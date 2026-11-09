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Varanasi AQI; रेड जोन में अधिकांश शहर, आने वाले 3-4 चार दिन बेहद खतरनाक, घर की खिड़कियां-दरवाजे रखें बंद

Varanasi AQI ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन दिवाली की रात और आज की सुबह प्रदूषण के नाम है. बनारस में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर देखी जा रही है. सरकारी एप्लीकेशन समीर की तरफ से जारी लेवल के मुताबिक वाराणसी का करंट एक्यूआई 300 से पार हो गया है. सुबह लगभग 9:30 बजे तक इसकी स्थिति 308 बनी हुई थी. रविवार रात में यह 250 के ऊपर था. एक्यूआई के बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ के साथ बुजुर्गों व बच्चों के साथ अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है.

दीपावली की बात की जाए तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई रात लगभग 9:15 बजे 224 दर्ज किया गया था. जिसमें शहर का मलदहिया इलाका 303 के ऊपर नोट हुआ था. यह इलाका रेड जोन में माना जा रहा था, पूरे शहर की स्थिति ऐसी ही थी, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रात 11:00 तक स्थिति 202 बनी हुई थी.



क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रोहित सिंह का कहना है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ा है. इसके लिए हमने नगर निगम से पानी के छिड़काव के लिए मदद मांगी है. साथ ही अन्य वैकल्पिक उपायों पर भी हम जोर दे रहे हैं.