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वाराणसी एयरपोर्ट के नाम बड़ी उपलब्धि, 'हब एंड स्पोक' विमान सेवा की देश में सबसे पहले काशी से शुरुआत

कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, अब 'री-चेकिंग' की जरूरत नहीं

कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा
वाराणसी एयरपोर्ट के नाम बड़ी उपलब्धि (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:41 PM IST

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वाराणसी: हवाई सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है. वाराणसी एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए री-चेकिंग की जरूरत नहीं होगी. 'ईजी कनेक्ट' सेवा के तहत देश में सबसे पहले ये व्यवस्था वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शुरू की गई है.केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसकी शुरुआत की.

समय की बचत, परेशानी से मुक्ति: वाराणसी एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों को अब फ्लाइट चेंज करने से पहले री- चेकिंग कराने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 'ईजी कनेक्ट सर्विस' के तहत 'हब एंड स्पोक' सेवा की शुरुआत की. इस उड़ान सेवा की शुरुआत देश में सबसे पहले वाराणसी से ही हुई है. अब यात्रियों को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए री-चेकिंग करने की जरूरत नहीं होगी. इस सुविधा के शुरू हो जाने से समय की बचत होगी और परेशानी से मुक्ति मिलेगी. आज इस सेवा के तहत पहली फ्लाइट सुबह 9 बजकर 23 मिनट पर रवाना हुई. इस विमान में दुबई, कोलंबो, जेद्दा, रियाद, काठमांडू और फुकेत जाने वाले यात्री सवार थे.

क्या है 'हब एंड स्पोक' सेवा: सामान्य भाषा में समझे तो ये वो सुविधा है. जिसके तहत यदि आपको दिल्ली जाकर विदेश की यात्रा करनी है तो आप वाराणसी एयरपोर्ट पर ही सारे लगेज को चेक करवा कर बोर्डिंग करके दिल्ली पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहां आपको दोबारा चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, आपका सामान कनेक्टिंग फ्लाइट तक पहुंच जाएगा, टर्मिनल के बाहर भी आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पहले कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए री- चेकिंग ही एक मात्र विकल्प था. जिसमें यात्रियों को कम से कम दो से ढाई घंटे लग जाते थे. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, 6 हफ्ते के भीतर अन्य जगहों से 'हब एंड स्पोक' फैसिलिटी की शुरुआत करेंगे.

हवाई सेवा का विस्तार जारी: वाराणसी में एयरपोर्ट सुविधा का विस्तार तेजी से हो रहा है. केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि, 2800 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का काम 13 महीने में पूरा हो जाएगा. इसके बन जाने से दोनों टर्मिनल से हर साल करीब 1 करोड़ यात्री यहां से यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा विमानन मंत्री ने कहा कि, देश भर में एयर कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है. उन्होंने कहा अगले10 सालों में देश में 100 एयरपोर्ट और 200 की संख्या में हिल स्टेशनों की तरफ हेलीपैड बनाया जाएगा.

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