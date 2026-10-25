वाराणसी में मेगा रूट डायवर्जन, चेक करें रास्ते; दर्शकों को 'सर' और 'मैडम' कहेंगे पुलिसकर्मी
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:01 AM IST
वाराणसी: पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को देखते हुए भारी सुरक्षा-व्यवस्था की गई है. करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ हीं पूरे जिले में 60 अस्थाई थाने बनाए गए हैं. जोन और सेक्टर में बांटकर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है. इतना हीं नहीं यातायात के लिए ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है.
वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं. ऐसे में वीआईपी की सुविधा और आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए यातायात को लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है.
उन्होंने बताया कि वीवीआईपी रूट, कार्यक्रम स्थल और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हुई है. ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और रूफ टॉप ड्यूटी के माध्यम से सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.
सभी अधिकारियों को अपने-अपने ड्यूटी क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करने, अधीनस्थ पुलिस बल की सतर्कता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन में पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिया है.
वहीं, दर्शकों की सुविधा सर्वोपरि रखते हुए पुलिसकर्मियों को ‘सर’ और ‘मैडम’ कहकर संबोधित करने, शालीन व्यवहार करने तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश। दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि निर्धारित पार्किंग स्थलों पर सुव्यवस्थित पार्किंग, स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड, वैकल्पिक मार्गों के प्रभावी उपयोग तथा आपातकालीन मार्गों को बाधामुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.
शहर में रूट डायवर्जन
- हरहुआ ओवरब्रिज प्रारंभ स्थल बाबतपुर की तरफ से आने वाले समस्त रोजवेज व प्राइवेट बसों को वीवीआईपी के आगमन से 03 घंटे पहले से कार्यक्रम समाप्ति तक ओवरब्रिज के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें हरहुआ रिंग रोड चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- जनपद जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ की तरफ से आने वाली समस्त बसों को क्रमशः रिंग रोड हरहुआ, बावनबीघा, संदहा अंडरपास से वापस कर दिया जाएगा.
- जनपद चंदौली, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर की तरफ से आने वाली बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, इन्हें ठिकाना ढाबा, मोहनसराय से वापस कर दिया जाएगा.
- जनपद भदोही की तरफ से आने वाली बसों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन्हें परमपुर/ सजोई अंडरपास से वापस कर दिया जाएगा.
- गिलट बाजार तिराहा से वीवीआईपी के आगमन/ प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को पुलिस लाइन चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें शिवपुर चुंगी तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- सेंट्रल जेल तिराहा से वीवीआईपी के आगमन/ प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को जेपी मेहता तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें शिवपुर चुंगी तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा.
- संदहा अंडरपास से वीवीआईपी के आगमन/ प्रस्थान से 01 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार के वाहन को पुलिस लाइन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें रिंग रोड पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- काली माता मंदिर चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को पुलिस लाइन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें पांडेयपुर चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- पांडेयपुर चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/ प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को पुलिस लाइन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें आजमगढ़ अंडरपास की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- पंचकोशी चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/ प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को कज्जाकपुरा ओवरब्रिज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें आशापुर, पांडेयपुर की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- कज्जाकपुरा ओवरब्रिज प्रारंभ स्थल, सरैया पुलिस चौकी की तरफ से वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को गोलगड्डा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें पंचकोशी चौराहा की तरफ वापस कर दिया जाएगा.
- लहरतारा चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को चौकाघाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें मंडुवाडीह की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- आंन्ध्रापुल चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को चौकाघाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें मरीमाई तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- अमर उजाला, तिराहा तेलियाबाग चौराहा से वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को लकड़ी मंडी तिराहा, चौकाघाट चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें मरीमाई तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- लकड़ी मंडी तिराहा से वीवीआईपी के आगमन से 1 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को गोलगड्डा तिराहा, नमोघाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें अमर उजाला तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- गोलगड्डा तिराहा से वीवीआईपी के आगमन से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को नमो घाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें विशेश्वरगंज तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.
- लाट भैरव पुलिस चौकी तिराहा से वीवीआईपी के आगमन से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को नमो घाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.
- भदऊ चुंगी तिराहा से वीवीआईपी के आगमन से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को नमो घाट की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.
- विशेश्वरगंज तिराहा से वीवीआईपी के आगमन से 01 घंटे पहले किसी भी प्रकार के वाहन को किसी भी प्रकार के वाहन को गोलगड्डा तिराहा/भदऊ चुंगी तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.
- समय प्रातः 08.00 बजे से वीवीआईपी कार्यक्रम समाप्ति तक अंबेडकर चौराहा, जेपी मेहता तिराहा, सर्किट हाउस, भोजूबीर, यूपी कालेज, गिलट बाजार तिराहा तक आटो व ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
- समय प्रातः 08.00 बजे से वीवीआईपी कार्यक्रम समाप्ति तक पुलिस लाइन पांडेयपुर से चौकाघाट चौराहा से गोलगड्डा, राजघाट तक आटो व ई-रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
- समय प्रातः 08.00 बजे से सूजाबाद (पड़ाव) की तरफ से चौकाघाट की तरफ जाने वाले आटो ई-रिक्शा व दो पहिया वाहनों का संचालन वीवीआईपी कार्यक्रम समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा.
- वाराणसी से चंदौली जाने वाले वाहन संदहा रिंग रोड, बलुआ पुल/विश्व सुंदरी पुल, टेंगरा मोड़ होकर अपने गन्तव्य को जाएंगे.
- राजघाट पुल, सूजाबाद की तरफ से प्रातः 07.00 बजे से समस्त मालवाहक वाहनों का संचालन बंद रहेगा.
- राजघाट पुल पर वीवीआईपी के आगमन/प्रस्थान से 01 घंटे पहले वाहन एवं पैदल संचालन प्रतिबंधित रहेगा.
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