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वाराणसी में कांग्रेस का 'वंदे मातरम्' गायन: अजय राय ने कहा- "तिरंगा और राष्ट्रभक्ति किसी दल की बपौती नहीं"

1896 के कलकत्ता अधिवेशन में टैगोर ने गाया था गीत: वर्ष 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा ‘वंदे मातरम्’ का गायन इस गीत के कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी बना. आगे चलकर कांग्रेस के अधिवेशनों और स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों में भी इसकी गूंज सुनाई देती रही. 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ‘वंदे मातरम्’ ने राष्ट्रीय चेतना को और व्यापक रूप दिया. यह गीत उस दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया.

कांग्रेस अधिवेशनों से जुड़ा है 'वंदे मातरम्' का इतिहास: वंदे मातरम्’ का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशनों से ही यह गीत राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम रहा. वंदे मातरम की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और बाद में यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के बीच प्रेरणा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गया.

स्वतंत्रता संग्राम के स्वाभिमान और चेतना का प्रतीक: इसके बाद उपस्थित कांग्रेसजनों ने सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ केवल शब्दों और स्वरों का गीत नहीं है, बल्कि यह भारत की गुलामी के दौर में करोड़ों भारतीयों के भीतर पैदा हुई स्वतंत्रता की चेतना, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की आवाज है. यह गीत उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं से जुड़ा है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से इनकार किया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. आज जब हम ‘वंदे मातरम्’ का सामूहिक गायन कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य उस इतिहास को याद करना है जिसमें देश के करोड़ों लोगों ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी दिखावे के लिए वंदे मातरम को मुद्दा बना रही है. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ‘वंदे मातरम्’ के रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय तथा गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई.

वाराणसी: देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका को स्मरण करते हुए सोमवार को लहुराबीर स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आवासीय कार्यालय पर ‘वंदे मातरम्’ गीत का सामूहिक गायन किया गया. कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया.

राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र बांटने वालों पर साधा निशाना: अजय राय ने कहा कि आज जो लोग राष्ट्रभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, उन्हें एक बार अपने इतिहास के पन्ने भी पलटकर देखने चाहिए. जिस आरएसएस के लोगों ने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, वे आज कांग्रेस और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस के नेताओं और लाखों कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी हुकूमत की जेलें काटी हैं, लाठियां खाई हैं, यातनाएं सहीं हैं और देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान किया है. आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को देश का इतिहास कभी मिटा नहीं सकता.

RSS अपने कार्यक्रमों में अनिवार्य करे 'वंदे मातरम्': जिस संगठन को आज राष्ट्रभक्ति की इतनी चिंता दिखाई देती है, उसे पहले अपने इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी भूमिका पर भी बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद समझाने की कोशिश करना इतिहास का बड़ा विरोधाभास है. तिरंगा किसी एक संगठन या दल का झंडा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का प्रतीक है. इसलिए तिरंगे और राष्ट्रभक्ति को राजनीतिक हथियार बनाकर किसी दूसरे भारतीय को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना उचित नहीं है.

पदसंचलन में अन्य गीतों की जगह दें 'वंदे मातरम्' को प्रमुखता: अजय राय ने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आज ‘वंदे मातरम्’ को लेकर इतना आग्रह और राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई जा रही है, तो आरएसएस को इसकी शुरुआत अपने कार्यक्रमों से करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आरएसएस अपने पदसंचलन और अपने हर कार्यक्रम में सबसे पहले ‘वंदे मातरम्’ गीत के सामूहिक गायन को अनिवार्य करे. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से ही ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा रहा है और कांग्रेस के कार्यक्रमों में आज भी इसका सम्मानपूर्वक गायन किया जाता है. इसलिए आरएसएस पहले अपने कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ को अनिवार्य करे और अपने अन्य गीतों के स्थान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता चेतना से जुड़े इस ऐतिहासिक गीत को प्रमुखता दे.

समावेशी राष्ट्रवाद की विचारधारा पर दिया जोर: उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत किसी से नहीं है. अगर ‘वंदे मातरम्’ सचमुच राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संघर्ष की अमर आवाज है, तो जो लोग आज इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने संगठन के कार्यक्रमों में इसकी वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास केवल किसी राजनीतिक दल का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के आधुनिक राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता संघर्ष की एक महत्वपूर्ण धारा का इतिहास है. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे व्यापक जन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी.

मुद्दों से भटकाने के लिए हमला करने का आरोप: उन्होंने कहा कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद किसी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभाजन का राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला राष्ट्रवाद है. स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी, वकील, शिक्षक और समाज के विभिन्न वर्ग एक साझा उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए एकजुट हुए. अजय राय ने कहा कि चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे से बीजेपी गुमराह करने के लिए ये सब कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी के लोगों ने हमला किया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अगर थाने से मुकदमा ना हुआ तो हम कोर्ट से मुकदमा करवाएंगे.

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