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Eat Right Initiative; वाराणसी में एयरपोर्ट मार्कण्डेय महादेव मंदिर स्कूल, अस्पताल बनेंगे ‘ईट राइट’ का हिस्सा

वाराणसी : स्वच्छ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का दर्पण होता है. स्वस्थ शरीर तब ही होगा जब हम अच्छा खाएंगे और स्वच्छ खाएंगे. ऐसे में ‘ईट राइट’ की पहल लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने और सीख देने का काम कर रही है. इसी क्रम में वाराणसी का एयरपोर्ट, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, महावीर मंदिर समेत पांच स्कूल, ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य केंद्र अब ‘ईट राइट’ का हिस्सा बनेंगे. जी हां! इन स्थानों पर ‘ईट राइट’ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. जिससे यहां आने वाले लोग बेहतर भोजन का सेवन कर सकें. ‘मिड-डे-मील’ का भोजन भी इसका हिस्सा होगा.

देखें ; वाराणसी में ईट राइट इनिशिएटिव पर ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)





आज के समय में आधुनिक जीवन शैली से आहार के तरीके और भोजन में बदलाव देखने को मिलता है. जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो माइक्रोबियल और रासायनिक कण खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं.जिसका परिणाम हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर स्थितियो के रूप में देखने को मिल रही हैं.





अभियान के लिए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट का चयन : जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि ईट राइट इनिशिएटिव में जनपद वाराणसी से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. जैसे ईट राइट स्कूल के तहत पांच स्कूलों का चयन किया गया है, जिनके प्रमाणपत्र अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. वहीं, दस विद्यालयों को पहले ही प्रमाण पत्र मिल चुका है. ईट राइट कैंपस में 29 प्रतिष्ठानों के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और इस साल हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल जेल, अक्षय पात्र, तरुण चाइल्ड और दो अस्पताल एवं एक एयरपोर्ट का चयन किया है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है.



