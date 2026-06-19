ETV Bharat / state

वाराणसी में विजिलेंस का छापा; लहरतारा उद्योग केंद्र का असिस्टेंट मैनेजर श्रीपाल घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र लहरतारा के सहायक प्रबंधक श्रीपाल को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपी ने सिल्क प्रोडक्ट लोन की सब्सिडी एनओसी देने के एवज में घूस मांगी थी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुक्रवार को वाराणसी में एंटी करप्शन की टीम ने एक किसान उद्यमी की लोन फाइल में सब्सिडी की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले उद्योग विभाग के अधिकारी को रंगे हाथों धर दबोचा. जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में सहायक प्रबंधक के रूप में तैनात आरोपी अधिकारी श्रीपाल को गिरफ्तार कर अब उसके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

11 लाख के लोन पर चाहिए थी सब्सिडी: एंटी करप्शन विभाग के प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी सहायक प्रबंधक श्रीपाल पिछले कई दिनों से पीड़ित उद्यमी को लोन की फाइल क्लियर करने और सब्सिडी की एनओसी देने के नाम पर अपने दफ्तर के चक्कर लगवा रहा था. अंततः काम करने के बदले में उसने उद्यमी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने तुरंत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कर दी. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के शिवपुर अंतर्गत कादीपुर निवासी अमितेश चौरसिया ने सिल्क प्रोडक्ट्स के कारोबार के लिए ग्रामीण बैंक की महावीर मंदिर शाखा से 11 लाख रुपये का लोन लिया था.

5 हजार घूस लेते दबोचा गया श्रीपाल: व्यवसाय शुरू करने के बाद अमितेश ने सरकार की योजना के तहत तय सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. जिला उद्योग केंद्र में आवेदन जमा होने के बाद फाइल की विधिक जांच कर सहायक प्रबंधक श्रीपाल को अंतिम एनओसी जारी करनी थी. वह उद्यमी को लगातार परेशान कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित की सूचना पर एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने जाल बिछाया. शुक्रवार को जैसे ही पैसे का लेन-देन हुआ, टीम ने श्रीपाल को जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र लहरतारा के पास से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

कैंट थाने में मुकदमा दर्ज: सफल ट्रैप कार्रवाई के बाद विजिलेंस की टीम आरोपी अधिकारी को लेकर तत्काल कैंट थाने पहुंची और उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया. कैंट पुलिस ने एंटी करप्शन टीम की लिखित तहरीर के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. वाराणसी में हुई इस बड़ी कार्रवाई से उद्योग विभाग सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आगे भी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- फर्रुखाबाद माइनिंग स्कैम: 24 हजार की रिश्वत लेते खनन अधिकारी संजय प्रसाद गिरफ्तार, विजिलेंस का एक्शन

TAGGED:

INDUSTRIES CENTER LAHARTARA
ASSISTANT MANAGER SHRIPAL ARRESTED
AMITESH CHAURASIA LOAN SUBSIDY NOC
CANTT POLICE STATION VARANASI FIR
VARANASI ANTI CORRUPTION CELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.