इसे बढ़ावा मिला मुगल काल में. साड़ी के पल्लू, बॉर्डर पर फूलों, पत्तियों, बेल-बूटे, कलगा और अन्य कलाकृतियों के शानदार डिजाइन इस पर उकेरे जाते हैं. रेशम पर यह बेजोड़ कढ़ाई इसे खास बनाती है और यही कारण है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान है. अपनी धार्मिक पहचान से इतर बनारस का नाम इस साड़ी के लिए भी लिया जाता है. बनारसी साड़ी को जीआई टैग मिला है, सरकार की तमाम योजनाएं कारीगरों, बुनकरों और इस उद्योग से जुड़े लोगों के लिए हैं, लेकिन इस कला पर धीरे-धीरे संकट गहराता ही जा रहा है. आखिर इसके पीछे क्या कारण हैं, जमीनी हालात क्या कहते हैं, बुनकरों का क्या मानना है? पढ़िए ये रिपोर्ट...
उद्योग को बढ़ावा मिला, लेकिन अड़चनें भी
यह जरूर है कि बनारसी साड़ी को GI मिलने के बाद उद्योग को बढ़ावा मिला है. इसके बाद भी बुनकर सरकारी योजनाओं में ज्यादा सरलता और पारदर्शिता और सब्सिडी चाहते हैं. कारण यह है कि हैंडलूम के काम में जितना समय और मेहनत लगती है, उतना फायदा बुनकरों को नहीं होता. बारीक काम और कढ़ाई के कारण इसकी कीमत भी ज्यादा है, जिसका असर बिक्री पर पड़ता है. वैसे तो हैंड एंब्रायडरी का काम काफी लोगों को काफी पसंद है. दूसरी ओर पावर लूम से कम समय और कीमत में एक साड़ी तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती, जो बनारसी साड़ी को खास बनाती है.
एक दशक पहले के हालात
बनारसी साड़ी का मतलब ही हस्तकला से जोड़कर देखा जाता है. एक साड़ी को बनाने में महीनों लग जाते हैं. दूसरी ओर इस पर आधारित बुनकरों को वह लाभ नहीं मिलता, जो वे चाहते हैं. पिछले 10 सालों की बात करें तो हैंडलूम और पावर लूम से जुड़े बुनकरों की संख्या लाखों में थी. इसमें वे लोग भी शामिल थे, जो बनारसी साड़ी से जुड़ा कोई न कोई काम करते थे. बाद में बहुत से कारीगर रोजी की तलाश में सूरत और बेंगलुरु की ओर रुख कर गए. कुछ बुनकारी का काम छोड़ बड़े-बड़े शोरूम में काम कर रहे हैं, या फिर ऑटो रिक्शा या मजदूरी में लगे हैं. आज भी वाराणसी के पीली कोठी, लल्लापुरा, मदनपुरा, बजरंडीहा, मडुवाड़ीह, लोहता, अलईपुरा, रेवाड़ीतालाब, आसानगंज, शिवाला, सारनाथ आदि इलाके बुनकरों और बनारसी साड़ी के काम के लिए जाने जाते हैं.
क्या कहते हैं आंकड़े
केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार, बनारस में केवल बुनकर का कार्य करने वाले 1 लाख हैं, इस उद्योग से जुड़े अन्य कामों को ले लिया जाए तो लगभग 2 से 3 लाख लोग हैं. जिसमें बहुत से लोग पावरलूम और साड़ी की कताई जैसे कामों में भी लगे हुए हैं.
हथकरघा उद्योग की हालत
भारत सरकार स्वास्थ मंत्रालय के अधीन हथकरघा क्षेत्र में देखरेख और विकास के लिए बुनकर सेवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में 5000 हथकरघा बुनकर काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे हथकरघा से जुड़े बुनकरों को सहायता दी जा सके. जैसे कि बुनकर मुद्रा योजना, मुद्रा लोन सीमा, छात्रवृत्ति लाभ आदि.
क्या कहती है बुनकर समिति?
बुनकर समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि बुनकरों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल, सरकारी योजनाओं का सरल एवं पारदर्शी लाभ, बेहतर बाजार, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है. कहा कि बुनकरों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पूर्व अधिकारियों से भी मुलाकात की.
बनारसी साड़ी की मांग बढ़ी
पद्मा श्री डॉ. रजनीकांत GI Man के नाम से जाने जाते हैं. उनका कहना है कि बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है. GI की शुरुआत बनारस से और बनारसी साड़ी से हुई है. 2003 में कानून देश में आया. अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री थे, फिर यह बात सामने आई कि बनारसी साड़ी को खतरा है. पावरलूम तेजी से आ रहे हैं. नकली साड़ियां बनाई जा रही हैं. लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2009 सितंबर में बनारसी साड़ी को GI टैग मिल गया. साड़ी की जितनी भी डिजाइन है, जमवाल, जामदानी, कटूअल, बूटा, जंगला सबको GI में शामिल किया गया.
5000 करोड़ का टर्नओवर
पद्मश्री रजनीकांत कहते हैं कि इस उद्योग का सालाना 5000 करोड़ का टर्नओवर है. लगभग 50000 से 1 लाख लोग इसमें काम करते हैं, जो अलग-अलग विधा से आते हैं. इसमें कड़ुआ साड़ी की मांग सबसे ज्यादा है. बाद में फेकुआ तकनीक और जुगाड़ भी आया. GI टैग मिलने के बाद बनारसी हैंडलूम साड़ी की मांग बढ़ गई और पांच बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश कर रही हैं.
