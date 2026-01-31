बनारस के बुनकरों-मजदूरों को बजट से आस ; हैंडलूम वालों के लिए सरकार बढ़ाई हाथ तो बने बात
वाराणसी में तीन लाख से अधिक बुनकर हैं. जिनकी वजह से बनारस का हैंडलूम सेक्टर का ऐतिहासिक वजूद कायम है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:45 AM IST
वाराणसी : आम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है. ऐसे में वाराणसी के लगभग तीन लाख से अधिक बुनकर सरकार से तमाम उम्मीदें लगाए हैं. बुनकरों की मुख्य समस्या नियमित काम न मिलना, पूंजी व संसाधनों की कमी, तैयार माल के लिए बाजार, अंधकारमय भविष्य है. बुनकरों का कहना है कि सरकार पाॅवरलूम के लिए ज्यादा बजट और सुविधाओं का प्रावधान करती है. जबकि पारंपरिक हैंडलूम पर कोई खास ध्यान नहीं देती है. इससे हथकरघा उद्योग का बड़ा वर्ग संघर्ष में जीने को मजबूर है. पेश है बुनकरों से बातचीत पर आधारित ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट....
बुनकर अशोक कुमार कहते हैं कि हमारा धंधा पहले से काफी कमजोर हो गया है. स्थिति बहुत खराब है, न माल बिक रहा है न कोई साथ मिल रहा है. हमारी कमाई से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और घर का खर्च भी नहीं चल रहा है. सरकार को बुनकरों के लिए भी सोचना चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए. सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है. योजना के बड़े हिस्से का लाभ पाॅवरलूम वालों का मिलता है.
भविष्य का संकट बरकरार : बुनकर मोहन लाल का कहना है कि हम वर्ष 1975 से बुनकरी का काम कर रहे हैं. जो मजदूरी मिलती है उससे बच्चों का खर्च कभी नहीं निकल सका. इसके चलते साथ में दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती है. मोहन लाल कहते हैं कि बुनकर कार्ड बना है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला. अभी किसी तरह काम चल रहा है. आंखें और शरीर कमजोर होने के बाद भविष्य अंधकारमय दिखता है.
लोन और पेंशन की सुविधाएं मिलें तो बने बात : बुनकर प्रेमचंद कहते हैं कि सरकार पॉवरलूम वालों के लिए सोचती और योजनाएं बनाती है. हैंडलूम वालों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है. हम चाहते हैं कि हैंडलूम बुनकरों के लिए अलग से व्यवस्था व सुविधाएं दी जाएं. हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट में सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी. बुनकरों-मजदूरों के लिए लोन व पेंशन जैसी सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाए.
नकली साड़ी कारोबार तोड़ रहा हौसला : बुनकर नेता जैनुल आब्दीन कहते हैं कि वर्तमान में बढ़ी हुई जरी की कीमतों ने गरीब बुनकरों को ज्यादा तोड़ दिया है. इसके अलावा नकली साड़ी ने बनारसी साड़ी के कारोबार को चौपट करना शुरू कर दिया है. कोरोना के बाद से अब तक बनारसी कारोबार करने वाला छोटा कारोबारी और बुनकर पटरी पर लौट नहीं पाया है. सरकार से मांग है कि हमारे लिए कम ब्याज पर विशेष लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए. साथ ही बिजली बिल में सब्सिडी दी, जिससे बुनकर मशीन खरीद सकें और रोजगार स्थापित कर सकें.
