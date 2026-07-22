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वाराणसी में एंटी कप्शन का Operation Strike; 6 महीने में हुईं 9 गिरफ्तारियां

बीते साल एंटी करप्शन टीम ने वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में कुल 18 कार्रवाई की थीं.

वाराणसी में एंटी कप्शन का एक्शन.
वाराणसी में एंटी कप्शन का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 11:36 AM IST

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वाराणसी : बिजली का कनेक्शन लेना हो, दफ्तर में फाइल आगे बढ़ानी हो, उद्योग सब्सिडी की एनओसी लेनी हो, जीएसटी की फाइल निस्तारित करनी हो या फिर पुलिस के रिकॉर्ड से नाम हटवाना हो हर जगह रिश्वत मांगे जाने के मामले सामने आए हैं. हालांकि बड़ी बात यह है कि अब शिकायतकर्ता चुप्पी साध कर रिश्वत नहीं दे रहे, बल्कि अपनी चुप्पी तोड़कर एंटी करप्शन का सहारा ले रहे हैं. जिसकी तस्वीर वाराणसी में नजर आ रही है. यहां बीते 6 महीने में कुल 9 रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं.

वाराणसी में एंटी कप्शन का Operation Strike. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)


एंटी करप्शन टीम वाराणसी ईकाई के सेक्टर प्रभारी रमेश यादव ने बताते हैं कि एंटी करप्शन टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. यदि कहीं पर भी कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो टीम उनकी गिरफ्तारी करती है. बीते 6 महीने में पूरे मंडल से 9 गिरफ्तारियां की गई हैं. जिनमें वाराणसी में 5, दो पुलिस विभाग, 3 विद्युत विभाग की हैं. इसके अलावा गाजीपुर के 2, जिसमें एक विद्युत विभाग, 1 खादी ग्रामोद्योग, चंदौली में 1 राजस्व विभाग, जौनपुर 1 पुलिस विभाग पर कार्रवाई की गई है. इनमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग उसके बाद बिजली विभाग, जीएसटी, उद्योग विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी घूसखोरी में संलिप्त पाए गए हैं.



रमेश यादव ने बताया कि बीते साल कुल 18 कार्रवाई की गई थीं. इस वर्ष अब तक नौ कार्रवाई की गई हैं. इन सभी लोगों पर कार्रवाई के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच की जा रही है. वर्तमान समय में विभाग 52 मुकदमों पर जांच कर रहा है और सभी लोगों के आय की जांच की जा रही है. हमारी आम जन से अपील है कि यदि आप भी इस तरीके से विभागीय प्रताड़ना से परेशान हैं और आपसे भी रिश्वत मांगी जा रही है तो आप एंटी करप्शन का सहारा लें, आपकी समस्या का निस्तारण अवश्य होगा.



ऐसे कर सकते है शिकायत : उत्तर प्रदेश पुलिस का भ्रष्टाचार निवारण संगठन (Anti-Corruption Organisation - ACO), वाराणसी थाना/इकाई वाराणसी मंडल में सरकारी विभागों और पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के मामलों पर प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई करता है. यह वाराणसी के पुलिस लाइंस परिसर में संचालित है. यदि आप वाराणसी मंडल (वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली) में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो एंटी करप्शन कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर +91-9454402484 या वाराणसी सेक्टर प्रभारी (DSP) के मोबाइल नंबर+91-9454405486 या आधिकारिक ईमेल आईडी aco-vns.va@up.gov.in पर अपनी शिकायत कर सकते हैं.




एक नजर केसों पर : इस वर्ष 29 जनवरी को पहली कार्रवाई हुई थी. जहां एंटी करप्शन टीम ने काशी विद्यापीठ चौकी प्रभारी शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव द्विवेदी को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था. 8 मई को एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग में तैनात क्लर्क को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. आरोपी ने बिजली कनेक्शन को स्थाई रूप से डिस्कनेक्ट करने के लिए पहले 70 हजार रुपये की मांग की थी. तीसरी कार्रवाई 15 जुलाई को जीएसटी विभाग की डिप्टी कमिश्नर के ऊपर की गई. डिप्टी कमिश्नर को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. बीती 17 जुलाई को कैंट थाना क्षेत्र में तैनात उर्दू अनुवादक को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

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