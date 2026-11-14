वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज; 84 गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट
छठ पूजा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी, डीआईजी ने नाव से नमो घाट से सामने घाट तक 84 गंगा घाटों का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:34 PM IST
वाराणसी: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में है. गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
शनिवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, एडीजी जोन नवीन अरोड़ा और डीआईजी शिवहरि मीणा समेत पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने नमो घाट से सामने घाट तक नाव से पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया.
नाव से घाटों पर पहुंचे अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाटों पर बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं की आवाजाही, नावों के संचालन और जल पुलिस की तैनाती की स्थिति देखी. इसके बाद अस्सी घाट पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने अलग-अलग विभागों की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी गौरव कुमार समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, नगर निगम और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने सभी विभागों को शेष तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
84 घाटों पर कराई गई बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन की तैयारी: निरीक्षण के बाद डीआईजी शिवहरि मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी, एडीजी जोन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान यह देखा जा रहा है कि छठ पूजा के लिए किन व्यवस्थाओं की जरूरत है और अब तक कितने काम पूरे हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि शहर के सभी 84 घाटों का निरीक्षण किया गया है और वहां बैरिकेडिंग कराई गई है. श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यातायात डायवर्जन की योजना भी तैयार की गई है.
भीड़ संभालने के लिए पुलिस की विशेष टीम तैनात: डीआईजी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल जोन की टीम को भी जिम्मेदारी दी गई है. पुलिस का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो. इसके साथ ही घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं.
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रहेंगी मुस्तैद: डीआईजी शिवहरि मीणा ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पूरे हुए हैं या नहीं. जिन कामों में अभी कमी है, उन्हें समय रहते पूरा कराया जा रहा है. गंगा में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दलों की तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
शाम और सुबह के अर्घ्य के दौरान उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़: छठ पूजा के दौरान वाराणसी के नमो घाट से सामने घाट तक गंगा के प्रमुख घाटों पर बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं और उनके परिजन पहुंचते हैं. शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने और अगले दिन सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान घाटों पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है. ऐसे में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु रखना और गंगा में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है. इसी को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को प्राथमिकता दी जा रही है.
शांतिपूर्ण छठ पूजा संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता: अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण के जरिए व्यवस्थाओं की कमियों को चिह्नित कर उन्हें दूर किया जा रहा है. प्रशासन की कोशिश है कि छठ महापर्व के दौरान काशी आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी तरह की परेशानी न हो. सभी तैयारियां समय से पूरी कर छठ पूजा को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर जोर दिया जा रहा है.
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