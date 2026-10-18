वाराणसी एयर शो में उमड़ेगी भीड़; सावन के सोमवार की तरह भीड़ प्रबंधन के निर्देश जारी
काशी विश्वनाथ धाम सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:35 AM IST
वाराणसी: काशी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को भीड़ प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वाराणसी में 24 से 26 अक्टूबर के बीच एयर शो का आयोजन होना है. मुख्य प्रदर्शन 25 अक्टूबर को नमो घाट पर होगा. इस दौरान उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन सावन के सोमवार की तरह करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
काशी विश्वनाथ धाम सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी एयर शो के दौरान संभावित भीड़ के प्रभावी प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.
यह निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर भीड़ प्रबंधन के लिए श्रावण मास के सोमवार को लागू की जाने वाली व्यवस्थाओं की तर्ज पर विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. इसके तहत श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास मार्गों का सुव्यवस्थित संचालन, आवश्यकतानुसार समुचित बैरीकेडिंग और भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाएगा.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र ने बताया कि संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों की मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. प्रवेश और निकास मार्गों पर पर्याप्त प्रबंधन, आवागमन में सुगमता और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं.
सभी संबंधित विभाग और कार्यदायी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने निर्धारित दायित्वों का पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से निर्वहन करे. उन्होंने यह बताया कि भीड़ प्रबंधन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन और मंदिर परिसर में अनुशासित व्यवस्था बनाए रखना सभी संबंधित इकाइयों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी.
इसके लिए व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करते हुए आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि एयर शो के दौरान श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में आने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
धाम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन: इसी क्रम में शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित मंदिर चौक में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में भक्ति संगीत और नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने वातावरण को सुरमय बना दिया.
कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय कला और आध्यात्मिक परंपरा की सुंदर झलक प्रस्तुत की. संध्या का शुभारंभ भजन गायन से हुआ. इसके बाद पं. रवि शंकर और डॉ. ममता टंडन की नृत्य जुगलबंदी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही. दोनों कलाकारों ने लय, भाव और आकर्षक नृत्य संयोजन के माध्यम से अपनी कला का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.
श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरात्रि के आध्यात्मिक उत्सव को कला और संगीत के माध्यम से विशिष्ट आयाम प्रदान कर रहे हैं. इन आयोजनों से श्रद्धालुओं को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिल रहा है.
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