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काशी में PM मोदी; आयुष मंत्री बोले- ‘विंग्स ओवर गंगेज’ एयर-शो देखेंगे प्रधानमंत्री, यह है पूरा शेड्यूल

वाराणसी एयर-शो और पीएम मोदी का कार्यक्रम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में चल रहे एयर-शो में शामिल होंगे. इससे पहले वह सुबह 10 बजे बनारस पहुंचेंगे. वहां से सीधे खोचवा स्थित अरविंद मिल पहुंचकर मिल का उद्घाटन करेंगे. महिलाओं से संवाद के बाद पीएम मोदी सड़क मार्ग द्वारा नमो घाट जाएंगे, जहां पर एयर शो है.

12 स्थानों पर तैनात रहेंगे कार्यकर्ता: पीएम मोदी के 25 अक्टूबर को प्रस्तावित काशी दौरे को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है. प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए क्षेत्र, जिला और महानगर संगठन को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए 12 प्रमुख स्थानों पर कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी. स्वागत का कमान मंत्रियों, विधायकों, महापौर, संगठन के पदाधिकारियों और महिला मोर्चा को सौंपी गई है.

नमोघाट पर भारतीय वायुसेना के एयर शो के दौरान भी विशेष स्वागत व्यवस्था रहेगी. भाजपा इसे केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं, बल्कि काशी की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में पेश कर रही है. वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) आयुष मंत्री ने बताया पीएम का शेड्यूल: उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक तीन से चार महीने के अंतराल पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी आते रहे हैं. हर दौरे में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलती है. इस बार काशी में एयर शो का आयोजन प्रधानमंत्री की ओर से काशीवासियों के लिए बड़ी सौगात है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से शहर में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है. लोग स्वागत के लिए आतुर रहते हैं. सभी कार्यकर्ताओं से अपने निर्धारित स्वागत स्थल पर समय से पहले पहुंचने और पूरी जिम्मेदारी से दायित्व निभाने का आह्वान किया गया है. विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और काशीवासियों की अगुवाई में प्रधानमंत्री का भव्य अभिनंदन किया जाएगा. पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों में शामिल आयुष मंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat) एयर शो देखेंगे पीएम मोदी: प्रधानमंत्री वाराणसी के नामो घाट पर वायु सेना दिवस पर एयर-शो 2026 के गवाह बनेंगे. यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना की 94वीं वर्षगांठ के तौर पर मनाया जा रहा है. ‘विंग्स ओवर गंगेज’ के तहत हवाई प्रदर्शन में तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (एलसीएच) प्रचंड, एसयू-30एमकेआई और राफेल सहित विमानों का प्रदर्शन शामिल है. भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के विमान भी अभियानों में संयुक्तत प्रदर्शन करेंगे.