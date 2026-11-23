काशी पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा के मंदिर में की पूजा
मंत्रोच्चारण के बीच अनंत की आराधना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:50 PM IST
वाराणसी: उद्योगपति अनंत अंबानी अचानक धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी पहुंचे. बनारस के सबसे व्यस्ततम इलाके चौक क्षेत्र में अनंत अंबानी को देखकर हर कोई हैरान था. कार से उतरकर अनंत अंबानी बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की.
मां अन्नपूर्णा की आराधना की
इसके बाद अनंत अंबानी काशी के प्रसिद्ध मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 15 मिनट तक मां के मंदिर में बैठकर विशेष पूजा पाठ की. इस दौरान विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ मां की अनंत अंबानी ने आराधना की और पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे नजर आए. मंगलवार को देव दीपावली है, ऐसे में अनंत अंबानी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर दर्शन करना खास रहा. मां अन्नपूर्णा मंदिर में काफी समय बिताने के बाद अनंत अंबानी अपने गंतव्य की ओर चले गए.
लोगों का किया अभिवादन
काशी विश्वनाथ मंदिर में जैसे ही अनंत अंबानी अपने कार से उतरे से उतरे वहां मौजूद लोग उन्हें अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए. लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अनंत अंबानी सुरक्षा कर्मियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए.
अक्सर काशी आते हैं अनंत
अनंत अंबानी जब भी वाराणसी आते हैं किसी ने किसी मंदिर में दर्शन पूजन जरूर करते हैं. इससे पहले सितंबर महीने में अनंत अंबानी बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंचे थे जहां पूरे विधि विधान से पूजन पाठ की थी.अनंत अंबानी अक्सर वाराणसी आते रहते हैं और विभिन्न मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते हैं.
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