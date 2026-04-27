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बनारस में बनेगा 500 बेड का आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर, पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला

सुपर स्पेशियलिटी सेंटर में डायग्नोस्टिक, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी समेत कई सुविधाएं रहेंगी.

बनारस में बनेगा 500 बेड का आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर.
बनारस में बनेगा 500 बेड का आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 2:37 PM IST

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वाराणसी : वाराणसी स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. यही वजह है कि अब यह शहर मेडिकल टूरिज्म के लिए भी जाना जाएगा. 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, जहां वे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाराणसी को नई सौगात देंगे. ये सौगात है वाराणसी को मिलने वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की. इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्थाएं होंगी. यह अस्पताल 500 बेड की क्षमता का होगा.

बनारस में बनेगा 500 बेड का आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी सेंटर. (Video Credit : ETV Bharat)


अस्पताल में होगी पार्किंग की सुविधा, 2 कॉम्पलेक्स : डॉ. बृजेश, प्रमुख अधीक्षक, श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह जनउपयोगी, महत्वाकांक्षी और जनहित की बहुत बड़ी योजना है. यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. यह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा इसे बनाया जा रहा है. इसमें में दो प्रमुख भवन होंगे. पहला हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स होगा. दूसरा आवासीय कॉम्प्लेक्स है. हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स G+8 है. वहीं, बेसमेंट 1 और 2 में पार्किंग की सुविधा होगी. एक बेसमेंट में 300 चार पहिया और 200 दोपहिया पार्क किए जा सकेंगे.

मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं : डॉ. बृजेश ने बताया कि यहां जांच की सभी सुविधाएं होंगी. डायग्नोस्टिक, पैथोलॉजी, 2डी ईको, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस की व्यवस्था रहेगी. साथ ही कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी पैथलैब के साथ रहेगी. एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा होगी. नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी आदि सुविधाएं रहेंगी. इन सुविधाओं के होने से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अस्पताल पर दबाव कम हो जाएगा.



तीन चरणों में तैयार होगा 500 बेड का अस्पताल : प्रमुख अधीक्षक डॉ. बृजेश ने बताया कि इस परियोजना के लिए 315.48 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. यह 500 बेड का अस्पताल होगा, जिसे तीन चरणों में बनाया जाएगा. योजना को पूरा करने का लक्ष्य तीन से चार साल का है, लेकिन उम्मीद है कि इससे पहले भी इसे पूरा कर लिया जाएगा.



अस्पताल बनने से 6,000 तक पहुंच सकती है ओपीडी

डॉ. बृजेश के मुताबिक ब्रिटेन के राजा किंग एडवर्ड के जमाने में यह अस्पताल बना था. अब आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के मानकों के अनुरूप नया अस्पताल बनाया जाएगा. वर्तमान में अस्पताल की रोजाना की ओपीडी 2,000 से 2,500 तक की है. नया अस्पताल बनने की दशा में यह संख्या लगभग 6,000 तक हो सकती है.



वर्तमान में अस्पताल में 316 बेड हैं उपलब्ध : डॉ. बृजेश ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी मंडल के साथ ही आसपास के मंडलों के मरीज आते हैं. पूर्वांचल के के अलावा आसपास के राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी मरीज यहां आते हैं. वर्तमान में यहां 316 बेड उपलब्ध हैं. ऐसे में काशी में बनने जा रहा नया अस्पताल वाराणसी की स्वास्थ्य सुविधाओं में मील का पत्थर साबित होगा.

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