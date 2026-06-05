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एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने BHU के मधुबन पार्क में दिखाए नशे के सुबूत, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा-जांच कराएंगे

एबीवीपी इकाई अध्यक्ष एवं शोध छात्र पल्लव सुमन का दावा विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा नजर अंदाज.

BHU कैंपस.
BHU कैंपस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 2:47 PM IST

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वाराणसी : विश्व प्रतिष्ठित महामना की बगिया यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्वच्छता सुंदरता और नशा मुक्त कैंपस के रूप में जाना जाता है. कैंपस के दावे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाकर कैंपस में नशा मुक्ति की सच्चाई उजागर की है. यहां के मधुबन पार्क में बीयर, शराब की खाली बोतलें समेत नशे की कई चीजें दिखाई हैं.

एबीवीपी इकाई अध्यक्ष एवं शोध छात्र पल्लव सुमन ने बताया कि मधुबन क्षेत्र में केवल दो से तीन दिनों के भीतर लगभग 10 शराब की बोतलें, 20 बीयर के कैन, 150 से अधिक प्लास्टिक की बोतलें, 500 से ज्यादा गुटखा एवं तंबाकू उत्पादों के रैपर तथा 100 से अधिक सिगरेट और तंबाकू के खाली पैकेट मिले. इसे देखकर कुछ छात्रों ने पहल करते हुए पूरे क्षेत्र की सफाई कराई और एकत्रित कचरे को बीएचयू के स्वच्छता एवं सहायक सेवाएं कार्यालय को सौंप दिया. पार्क में कहीं भी कूड़ा संग्रहण या डंपिंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है. इसके बावजूद बड़ी मात्रा में कचरा नियमित रूप से जमा हो रहा है.

पल्लव सुमन का कहना है कि मधुबन जैसे महत्वपूर्ण और सुंदर स्थल पर नशीली वस्तुओं, धूम्रपान सामग्री और गंदगी का मिलना अत्यंत चिंताजनक है. यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र विश्वविद्यालय का हिस्सा कम और बाहरी असामाजिक तत्वों का अड्डा अधिक बनता जा रहा है. इससे विद्यार्थियों के लिए असुरक्षित और नकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है. पूरे पार्क में कहीं भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गार्ड प्रभावी निगरानी करता दिखाई नहीं देता. विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित गश्त, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रवेश नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं को और सख्त करने की आवश्यकता है.

बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर प्रो. संदीप पोखरिया ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था है. मधुबन क्षेत्र भी निगरानी के दायरे में आता है. गश्त का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है. विभिन्न समय पर निगरानी की जाती है. शाम सात बजे तक पार्क बंद कर दिया जाता है. मेरे संज्ञान में अभी तक नशे से संबंधित कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है. यदि ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

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