Eat Right Initiative; वाराणसी में एयरपोर्ट मार्कण्डेय महादेव मंदिर स्कूल, अस्पताल बनेंगे ‘ईट राइट’ का हिस्सा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित, पौष्टिक और टिकाऊ भोजन उपलब्ध कराना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:15 AM IST
वाराणसी : स्वच्छ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का दर्पण होता है. स्वस्थ शरीर तब ही होगा जब हम अच्छा खाएंगे और स्वच्छ खाएंगे. ऐसे में ‘ईट राइट’ की पहल लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने और सीख देने का काम कर रही है. इसी क्रम में वाराणसी का एयरपोर्ट, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, महावीर मंदिर समेत पांच स्कूल, ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य केंद्र अब ‘ईट राइट’ का हिस्सा बनेंगे. जी हां! इन स्थानों पर ‘ईट राइट’ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. जिससे यहां आने वाले लोग बेहतर भोजन का सेवन कर सकें. ‘मिड-डे-मील’ का भोजन भी इसका हिस्सा होगा.
आज के समय में आधुनिक जीवन शैली से आहार के तरीके और भोजन में बदलाव देखने को मिलता है. जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो माइक्रोबियल और रासायनिक कण खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं.जिसका परिणाम हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे गंभीर स्थितियो के रूप में देखने को मिल रही हैं.
अभियान के लिए स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट का चयन : जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि ईट राइट इनिशिएटिव में जनपद वाराणसी से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. जैसे ईट राइट स्कूल के तहत पांच स्कूलों का चयन किया गया है, जिनके प्रमाणपत्र अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. वहीं, दस विद्यालयों को पहले ही प्रमाण पत्र मिल चुका है. ईट राइट कैंपस में 29 प्रतिष्ठानों के प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और इस साल हम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर, सेंट्रल जेल, अक्षय पात्र, तरुण चाइल्ड और दो अस्पताल एवं एक एयरपोर्ट का चयन किया है, जिनकी प्रक्रिया चल रही है.
काशी के इन मन्दिरों में पूरी होगी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि प्लेस ऑफ वर्शिप में हमारे यहां से मार्कंडेय महादेव मंदिर, महावीर मंदिर और इस्कॉन मंदिर की भोग सर्टिफिकेशन के लिए प्रक्रिया चल रही है. इससे पहले विश्वनाथ मंदिर बीएचयू, काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कीनाराम मठ वगैरह का प्रमाणन किया जा चुका है. ईट राइट इनिशिएटिव का उद्देश्य स्वच्छ और सेहतमंद भोजन स्वच्छ तरीके से उपलब्ध कराना है. इसके लिए हम लोग होटल, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड हब जैसी जगहों पर जांच करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं. जिससे स्वच्छ वातावरण में सेहतमंद खाना तैयार करने के लिए प्रेरित कर सकें.
नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार : ईट राइट का अभियान लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखता है. इसका उद्देश्य लोगों में अच्छे भोजन की आदत डालना और ऐसे भोजन को बढ़ावा देना है, जो शरीर के लिए अच्छा और खाने युक्त हो. FSSAI ने भारत के नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार की उपलब्धता और खपत सुनिश्चित करके भारत के खाद्य सुरक्षा और पोषण को बदलने के लिए कई पहले किए हैं. ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों और उनके माध्यम से बड़े पैमाने पर समुदाय के बीच खाद्य सुरक्षा, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है.
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