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काशी में एयर शो की तैयारी तेज, नमो घाट के 5 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक

काशी में वायुसेना के शौर्य और तकनीकी कौशल दिखेगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय वायुसेना के मेगा एयर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और हेलिकॉप्टरों की उड़ान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

सुबह से ही विमानों की आवाज सुनकर लोग घरों की छतों और खुले स्थानों की ओर दौड़ पड़े. कोई राफेल विमान की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखा, तो कोई मोबाइल में आसमान की तस्वीरें कैद करता नजर आया.

विद्यार्थियों और युवाओं में खास उत्साह. (Video Credit: ETV Bharat) विमानों की गर्जना से रोमांचित हुए काशीवासी: महानवमी के दौरान जब लोग घरों और पूजा पंडालों में पूजा-पाठ में व्यस्त थे, तभी आसमान में लड़ाकू विमानों की तेज आवाज सुनाई देने लगी. विमानों को आसमान में उड़ते और अभ्यास करते देख लोगों में उत्सुकता बढ़ गई. देखते ही देखते शहर के कई इलाकों में लोग छतों पर पहुंचकर विमानों की गतिविधियां देखने लगे. नमो घाट से अस्सी घाट तक होने वाले एयर शो से पहले की इन गतिविधियों ने काशीवासियों के बीच खासा रोमांच पैदा कर दिया. 22, 24 और 25 अक्टूबर को होगा एयर शो: वाराणसी में भारतीय वायुसेना का 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को नमो घाट पर प्रस्तावित है. यह कार्यक्रम वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है. आधिकारिक कार्यक्रम की जानकारी के अनुसार, इसमें लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और वायुसेना की एरोबेटिक डिस्प्ले टीमें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगी. गंगा के ऊपर होने वाला यह हवाई प्रदर्शन काशी में वायुसेना के शौर्य और तकनीकी कौशल को देखने का खास अवसर होगा. राफेल समेत कई विमानों के प्रदर्शन की तैयारी: एयर शो में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ अन्य विमान भी आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं. वायुसेना की सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी. सारंग टीम के पांच स्वदेशी ध्रुव हेलिकॉप्टर आसमान में एक साथ करतब दिखाएंगे. हालांकि, प्रत्येक दिन कौन-कौन से विमान प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम का विस्तृत समय क्या होगा, इसकी जानकारी के लिए वायुसेना की आधिकारिक सूचना देखना जरूरी है. वाराणसी एयर शो 2026: गंगा के ऊपर गरजेंगे राफेल और सुखोई. (Photo Credit: ETV Bharat) सारंग टीम के करतब होंगे खास आकर्षण: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी. यह टीम स्वदेशी हल्के हेलिकॉप्टर ध्रुव के जरिए हवाई करतब दिखाती है. देश और विदेश में कई प्रदर्शन कर चुकी यह टीम अपनी सटीक उड़ान, तालमेल और रोमांचक फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है. वाराणसी में इसके प्रदर्शन को लेकर विमानन में रुचि रखने वाले लोगों, विद्यार्थियों और युवाओं में खास उत्साह है. नमो घाट पर कंट्रोल और संचार व्यवस्था मजबूत: एयर शो के दौरान विमानों की उड़ान और जमीन पर मौजूद टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष संचार व्यवस्था की जा रही है. नमो घाट पर वायुसेना के अधिकारियों के लिए कंट्रोल और कम्युनिकेशन से जुड़ी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान विमानों की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरी सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करना है. वायुसेना और स्थानीय प्रशासन कार्यक्रम से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. फ्लीट रिहर्सल और सुरक्षा तैयारियां तेज: एयर शो को लेकर वायुसेना और पुलिस की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बाबतपुर एयरपोर्ट से नमो घाट तक फ्लीट रिहर्सल किया गया, जिसमें वायुसेना के वाहनों की आवाजाही और संबंधित व्यवस्थाओं का अभ्यास किया गया. नमो घाट पर वायुसेना के कई वाहन भी तैनात दिखाई दिए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भीड़ नियंत्रण, यातायात और पार्किंग की योजना पर काम कर रहे हैं. नमो घाट पर एयर शो को लेकर सुरक्षा सख्त. (Photo Credit: ETV Bharat) 20 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान: जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार, एयर शो के जरिए काशी की जनता को वायुसेना के इतिहास और पराक्रम से परिचित होने का अवसर मिलेगा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है और प्रशासन ने 20 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का अनुमान जताया है. इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं. लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रमुख मार्गों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी है.