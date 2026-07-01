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वाराणसी में 5 मस्जिदों पर कार्रवाई, दालमंडी वाली करीमुल्ला बेग मस्जिद पर भी चला हथौड़ा

वाराणसी : दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत बुधवार से मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई. दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी समस्या धार्मिक स्थलों को लेकर थी. जिसको लेकर के कई बार प्रशासन और मस्जिद मुतवल्ली के साथ बैठक हुई. आपसी सहमति के बाद बुधवार को धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है. सबसे पहले करीमुल्ला बेग मस्जिद पर कार्रवाई शुरू हुई. साथ ही अन्य पांच धार्मिक स्थलों के पास भी चौड़ीकरण की शुरुआत हो गई है.



वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का रास्ता साफ. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



बता दें, दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत कुल 187 भवनों पर कार्रवाई होनी थी. जिनमें 6 धार्मिक स्थल भी शामिल हैं. इसके तहत अब तक 140 से ज्यादा भवनों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा भी लोगों में दिया जा चुका है. साथ ही बुधवार को सबसे बड़ी कार्रवाई धार्मिक स्थलों पर शुरू हुई. जिसे प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के सहमति के बाद शुरू किया गया है. इस कार्रवाई में निसारान, संगमरमर वाली मस्जिद, अली राजा मस्जिद शामिल है. सिर्फ लंगड़ा हाफिज मस्जिद पर अभी कार्रवाई नहीं शुरू हुई है.