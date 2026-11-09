Varanasi AQI; रेड जोन में अधिकांश शहर, आने वाले 3-4 चार दिन बेहद खतरनाक, घर की खिड़कियां-दरवाजे रखें बंद
बनारस का एक्यूआई सोमवार सुबह 308 दर्ज हुआ. बुजुर्गों-बच्चों और अस्थमा मरीजों के लिए ज्यादा खतरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 11:46 AM IST
वाराणसी : दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन दिवाली की रात और आज की सुबह प्रदूषण के नाम है. बनारस में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर देखी जा रही है. सरकारी एप्लीकेशन समीर की तरफ से जारी लेवल के मुताबिक वाराणसी का करंट एक्यूआई 300 से पार हो गया है. सुबह लगभग 9:30 बजे तक इसकी स्थिति 308 बनी हुई थी. रविवार रात में यह 250 के ऊपर था. एक्यूआई के बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ बुजुर्गों व बच्चों के साथ अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है.
दीपावली की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई रात लगभग 9:15 बजे 224 दर्ज किया गया था. जिसमें शहर का मलदहिया इलाका 303 के ऊपर नोट हुआ था. यह इलाका रेड जोन में माना जा रहा था, पूरे शहर की स्थिति ऐसी ही थी, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रात 11:00 तक स्थिति 202 बनी हुई थी.
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रोहित सिंह का कहना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. इसके लिए हमने नगर निगम से पानी के छिड़काव के लिए मदद मांगी है. साथ ही अन्य वैकल्पिक उपायों पर भी हम जोर दे रहे हैं.
डॉ. अनिल कुमार सिंह का कहना है कि वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सिर दर्द, चक्कर, थकान और ध्यान भटकने जैसी स्थिति के साथ ही खांसी और सांस लेने में दिक्कत की समस्या हो सकती है. यह आमतौर पर किसी के साथ हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. खास तौर पर कमजोर फेफड़े वाले मरीजों और नवजात बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है.
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार रविवार को एक्यूआई दर्ज हुआ था, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. पिछले साल यह 291 था. मानक के अनुसार पीएम 2.5, 60 और पीएम 10, 100 और कार्बन मोनोऑक्साइड 4 मिलीग्राम/घन मीटर होना चाहिए. जबकि शहर के अधिकांशों में पीएम 2.5 पांच गुना ज्यादा यानी 389 जबकि pm10, 4 गुना ज्यादा 468 दर्ज किया गया है. कार्बन मोनोऑक्साइड की स्थिति भी 24 गुना ज्यादा 98 नोट हुई है.
काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल के चेस्ट एंड टीवी विभाग के डॉ. प्रोफेसर जीएन श्रीवास्तव का कहना है कि यह बेहद ही गम्भीर स्थिति है. इस गैस को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. सांस के जरिए यह शरीर में पहुंचती है और ऑक्सीजन की क्षमता को काम करती है. इसलिए बहुत बचकर रहने की जरूरत है खास तौर पर आने वाले तीन से चार दिनों तक.
डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त अपने घर के खिड़की-दरवाजे भी बंद रखें विशेष तौर पर शाम के वक्त, क्योंकि 5:00 से लेकर 11:00 बजे तक का वक्त खतरनाक है. ऐसी स्थिति में अगर जरूरत हो तो घर में भी मास्क पहनें और बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें. सुबह टहलने जाने से बचने की जरूरत है.
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