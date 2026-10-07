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काशी में भारत-जापान की दोस्ती को मिली नई पहचान, सीएम योगी और अकी आबे ने किया 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण

काशी और क्योटो का कनेक्शन: अकी आबे ने बताया जापान में क्यों खास है 108 संख्या का महत्व. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी की पवित्र धरती पर भारत और जापान की पुरानी एवं अटूट दोस्ती को बुधवार को एक नई पहचान मिली है. अवसर था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे की स्मृतियों को समर्पित 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' के भव्य लोकार्पण का.

जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी 500 एकड़ की 'जापान सिटी', सीएम योगी ने गिनाए भारत-जापान साझेदारी के बड़े प्रोजेक्ट्स. (Photo Credit: ETV Bharat)

रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे ने इस गलियारे का लोकार्पण किया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकी आबे को स्मृति चिह्न भेंट कर उनका स्वागत किया.

काशी आकर बेहद भावुक नजर आईं अकी आबे: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अकी आबे ने उत्तर प्रदेश सरकार को मेमोरियल गलियारे के निर्माण के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि इस पहल से उनके दिवंगत पति को सच्चा सम्मान मिला है और यहां आकर उनका बरसों पुराना सपना पूरा हो गया है. उन्होंने बताया कि काशी और क्योटो दोनों ही प्राचीन शहर हैं और दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं. उन्होंने 108 की संख्या का महत्व बताते हुए कहा कि जापान के मंदिरों में साल के आखिरी दिन 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं.

वाराणसी में 'आबे मेमोरियल कॉरिडोर' का लोकार्पण. (Photo Credit: ETV Bharat)

जापान भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह स्मृति गलियारा दोनों देशों के सामरिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों का मजबूत प्रतीक है. उन्होंने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे, तकनीक, बुलेट ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जापान सबसे भरोसेमंद साथी रहा है. यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में 'जापान सिटी' विकसित की जा रही है. इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं.

काशी और क्योटो का कनेक्शन: अकी आबे ने बताया जापान में क्यों खास है 108 संख्या का महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat)

'नमो बुक फेस्ट' में दिखीं पीएम मोदी पर लिखीं 500 किताबें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय 'नमो बुक फेस्ट' की भी शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अकी आबे ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया. फेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी 500 से अधिक किताबों को देखकर अकी आबे आश्चर्यचकित रह गईं. रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगी फोटो गैलरी में शिंजो आबे की साल 2015 की वाराणसी यात्रा और गंगा आरती की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गईं.

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