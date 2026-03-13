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IIT BHU Technex 2026 का भव्य आयोजन; फेरारी के सीईओ गेस्ट

वाराणसी में भारतीय सेना के नवीनतम हथियार और रोबोटिक्स का जलवा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू बनारस में टेक्नेक्स 2026 का आयोजन किया गया है. जहां पर आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया. यूथ मॉडर्न रोबोट के साथ भारतीय सेना के वेपन की तकनीक के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं. बता दें, यह टेक्निक्स कार्यक्रम 3 दिवसीय है. जिसमें 1500 से ज्यादा आईआईटीयंस भाग ले रहे हैं. इसमें लगभग 12 से ज्यादा अलग-अलग स्टाल लगाए गए हैं, जहां पर अलग-अलग तरीके के रोबोट प्रदर्शित किए गए हैं. इसके साथ ही सेवा के अलग-अलग वेपंस प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण केंद्र है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) फरारी के CEO ने किया उद्घाटन: कार्यक्रम का आगाज फेरारी के सीईओ Benedetto Vigna, ने किया. बातचीत के दौरान विग्ना ने प्रिसिजन इंजीनियरिंग, लग्ज़री ऑटोमोबाइल तकनीक और उद्योग में हो रहे नवाचारों पर अपने अनुभव साझा किए. साथ ही उन्होंने आगामी Formula One सीजन के लिए फेरारी की रणनीतिक दृष्टि और टीमवर्क के महत्व पर भी प्रकाश डाला. इस दौरान उन्होंने अपनी काशी की यात्रा का जिक्र भी किया. वह इस बार अपनी पत्नी के साथ आए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक वह कई बार बनारस आ चुके हैं. कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया. बनारस की गंगा घाटों का भ्रमण किया और नाव में बैठकर घाटों की खूबसूरती को भी देखा.