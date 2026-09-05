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वाराणसी में लगेंगी सेंसर वाली से 70 हजार स्ट्रीट लाइटें, रिमोट से चालू और बंद हो सकेंगी

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों को सेंसर से जोड़ने के लिए हमने नई शुरुआत की है. जिसका टेंडर भी जारी किया जा चुका है. ये नई पहल ILMS पर बेस्ड सिस्टम होगा, जिसे इंडिविजुअल लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम (ILMS) कहते हैं. जहां पर हर एक स्ट्रीट लाइट सिस्टम के भीतर एक सिम होगा जिसकी एक्टिव रिपोर्ट हमारे कंट्रोल रूम में आएगी.

वाराणसी : वाराणसी नगर निगम गली मोहल्ले कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों में सेंसर लगाने जा रहा है. इन सेंसर को सिटी कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा. जिससे इनमें कोई भी खराबी होगी तो तुरंत विभाग को मिल जाएगी. आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में लगभग 70 हजार स्ट्रीट लाइट हैं. सेंसर लगने के बाद स्ट्रीट लाइटें एक क्लिक के साथ बंद और चालू की जा सकेंगी. पहले चरण में 12000 स्ट्रीट लाइटों को सेंसर सिस्टम से जोड़ा जाएगा.

रिमोट ऑपरेशन संभव हो सकेंगे : शहर में लगी सभी स्ट्रीट लाइटों के लिए कमांड कंट्रोल रूम होगा. यहीं से लाइट को समय से जलाना और बंद करना सुनिश्चित कर सकते हैं. दरअसल जब मौसम में परिवर्तन होता है तो स्ट्रीट लाइट की समय में भी परिवर्तन होता है और उसे मैन्युअल चेंज करने के बजाय अब कंट्रोल रूम से एक क्लिक पर पूरे शहर भर के लाइटों को बंद करना चालू करना संभव होगा.





बिजली बिल की भी होगी बचत : नगर आयुक्त ने बताया कि हमारा प्लान है कि रात में 2 बजे के बाद हम अल्टरनेट स्ट्रीट लाइट जलाएंगे. जिससे बिजली की खपत कम होगी और गर्मी के मौसम में जब लोगों के घर में वोल्टेज की समस्या आती है, वोल्टेज स्ट्रिपिंग होती है तो स्ट्रीट लाइटों के बंद करके बिजली पर बोझ कम होगा. इसी उद्देश्य के साथ वाराणसी में लगभग 70 हजार स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं. पहले फेज में 12 हजार स्ट्रीट लाइटों को ILMS के साथ जोड़ रहे हैं.







समस्या का 6 घंटे के भीतर होगा समाधान : नगर आयुक्त ने बताया कि कंट्रोल रूम से सभी स्ट्रीट लाइटों की स्थिति पता चल जाएगी. कोई भी बंद या खराब है तो 6 घंटे के भीतर ही ठीक किया जा सकेगा. शिकायत के लिए स्मार्ट काशी ऐप है और 1533 हेल्प नंबर है. साथ ही डैशबोर्ड भी है.



नगर की नई व्यवस्था को लेकर काशी के लोगों में उत्साह है. लवकुश कहना है कि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नगर निगम के स्ट्रीट लाइटें पूरी तरीके से फेल हैं. रात में स्थिति बहुत खराब हो जाती है. यदि नगर निगम ने इस तरीके से समस्या समाधान लेकर आया है, तो इसका लाभ हमें मिलेगा. उम्मीद है कि जल्द ही धरातल पर इसका संचालन हो.

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