IIT BHU Technex 2026 का भव्य आयोजन; फेरारी के सीईओ गेस्ट
वाराणसी में तीन दिवसीय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन फेस्ट का आयोजन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:00 PM IST
वाराणसी: आईआईटी बीएचयू बनारस में टेक्नेक्स 2026 का आयोजन किया गया है. जहां पर आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया. यूथ मॉडर्न रोबोट के साथ भारतीय सेना के वेपन की तकनीक के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं. बता दें, यह टेक्निक्स कार्यक्रम 3 दिवसीय है. जिसमें 1500 से ज्यादा आईआईटीयंस भाग ले रहे हैं. इसमें लगभग 12 से ज्यादा अलग-अलग स्टाल लगाए गए हैं, जहां पर अलग-अलग तरीके के रोबोट प्रदर्शित किए गए हैं. इसके साथ ही सेवा के अलग-अलग वेपंस प्रदर्शनी का महत्वपूर्ण केंद्र है.
फरारी के CEO ने किया उद्घाटन: कार्यक्रम का आगाज फेरारी के सीईओ Benedetto Vigna, ने किया. बातचीत के दौरान विग्ना ने प्रिसिजन इंजीनियरिंग, लग्ज़री ऑटोमोबाइल तकनीक और उद्योग में हो रहे नवाचारों पर अपने अनुभव साझा किए. साथ ही उन्होंने आगामी Formula One सीजन के लिए फेरारी की रणनीतिक दृष्टि और टीमवर्क के महत्व पर भी प्रकाश डाला. इस दौरान उन्होंने अपनी काशी की यात्रा का जिक्र भी किया. वह इस बार अपनी पत्नी के साथ आए हैं. उन्होंने कहा कि अब तक वह कई बार बनारस आ चुके हैं. कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया. बनारस की गंगा घाटों का भ्रमण किया और नाव में बैठकर घाटों की खूबसूरती को भी देखा.
अलग-अलग वेपंस प्रदर्शित: इस दौरान फेस्ट में फेरारी गाड़ी का प्रदर्शन भी किया गया. इस पूरे प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र डिफेंस का गलियारा रहा. जिसमें अलग-अलग तरीके के वेपंस व टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया जो लोगों को खूब पसंद आया इस प्रदर्शनी में अलग-अलग तरीके के सेना के वेपंस प्रदर्शित किया गया. जिसे Garhwal Rifles तथा Indian Army के सहयोग से दिखाया जा रहा है. इसमें उन्नत हथियार प्रणालियां, नैनो ड्रोन, रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), ऑल-टेरेन वाहन, आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल और रोबो म्यूल जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया. साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक भावनात्मक ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति भी कराई गई है, जिसने देश के सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी.
जिसके बाबत जवानों ने बताया, यह अलग-अलग खासियत के साथ यहां लगाया गया है. यहां लगे हर वेपन की अपनी अलग-अलग खासियत है. एक दर्जन से ज्यादा वेपंस को प्रदर्शित किया गया है. वहीं इस फेस्ट को देखकर युवा छात्र खुश दिखे. उनका कहना है कि पहली बार उन्हें इस तरीके का वेपन देखने का मौका मिला है. यह उनके लिए गौरव की बात है. छात्रों ने कहा, इससे न सिर्फ हमें नई तकनीक के बारे में पता चल रहा है बल्कि अब तक हम जिन्हें सुनते आए थे उन्हें अब पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं. यह अनुभव हमारे लिए बेहद खास है.
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