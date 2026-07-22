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वाराणसी में एंटी कप्शन का Operation Strike; 6 महीने में हुईं 9 गिरफ्तारियां

वाराणसी : बिजली का कनेक्शन लेना हो, दफ्तर में फाइल आगे बढ़ानी हो, उद्योग सब्सिडी की एनओसी लेनी हो, जीएसटी की फाइल निस्तारित करनी हो या फिर पुलिस के रिकॉर्ड से नाम हटवाना हो हर जगह रिश्वत मांगे जाने के मामले सामने आए हैं. हालांकि बड़ी बात यह है कि अब शिकायतकर्ता चुप्पी साध कर रिश्वत नहीं दे रहे, बल्कि अपनी चुप्पी तोड़कर एंटी करप्शन का सहारा ले रहे हैं. जिसकी तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है. यहां बीते 6 महीने में कुल 9 रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं.

वाराणसी में एंटी कप्शन का Operation Strike. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



एंटी करप्शन टीम वाराणसी ईकाई के सेक्टर प्रभारी रमेश यादव ने बताते हैं कि एंटी करप्शन टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. यदि कहीं पर भी कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो टीम उनकी गिरफ्तारी करती है. बीते 6 महीने में पूरे मंडल से 9 गिरफ्तारियां की गई हैं. जिनमें वाराणसी में 5, दो पुलिस विभाग, 3 विद्युत विभाग की हैं. इसके अलावा गाजीपुर के 2, जिसमें एक विद्युत विभाग, 1 खादी ग्रामोद्योग, चंदौली में 1 राजस्व विभाग, जौनपुर 1 पुलिस विभाग पर कार्रवाई की गई है. इनमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग उसके बाद बिजली विभाग, जीएसटी, उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी घूसखोरी में संलिप्त पाए गए हैं.





रमेश यादव ने बताया कि बीते साल कुल 18 कार्रवाई की गई थीं. इस वर्ष अब तक नौ कार्रवाई की गई हैं. इन सभी लोगों पर कार्रवाई के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच की जा रही है. वर्तमान समय में विभाग 52 मुकदमों पर जांच कर रहा है और सभी लोगों के आय की जांच की जा रही है. हमारी आम जन से अपील है कि यदि आप भी इस तरीके से विभागीय प्रताड़ना से परेशान हैं और आपसे भी रिश्वत मांगी जा रही है तो आप एंटी करप्शन का सहारा लें, आपकी समस्या का निस्तारण अवश्य होगा.