ETV Bharat / state

वाराणसी में विजिलेंस का छापा; लहरतारा उद्योग केंद्र का असिस्टेंट मैनेजर श्रीपाल घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुक्रवार को वाराणसी में एंटी करप्शन की टीम ने एक किसान उद्यमी की लोन फाइल में सब्सिडी की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले उद्योग विभाग के अधिकारी को रंगे हाथों धर दबोचा. जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में सहायक प्रबंधक के रूप में तैनात आरोपी अधिकारी श्रीपाल को गिरफ्तार कर अब उसके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

11 लाख के लोन पर चाहिए थी सब्सिडी: एंटी करप्शन विभाग के प्रेस नोट के अनुसार, आरोपी सहायक प्रबंधक श्रीपाल पिछले कई दिनों से पीड़ित उद्यमी को लोन की फाइल क्लियर करने और सब्सिडी की एनओसी देने के नाम पर अपने दफ्तर के चक्कर लगवा रहा था. अंततः काम करने के बदले में उसने उद्यमी से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़ित ने तुरंत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से कर दी. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के शिवपुर अंतर्गत कादीपुर निवासी अमितेश चौरसिया ने सिल्क प्रोडक्ट्स के कारोबार के लिए ग्रामीण बैंक की महावीर मंदिर शाखा से 11 लाख रुपये का लोन लिया था.

5 हजार घूस लेते दबोचा गया श्रीपाल: व्यवसाय शुरू करने के बाद अमितेश ने सरकार की योजना के तहत तय सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था. जिला उद्योग केंद्र में आवेदन जमा होने के बाद फाइल की विधिक जांच कर सहायक प्रबंधक श्रीपाल को अंतिम एनओसी जारी करनी थी. वह उद्यमी को लगातार परेशान कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित की सूचना पर एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने जाल बिछाया. शुक्रवार को जैसे ही पैसे का लेन-देन हुआ, टीम ने श्रीपाल को जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र लहरतारा के पास से घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.