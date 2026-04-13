सुर, साड़ी और स्वाद: बनारसी मिज़ाज और आशा ताई का अंदाज़, 84 की उम्र में जब काशी के स्वाद और संगीत की मुरीद हुईं आशा भोसले

सुर, साड़ी और स्वाद: बनारसी मिज़ाज और आशा ताई का अंदाज़, 84 की उम्र में जब काशी के स्वाद और संगीत की मुरीद हुईं आशा भोसले
वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा की आरती के दौरान आशा भोंसले को श्रद्धांजलि दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:18 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 11:32 AM IST
वाराणसी : बॉलीवुड की अनूठी आवाज से दुनियाभर के लोगों के दिलों पर राज करने वाली पार्श्वगायिक आशा भोसले का जुड़ाव काशी के मिजाज और रीति रिवाज से रहा. आशा ताई कई बार वाराणसी आईं. काशी आने पर उन्होंने कहा था, ‘मुझे लगता है कि मुझे वाराणसी पहले ही आ जाना चाहिए था. वाराणसी उतना ही खूबसूरत है, जितनी यहां की बनारसी रेशमी साड़ियां.’ इसके अलावा उन्होंने काशी के भरवां करेले और परवल की खूब तारीफ की थी.
साल 2017 की बात है. वाराणसी नगर निगम और ‘पहल’ संस्था द्वारा यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत भैसासुर घाट पर ‘सुर गंगा महोत्सव’ नाम से संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था. इसी कार्यक्रम में हर दिल अजीत आशा भोंसले का आना हुआ था. यह उनका पहला वाराणसी दौरा था और उस समय उनकी उम्र लगभग 84 साल थी. इस कार्यक्रम में वह काफी उत्साहित नजर आई थीं. उन्होंने काशी के लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हुए कई गीतों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी थीं. इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी के माहौल की खूब तारीफ की थी.
शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के साथ दी थी प्रस्तुति : वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में आशा ताई अपने बेटे आनंद भोसले के साथ पहुंची थीं. अपने बेटे का हाथ थामे मंच पर पहुंचीं तो लोगों ने अपनी जगह पर खड़े होकर उनके स्वागत में खूब तालियां बजाई थीं. इस पल को उन्होंने अपने जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक बताया था. आशा जी ने कहा, ‘आपके अथाह प्यार मैं नि:शब्द हूं.’ इसके बाद उन्होंने प्रशंसकों की मांग पर कई गीत गाए. ‘पिया तू अब तो आजा’ जैसे गीत गाकर महफिल में समा बांध दिया. इसी कार्यक्रम में उन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के साथ भी प्रस्तुति दी थी. गिरजा देवी और आशा भोसले की साथ में यही अंतिम प्रस्तुति भी थी.
भाया बनारसी खाना : आशा भोसले ने शिव नगरी के व्यंजनों की प्रशंसा की थी. उन्होंने कहा, ‘मैंने बनारसी थाली चखी, वह बहुत ही स्वादिष्ट थी. भरवां करेला और परवल बहुत लजीज व लजवाब है. अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मैं शाकाहारी हो जाऊंगी. काशी की सुंदरता के लिए कहा, ‘काशी की सफाई, घाटों की सुंदरता और शहर में हुए बदलाव अद्वितीय हैं. यहां की आध्यात्मिकता दिल को छू लेने वाली है. पहली बार काशी आई हूं, लेकिन माहौल देखकर लगता है कि मुझे यहां बरसों पहले आ जाना चाहिए था. उन्होंने कहा था कि वह अब तक 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.
वाराणसी उतना ही खूबसूरत है, जितनी यहां की रेशमी साड़ियां : आशा भोसले ने कहा था कि वाराणसी शहर को देखकर एहसास होता है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं कितनी गहरी हैं. हमारा धर्म समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है. वाराणसी उतना ही खूबसूरत है, जितनी यहां की रेशमी साड़ियां. उन्होंने कहा कि ‘मैं शिव भक्त हूं और मेरी लंबे समय से इच्छा थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करूं. 84 साल की उम्र में अब मुझे लगता है कि मुझे वाराणसी पहले ही आ जाना चाहिए था. यहां के घाट बेहद आकर्षक और मनमोहक हैं.’
आशा भोसले ने अपने सात दशकों से अधिक लंबे कॅरियर में 12,000 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए. उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा. पार्श्व गायन में उनका अपना अलग मुकाम था. ‘अभी न जाओ छोड़ कर’, ‘इन आंखों की मस्ती’, ‘दुनिया में लोगों को’, ‘जरा सा झूम लूं मैं’ जैसे गानों को अपना स्वर देने वालीं गायिका आशा भोंसले जीवन पर्यंत गीत संगीत की दुनिया से जुड़ी रहीं. उन्होंने मधुबाला, काजोल, उर्मिला, जीनत अमान, मीना कुमारी सहित कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के गानों को अपनी आवाज दी है.
गंगा आरती में दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने रखा 2 मिनट का मौन
मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर काशी में भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती के दौरान आशा ताई को नमन किया गया. आरती में शामिल अर्चकों ने भगवती मां गंगा में दीप दान कर आशा जी को भाव पूर्ण श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर घाट पर मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने दो मिनट का मौन भी रखा. गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने कहा कि आशा ताई को निधन हमारे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है. संगीत जगत के साथ काशीवासी भी गमगीन हैं. हमारे बीच अब अनमोल धरोहर नहीं रही. हालांकि उनकी आवाज हमें उनका अहसास कराती रहेगी.
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