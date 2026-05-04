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काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती लिए लागू होगा आधार नियम, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

मंगला आरती में एक व्यक्ति 90 दिन बाद ही शामिल हो सकता है.

प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता.
प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 9:26 AM IST

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वाराणसी : धर्म के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही के ख़िलाफ़ श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने बड़ा क़दम उठाया है. इसके तहत अब मंगला आरती में एक व्यक्ति 90 दिन बाद ही शामिल हो सकता है. यह नियम एक आधार कार्ड के बुकिंग पर लागू किया गया है. हालांकि इस नए नियम पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस नियम का विरोध करते हुए विश्वनाथ धाम का घेराव कर नियम को हटाने की मांग की है. हालाकि मंदिर प्रशासन ने साफ़ किया है कि यह नियम नियमित और सुलभ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं पर लागू नहीं होगा.


बता दें, श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने मंगला आरती के दर्शन पर नया नियम लागू किया है. मंगला आरती में शामिल होने के लिए एप से बिलिंग करनी होगी, लेकिन इस बुकिंग में यह नियम जोड़ा गया है कि एक आधार कार्ड से बुकिंग होने के बाद उस आधार कार्ड पर बुकिंग 90 दिन बाद होगा. यानी यदि अगर किसी ने आज अपने आधार कार्ड पर मंगला आरती के लिए बुकिंग की है तो दोबारा नंबर 90 दिन बाद ही आएगा. न्यास ये फैसला मंगला आरती में अवैध बुकिंग को बंद करने के लिए की है.



एसडीएम मंदिर शम्भू शरण ने कहा है कि कुछ लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया है. उन्हें नए व्यवस्था को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं. जिसको लेकर बातचीत की गई है. उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन ले लिया गया है. सुलभ दर्शन, स्थानीय लोगों के दर्शन को लेकर के ऐसी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं की गई है. नई व्यवस्था बेहतर सुविधा और सहूलियत के लिए हुई है.



वहीं नए नियम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मंदिर का घेराव कर प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नए नियम से श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी. बनारसवासी दर्शन नहीं कर पाएंगे. साथ ही बनारस के लोगों को जो एक घंटे का समय दिया गया है उसे भी बढ़ाने की जरूरत है. कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर प्रशासन टिकट के ज़रिए व्यापार का रही है. पहले मंगला आरती में टिकट संख्या 200-300 होती थी. अब यह संख्या बढ़ाकर 700-800 कर दी गई है.

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