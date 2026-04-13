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सुर, साड़ी और स्वाद: बनारसी मिज़ाज और आशा ताई का अंदाज़, 84 की उम्र में जब काशी के स्वाद और संगीत की मुरीद हुईं आशा भोसले

वाराणसी : बॉलीवुड की अनूठी आवाज से दुनियाभर के लोगों के दिलों पर राज करने वाली पार्श्वगायिक आशा भोसले का जुड़ाव काशी के मिजाज और रीति रिवाज से रहा. आशा ताई कई बार वाराणसी आईं. काशी आने पर उन्होंने कहा था, ‘मुझे लगता है कि मुझे वाराणसी पहले ही आ जाना चाहिए था. वाराणसी उतना ही खूबसूरत है, जितनी यहां की बनारसी रेशमी साड़ियां.’ इसके अलावा उन्होंने काशी के भरवां करेले और परवल की खूब तारीफ की थी.



साल 2017 की बात है. वाराणसी नगर निगम और ‘पहल’ संस्था द्वारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत भैसासुर घाट पर ‘सुर गंगा महोत्सव’ नाम से संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम में हर दिल अजीत आशा भोंसले का आना हुआ था. यह उनका पहला वाराणसी दौरा था और उस समय उनकी उम्र लगभग 84 साल थी. इस कार्यक्रम में वह काफी उत्साहित नजर आई थीं. उन्होंने काशी के लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हुए कई गीतों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी के माहौल की खूब तारीफ की थी.

आशा भोसले के साथ यादगार पल. (Photo Credit : ETV Bharat)

शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के साथ दी थी प्रस्तुति : वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में आशा ताई अपने बेटे आनंद भोसले के साथ पहुंची थीं. अपने बेटे का हाथ थामे मंच पर पहुंचीं तो लोगों ने अपनी जगह पर खड़े होकर उनके स्वागत में खूब तालियां बजाई थीं. इस पल को उन्होंने अपने जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक बताया था. आशा जी ने कहा, ‘आपके अथाह प्यार मैं नि:शब्द हूं.’ इसके बाद उन्होंने प्रशंसकों की मांग पर कई गीत गाए. ‘पिया तू अब तो आजा’ जैसे गीत गाकर महफिल में समा बांध दिया. इसी कार्यक्रम में उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के साथ भी प्रस्तुति दी थी. गिरजा देवी और आशा भोसले की साथ में यही अंतिम प्रस्तुति भी थी.





भाया बनारसी खाना : आशा भोसले ने शिव नगरी के व्यंजनों की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा, ‘मैंने बनारसी थाली चखी, वह बहुत ही स्वादिष्ट थी. भरवां करेला और परवल बहुत लजीज व लजवाब है. अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मैं शाकाहारी हो जाऊंगी. काशी की सुंदरता के लिए कहा, ‘काशी की सफाई, घाटों की सुंदरता और शहर में हुए बदलाव अद्वितीय हैं. यहां की आध्यात्मिकता दिल को छू लेने वाली है. पहली बार काशी आई हूं, लेकिन माहौल देखकर लगता है कि मुझे यहां बरसों पहले आ जाना चाहिए था. उन्होंने कहा था कि वह अब तक 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.