अग्निवीर भर्ती 8 नवंबर से; ऐसे डाउनलोड करें प्रवेश पत्र, ये दस्तावेज लाना जरूरी

वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे मैदान में 8 नवंबर से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया. 21 नवंबर तक चलेगा आयोजन.

Published : November 3, 2025 at 11:15 AM IST

वाराणसी : अग्निवीर भर्ती रैली बनारस में 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है. अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 21 नवंबर तक रहेगा. भर्ती प्रक्रिया वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे मैदान में होगी. इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने के साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को लेकर आना अनिवार्य है. भर्ती रैली में आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर गोरखपुर जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी के अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं. पढ़ें विस्तृत खबर...

8 से 21 नवंबर के बीच होगी भर्ती : भर्ती निदेशक कर्नल शैलेश कुमार का कहना है कि अग्निवीर भर्ती का आयोजन 8 से 21 नवंबर तक वाराणसी में होना है. इसके लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है. मैदान के अंदर ही भर्ती दौड़ कराने की तैयारी की जा रही है. चार स्टेज क्लियर करने के बाद अग्निवीर भर्ती पूरी हो पाएगी. इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी, मेडिकल टेस्ट और फाइनल स्टेज हैं. यह चार स्टेज पूरी करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा माना जाता है. अग्निवीर भर्ती में हिस्सा लेने वालों को अपने सभी दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी साथ रखनी है.

ये प्रमाणपत्र लाने जरूरी : भर्ती निदेशक कर्नल शैलेश कुमार के मुताबिक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस और विद्यालय का करेक्टर सर्टिफिकेट, ग्राम प्रधान या नगर निगम के द्वारा जारी किया गया संबंधित प्रमाण पत्र, शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की मूल कॉपी जरूर लानी है. अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की तीन-तीन सत्यापित छाया प्रतियां जमा करनी हैं. जिनके पास एनसीसी या खेल संबंधी प्रमाण पत्र है वह भी उसको अपने साथ लेकर अवश्य आएं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो तो करें यह काम : शैलेश कुमार का कहना है कि भर्ती कार्यालय की तरफ से प्रवेश पत्र 27 अक्टूबर को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया था. कार्यालय की तरफ से अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्रवेश पत्र भेजा गया है. यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र नहीं पा सका है तो वह वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है. इसके लिए उसे एडमिट कार्ड वाले कॉलम में अपना रोल नंबर और संबंधित जानकारी को भरनी होगी. यदि उसके बाद भी प्रवेश पत्र नहीं मिलता है तो भर्ती कार्यालय से संपर्क करें.

