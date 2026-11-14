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वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज; 84 गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट

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वाराणसी: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में है. गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

शनिवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, एडीजी जोन नवीन अरोड़ा और डीआईजी शिवहरि मीणा समेत पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने नमो घाट से सामने घाट तक नाव से पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया.

अधिकारियों ने नमो घाट से सामने घाट तक नाव से लिया जायजा. (Video Credit: ETV Bharat) नाव से घाटों पर पहुंचे अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाटों पर बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं की आवाजाही, नावों के संचालन और जल पुलिस की तैनाती की स्थिति देखी. इसके बाद अस्सी घाट पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने अलग-अलग विभागों की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान डीआईजी शिवहरि मीणा, डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी गौरव कुमार समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, नगर निगम और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. अधिकारियों ने सभी विभागों को शेष तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. 84 घाटों पर कराई गई बैरिकेडिंग, यातायात डायवर्जन की तैयारी: निरीक्षण के बाद डीआईजी शिवहरि मीणा ने बताया कि जिलाधिकारी, एडीजी जोन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं. इस दौरान यह देखा जा रहा है कि छठ पूजा के लिए किन व्यवस्थाओं की जरूरत है और अब तक कितने काम पूरे हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि शहर के सभी 84 घाटों का निरीक्षण किया गया है और वहां बैरिकेडिंग कराई गई है. श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यातायात डायवर्जन की योजना भी तैयार की गई है. वाराणसी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट (Photo Credit: ETV Bharat) भीड़ संभालने के लिए पुलिस की विशेष टीम तैनात: डीआईजी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेंट्रल जोन की टीम को भी जिम्मेदारी दी गई है. पुलिस का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो. इसके साथ ही घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है. नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं.