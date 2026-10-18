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वाराणसी एयर शो में उमड़ेगी भीड़; सावन के सोमवार की तरह भीड़ प्रबंधन के निर्देश जारी

सावन के सोमवार की तरह भीड़ प्रबंधन के निर्देश जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को भीड़ प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. वाराणसी में 24 से 26 अक्टूबर के बीच एयर शो का आयोजन होना है. मुख्य प्रदर्शन 25 अक्टूबर को नमो घाट पर होगा. इस दौरान उमड़ने वाली भीड़ का प्रबंधन सावन के सोमवार की तरह करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

काशी विश्वनाथ धाम सभागार में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सत्यम मिश्र की अध्यक्षता में समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक में आगामी एयर शो के दौरान संभावित भीड़ के प्रभावी प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम दर्शन व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.