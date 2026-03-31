अमृत-2.0 योजना; 259 करोड़ से बदलेगी वाराणसी की तस्वीर, सीवर और पेयजल की नई पाइप लाइन बनेगी
वाराणसी नगर निगम विस्तार सीमा में शामिल रामनगर और सूजाबाद के क्षेत्रवासियों को मिलेगी सहूलियत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:07 PM IST
वाराणसी : वाराणसी नगर निगम विस्तार के बाद शामिल क्षेत्रों में विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अमृत-2.0 योजना के तहत 259 करोड़ रुपये स्वीकृत गए हैं. इस धनराशि से प्रथम चरण में महापालिका रामनगर और सूजाबाद क्षेत्र में सीवर और पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य होगा. बता दें, नगर निगम क्षेत्र विस्तार के बाद अब 100 वार्ड हो गए हैं.
महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि अमृत-2.0 के तहत स्वीकृत धनराशि से काशीवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कार्य शुरू हो चुका है. शासन ने वाराणसी नगर निगम के 18 अति-प्रभावित वार्डों और विस्तारित क्षेत्रों के लिए अमृत-2.0 योजना के तहत 259 करोड़ रुपये से तीन बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे.पहले चरण में विशेष रूप से रामनगर और सूजाबाद क्षेत्र के लोगों को सीवर और पेयजल की समस्या से मुक्ति मिलेगी. नगर निगम ने टेंडर आदि औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं.
महापौर के मुताबिक नगर निगम के नव विस्तारित क्षेत्र रामनगर जोन में सीवर नेटवर्क और हर घर को सीवर कनेक्शन से जोड़ने के लिए शासन ने 190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. रामनगर के तीनों वार्डों में 69.98 किमी ब्रांच लाइन व 3.4 राइजिंग ( मेन लाइन) लाइन के बिछाई जाएगी. इसके अलावा 10 एमएलडी की एसटीपी, दो सीवर पपिंग स्टेशन (एसपीएस) बनाया जाएगा. इसी तरह सूजाबाद जोन में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के विस्तार के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की योजना को हरी झंडी मिली है. खास बात यह है कि 13 हजार 645 घरों में सीवर का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा.
महापौर के अनुसार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर व पेयजल की पाइप लाइन करीब 200 साल पुरानी है. इसके कारण शहर में सीवर ओवरफ्लो गंभीर समस्या बनी हुई है. वहीं लीकेज होने के कारण 48 प्रतिशत पानी लाइनलॉस होता है. 18 वार्डों में सीवर के साथ-साथ पेयजल की भी नई पाइप लाइन भी बिछने से पानी के लाइन लॉस पर लगाम लगना तय है. साथ ही पेयजल आपूर्ति का प्रेशर भी बढ़ेगा. वहीं शासन में संयुक्त सचिव देवेश मिश्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वाराणसी के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.
यह भी पढ़ें : यूपी में 33 पेयजल परियोजनाओं को हरी झंडी; अमृत 2.0 के तहत 1861 करोड़ रुपये मंजूर, 2.87 लाख घरों को मिलेगा फायदा
यह भी पढ़ें : Budget 2022: Urban Planning में मूलभूत परिवर्तन के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति