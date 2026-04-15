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ATS Action in Varanasi; टेरर फंडिंग की आशंका में डाॅक्टर के घर पर छापेमारी, 6 घंटे चली पूछताछ

वाराणसी : एटीएस की टीम ने बीते मंगलवार को टेरर फंडिंग की आशंका में आदमपुर थाना क्षेत्र के पठानी टोला इलाके के एक डॉक्टर के घर में छापेमारी की. टीम की छापेमारी लगभग 6 घंटे तक चली. इस दौरान मोबाइल और लैपटॉप के डिटेल खंगाले गए. इस मौके पर एटीएस की यूनिट के साथ आईबी व क्षेत्रीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे.





बताया जा रहा कि संदिग्ध डाॅक्टर के बेटे द्वारा कश्मीरी हैंडल से संदिग्ध बातचीत का मामला सामने आया है. जिसकी सूचना पर वाराणसी और मुंबई एटीएस की यूनिट वाराणसी पहुंची थी. टीम ने यहां नोटिस देने के साथ ही वाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की. इस मामले में चिकित्सक के 18 वर्षीय बेटे का नाम सामने आया है. छात्र नीट की तैयारी कर रहा है. बताया जा रहा कि मुंबई एटीएस टीम को छात्र के वाट्सएप चैट की डिटेल मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है.





आदमपुर थाना क्षेत्र के हनुमान फाटक, पठानी टोला थाना आदमपुर में रहने वाले चिकित्सक के बेटे से भी जांच टीम ने पूछताछ की है. घंटों चली पूछताछ के बाद डाॅक्टर के घर में मिले लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल फोन के डिटेल खंगाले गए हैं. साथ ही घर के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ की गई और उनके फोन आदि की डिटेल खंगाली गई.

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