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काशी पहुंचे अनंत अंबानी, मां अन्नपूर्णा के मंदिर में की पूजा

काशी में मां अन्नपूर्णा की पूजा करते अनंत अंबानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उद्योगपति अनंत अंबानी अचानक धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी पहुंचे. बनारस के सबसे व्यस्ततम इलाके चौक क्षेत्र में अनंत अंबानी को देखकर हर कोई हैरान था. कार से उतरकर अनंत अंबानी बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की.

काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे उद्योगपति अनंत अंबानी (Video Credit; ETV Bharat) मां अन्नपूर्णा की आराधना की