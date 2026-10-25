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वाराणसी में मेगा रूट डायवर्जन, चेक करें रास्ते; दर्शकों को 'सर' और 'मैडम' कहेंगे पुलिसकर्मी

वाराणसी में मेगा रूट डायवर्जन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को देखते हुए भारी सुरक्षा-व्यवस्था की गई है. करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ हीं पूरे जिले में 60 अस्थाई थाने बनाए गए हैं. जोन और सेक्टर में बांटकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है. इतना हीं नहीं यातायात के लिए ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है.

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं. ऐसे में वीआईपी की सुविधा और आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए यातायात को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है.

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि वीवीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थल और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हुई है. ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और रूफ टॉप ड्यूटी के माध्यम से सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को अपने-अपने ड्यूटी क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करने, अधीनस्थ पुलिस बल की सतर्कता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन में पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिया है.