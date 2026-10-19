काशी में एयर शो की तैयारी तेज, नमो घाट के 5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक
वाराणसी में 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को नमो घाट पर विंग्स ओवर गंगा एयर शो प्रस्तावित है. जानें इससे जुड़ी अहम जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:17 PM IST
वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय वायुसेना के मेगा एयर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और हेलिकॉप्टरों की उड़ान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
सुबह से ही विमानों की आवाज सुनकर लोग घरों की छतों और खुले स्थानों की ओर दौड़ पड़े. कोई राफेल विमान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखा, तो कोई मोबाइल में आसमान की तस्वीरें कैद करता नजर आया.
विमानों की गर्जना से रोमांचित हुए काशीवासी: महानवमी के दौरान जब लोग घरों और पूजा पंडालों में पूजा-पाठ में व्यस्त थे, तभी आसमान में लड़ाकू विमानों की तेज आवाज सुनाई देने लगी. विमानों को आसमान में उड़ते और अभ्यास करते देख लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. देखते ही देखते शहर के कई इलाकों में लोग छतों पर पहुंचकर विमानों की गतिविधियां देखने लगे. नमो घाट से अस्सी घाट तक होने वाले एयर शो से पहले की इन गतिविधियों ने काशीवासियों के बीच खासा रोमांच पैदा कर दिया.
22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा एयर शो: वाराणसी में भारतीय वायुसेना का 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को नमो घाट पर प्रस्तावित है. यह कार्यक्रम वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है. आधिकारिक कार्यक्रम की जानकारी के अनुसार, इसमें लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और वायुसेना की एरोबेटिक डिस्प्ले टीमें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगी. गंगा के ऊपर होने वाला यह हवाई प्रदर्शन काशी में वायुसेना के शौर्य और तकनीकी कौशल को देखने का खास अवसर होगा.
राफेल समेत कई विमानों के प्रदर्शन की तैयारी: एयर शो में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ अन्य विमान भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं. वायुसेना की सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी. सारंग टीम के पांच स्वदेशी ध्रुव हेलिकॉप्टर आसमान में एक साथ करतब दिखाएंगे. हालांकि, प्रत्येक दिन कौन-कौन से विमान प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम का विस्तृत समय क्या होगा, इसकी जानकारी के लिए वायुसेना की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है.
सारंग टीम के करतब होंगे खास आकर्षण: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी. यह टीम स्वदेशी हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव के जरिए हवाई करतब दिखाती है. देश और विदेश में कई प्रदर्शन कर चुकी यह टीम अपनी सटीक उड़ान, तालमेल और रोमांचक फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है. वाराणसी में इसके प्रदर्शन को लेकर विमानन में रुचि रखने वाले लोगों, विद्यार्थियों और युवाओं में खास उत्साह है.
नमो घाट पर कंट्रोल और संचार व्यवस्था मजबूत: एयर शो के दौरान विमानों की उड़ान और जमीन पर मौजूद टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष संचार व्यवस्था की जा रही है. नमो घाट पर वायुसेना के अधिकारियों के लिए कंट्रोल और कम्युनिकेशन से जुड़ी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान विमानों की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरी सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करना है. वायुसेना और स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
फ्लीट रिहर्सल और सुरक्षा तैयारियां तेज: एयर शो को लेकर वायुसेना और पुलिस की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बाबतपुर एयरपोर्ट से नमो घाट तक फ्लीट रिहर्सल किया गया, जिसमें वायुसेना के वाहनों की आवाजाही और संबंधित व्यवस्थाओं का अभ्यास किया गया. नमो घाट पर वायुसेना के कई वाहन भी तैनात दिखाई दिए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भीड़ नियंत्रण, यातायात और पार्किंग की योजना पर काम कर रहे हैं.
20 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार, एयर शो के जरिए काशी की जनता को वायुसेना के इतिहास और पराक्रम से परिचित होने का अवसर मिलेगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है और प्रशासन ने 20 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का अनुमान जताया है. इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी है.
महाकुंभ की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन की तैयारी: एयर शो के दौरान भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस और प्रशासन महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों से मिले अनुभवों का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं. यातायात व्यवस्था, पार्किंग, प्रवेश और निकास मार्गों के साथ आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बाहर से आने वाले पुलिसकर्मियों को काशी की गलियों, घाटों, प्रमुख सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी देने की योजना भी बनाई गई है. इससे जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी कम समय में संबंधित स्थान तक पहुंच सकेंगे.
नमो घाट के पांच किलोमीटर दायरे में ड्रोन पर रोक: एयर शो की सुरक्षा को देखते हुए नमो घाट के आसपास पांच किलोमीटर के दायरे को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है. पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार, इस क्षेत्र में ड्रोन और अन्य मानव रहित विमान प्रणालियों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. यह पाबंदी 19 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी होने की जानकारी दी गई है. प्रतिबंधित क्षेत्र में क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर और विभिन्न श्रेणियों के ड्रोन उड़ाने या उनका परीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी.
ड्रोन संचालकों और मीडिया के लिए निर्देश: पुलिस ने स्थानीय निवासियों, ड्रोन संचालकों, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े लोगों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से प्रतिबंध का पालन करने की अपील की है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी तरह की हवाई गतिविधि नहीं की जा सकेगी. किसी संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि दिखाई देने पर स्थानीय पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई है. इन उपायों का उद्देश्य एयर शो के दौरान हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखना और किसी भी अनधिकृत गतिविधि को रोकना है.
एयर शो के लिए मेडिकल कंट्रोल रूम तैयार: कार्यक्रम के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां की हैं. सिगरा स्थित त्रिनेत्र सेंटर में मेडिकल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जानकारी दी गई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह के अनुसार, यह टीम 25 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगी. किसी भी आपात सूचना पर संबंधित टीम निकटतम अस्पताल से संपर्क कर जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद करेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी तैयारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अक्टूबर को वाराणसी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया गया है. इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन के साथ भाजपा संगठन भी तैयारियों में जुटा है. पुलिस लाइन से नमो घाट तक प्रधानमंत्री के संभावित मार्ग पर स्वागत की तैयारी की जा रही है. भाजपा की क्षेत्रीय, जिला और महानगर इकाइयों की ओर से बैठकों और जनसंपर्क के जरिए तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
ढोल-नगाड़ों और हर-हर महादेव के जयकारों से स्वागत होगा: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान उनके काफिले का स्वागत ढोल-नगाड़ों और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ किए जाने की योजना है. स्वागत के लिए मार्ग के अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की जा रही है. हालांकि, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, यात्रा मार्ग और स्वागत की अंतिम रूपरेखा की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है. प्रशासन की प्राथमिकता है कि एयर शो और वीआईपी दौरे के दौरान आम लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे.
गंगा के ऊपर एयर शो देखने के लिए काशी में उत्साह: वाराणसी में गंगा के ऊपर होने वाला यह एयर शो शहर के लिए एक खास आकर्षण बनने जा रहा है. लड़ाकू विमानों की गर्जना, हेलिकॉप्टरों के करतब और वायुसेना की एरोबेटिक टीमों का प्रदर्शन लोगों को रोमांचित करेगा. इसके साथ ही इतने बड़े कार्यक्रम के लिए सुरक्षा, चिकित्सा, संचार और यातायात व्यवस्था की भी परीक्षा होगी. अब सभी की नजरें 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले इस हवाई प्रदर्शन पर टिकी हैं.
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