लोगों को पसंद हैंडलूम
तरुना सेठ डिजाइनर कहती हैं कि जो हाथ की कारीगरी और हैंडलूम में साड़ी बनाई जाती है, उन्हें GI टैग मिला है और उनकी मांग सबसे ज्यादा है. नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में हम हैंडलूम की साड़ी प्रिफर करते हैं. बनारसी साड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा मांग कड़ुआ साड़ी है, जो पूरी तरीके से हैंडलूम में तैयार होती है. उसमें मशीन का प्रयोग कहीं नहीं होता.
10 हजार रुपये वाली साड़ी सबसे सस्ती
बताती हैं कि 5 हजार रुपये में बनारसी हैंडलूम साड़ी तो नहीं मिलती. सबसे कम कीमत 10 हजार रुपये होती है. उसके बाद इसकी कोई कीमत तय नहीं है. जो सबसे महंगी साड़ी होती है, उसकी कीमत 5 लाख रुपये तक जाती है. उसमेंं चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है.
शादी में पहली पसंद
तरुना बताती हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या संपन्न, एक बनारसी साड़ी तो शादी लोग जरूर ले जाते हैं. कहती हैं, मैं डिजाइनर हूं, साड़ी डिजाइन करती हूं. जो भी हमारे यहां बड़े-बड़े एक्टर आते हैं, वे सब ज्यादा हैंडलूम की बनी हुई साड़ी को ही पसंद करते हैं. क्योंकि उन्हें उसकी विरासत का पता होता है.
प्रक्रिया कई स्तर पर
तरुना बताती हैं, सबसे पहले हम फैब्रिक लाते हैं, फिर उसे डिजाइन किया जाता है. फिर वह बुनकर के पास भेजा जाता है. वापस आने पर हाथों से उस पर कढ़ाई की जाती है. कई स्टेप साड़ी बनाने में लगते हैं. बुनकरों को ताना-बाना, रेशम, जरी सारी चीजें हम लोग ही देते हैं. मजदूरी उनकी होती है. एक दिन की मजदूरी लगभग 800 से हजार रुपए तक होती है. 8 घंटे के बाद अगर ओवरटाइम करते हैं तो उसका चार्ज अलग से लेते हैं. अलग-अलग साड़ियों का अलग-अलग रेट है, वह कारीगरी के पर डिपेंड है.
हैंडलूम और पावर लूम में अंतर
तरुना बताती हैं, हैंडलूम और पावरलूम में जमीन आसमान का अंतर है. एक बनारसी साड़ी हैंडलूम से बनाने में कम से कम 20 दिन लगते हैं. वहीं पावर लूम दो दिन में शायद 200 साड़ी बना देगा. पावर लूम मशीन से काम करता है. हैंडलूम की कॉपी नहीं हो सकती. अंतर तो आपको हर साड़ी में दिखेगा.
क्या कहते हैं बुनकर
कमरुद्दीन (84) कहते हैं, अब बुनकारी में कुछ नहीं है. आज से 14 साल पहले बहुत कुछ था. रोजी-रोटी अच्छे से चलती थी. जो लोग बुनकारी कर रहे हैं वे अब पावरलूम में भाग रहे हैं. उसमें मजदूरी मिल जा रही है. हथकघा अब कुछ नहीं रह गया है. पहले 12 कारखाने थे मेरे पास, अब एक हथकरघा मशीन बची है.
निहाल वारसी बताते हैं, बचपन से यह काम सीखा है और पहले हम हथकरघा चलाते थे. बाद में पावर लूम लगाया. अब इसकी भी स्थिति खराब है. पहले 12 से ज्यादा हैंडलूम थे. पावर लूम में काम करते हैं, लोग इसको अब कबाड़ के भाव बेच रहे हैं. पावर लूम चलाना भी महंगा हो गया है. जो सब्सिडी मिलती थी, वह पिछली सरकार में बंद हो गई. 800 रुपये प्रति माह बिजली का बिल देना पड़ता है.
हैंडलूम में एक साड़ी बनने पर 1000 ₹1500 मिल जाता था, जो अब बहुत कम हो गया है. एक हफ्ते से ज्यादा समय लगेगा एक साड़ी को तैयार करने में. पावर लूम में एक साड़ी को बनाने में ₹120 या 100 मिलता है.
बुनकर निहाल वारसी कहते हैं, हैंडलूम हो या फिर पावर लूम, दोनों ही जगह बड़े व्यापारी का काम करते हैं. वह लोग हमें ताना-बाना सारा सामान देते हैं. हम लोग केवल मजदूरी करते हैं और फिर उनको लौटा देते हैं. पास इतनी पूंजी नहीं कि यह सब सामान खरीद पाएं. बड़े व्यापारी खरीद कर देते हैं.
कम्मू खान बुनकर कहते हैं, हम लोग हैंड एंब्रायडरी का काम करते हैं. अपने हाथ से कढ़ाई करते हैं. जरी लगाते हैं. एक दिन की मजदूरी ₹800 मिलती है और बाकी साड़ी पर डिपेंड होता है कि कितनी महंगी है. एक साड़ी को बनाने में हमें 10 से 15 दिन का समय भी लग जाता है. कहते हैं, आने वाली पीढ़ी की दिलचस्पी कम हुई है. हालांकि जिनके पास काम अच्छा है, उनके परिवार के लोग काम कर रहे हैं.
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