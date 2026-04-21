ETV Bharat / state

वाराणसी: 491 महिला आरक्षी, महिलाओं के लिए बनेंगी सुरक्षा कवच

सुमन देवी बताती हैं, ‘पुलिस में जाना मेरा और मेरे पिताजी का सपना था. मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं. मैं बहुत ही छोटे परिवार से आती हूं. मेरे पिताजी ने रिक्शा चलाकर यहां तक पहुंचाया है. गांव वाले बोलते हैं कि बेटी की शादी कर दो, कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे पिताजी को मुझपर भरोसा है. उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है. मैं चाहती हूं कि जैसे मैं एक छोटे से समाज से निकलकर आई हूं, वैसे ही हर समाज से बेटी निकलकर आए और आत्मनिर्भर बने. मैं अपने परिवार में इकलौती बेटी हूं जिसने पढ़ाई की और सरकारी नौकरी ली है.



महिला आरक्षी बताती हैं, ‘मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी. जब मैं बीएससी प्रथम वर्ष में थी, तभी मेरी शादी हो गई, इसके बाद भी मैंने लगातार पढ़ाई जारी रखी, मुझे ये भी नहीं पता था कि शादीशुदा लड़कियां पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकती हैं, पहले परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो गया, लेकिन दोबारा जब पेपर हुआ, तो सब ठीक था. मैं अपने बच्चे को संभालते हुए, पढ़ाई मैनेज करती थी.



गोरखपुर की रेनू मणि कहती हैं कि गांव की बहुत सी लड़कियां पुलिस में आना नहीं चाहती. समाज में बहुत से लोग अपनी लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं और लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, वही, बातें आगे बढ़ाती हैं और प्रोत्साहित करती है. प्रयागराज की जया मिश्रा कहती हैं, ‘मुझे बचपन से शौक था कि मैं वर्दी वाली नौकरी करूं. दो से तीन बार के प्रयास में मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ. आखिरी मौका था, जिसमें मेरा चयन हुआ है. इस दौरान मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया.





जया मिश्रा ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बताती हैं, कहती हैं कि हम लोग सुबह 4:00 बजे उठ जाते हैं, 5:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं. ठंड के समय में परेड 6:30 बजे होती थी और अभी 5:30 बजे होती है. दो से ढाई घंटे में यह पूरा होता है. उसके बाद हमें नियम आदि सिखाए जाते हैं. बीच में हमें 10-10 मिनट का दो बार ब्रेक मिलता है. इसके बाद हमें 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच में लंच मिलता है. स्कूल हमारा 10:30 से 2:00 बजे तक चलता है. हमारी रात्रि गणना शाम के 7:30 तक समाप्त हो जाती है. रात के 8:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक का समय हमारा व्यक्तिगत समय होता है.





जया मिश्रा बताती हैं, हमें बनारस में ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी करने का भी मौका मिला. हम घाटों पर ड्यूटी करते थे, वीआईपी ड्यूटी में जाने के साथ ही मंदिर ड्यूटी भी हमारी लगाई जाती थी. इसमें हमने बहुत कुछ सीखा. थाने पर ड्यूटी आदि भी हमें सिखाई गई. महिला सिपाही बताती हैं, जब हम लोग पिछड़े इलाकों से आगे निकलते हैं, तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जिससे हमें कष्ट होता है. हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमें बहुत समर्थन मिला. सरकार ने बहुत साथ दिया है.





DCP वरुणा जोन प्रमोद कुमार बताते हैं, पुलिस लाइन वाराणसी कमिश्नरेट में 500 महिला आरक्षी हैं, उनको ट्रेनिंग कराने का दायित्व दिया गया था. उनकी ट्रेनिंग लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है और जो उनके एग्जाम्स हैं, आउटडोर, इनडोर, इंटरव्यू सारी चीज़ें कम्पलीट हो चुकी हैं. अब उनकी पासिंग आउट परेड की प्रैक्टिस चल रही है. ये जो महिला आरक्षी हैं, इनमें से 300 की वाराणसी कमिश्नरेट में पोस्टिंग होगी और बाकी 200 महिलाओं में से 100 की चंदौली और 100 मिर्जापुर में होगी. मुझे लगता है कि इनके आने के बाद हमारे यहां थानों पर जो महिला आरक्षियों की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी.



DCP वरुणा जोन बताते हैं, अगर ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम्स की बात करें तो हमारी सारी क्लासरूम्स स्मार्ट हैं. महिला आरक्षियों को हमने लैपटॉप और कंप्यूटर की भी काफ़ी जानकारी दी है. साथ ही CCTNS की भी हम लोगों ने इनकी ट्रेनिंग कराई है. आउटडोर में हम लोगों ने इनकी पीटी, परेड और जितने भी योगा हैं, वो सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं. साइबर के बेसिक भी सिखाया गया है, चाहे सर्विलांस हो या कॉल डिटेल्स, उन्होंने कहा कि इनके आने से पुलिस विभाग स्ट्रॉन्ग होगी.

ये भी पढ़ें: महिला आरक्षी हत्याकांड; कोर्ट मैरिज के बाद पत्नी की तरह रहना चाहती थी, रुपये के लेनदेन में होता था विवाद, फिर सिपाही ने ऐसे रची हत्या की साजिश

ये भी पढ़ें: जालौन में दरोगा मौत मामले में महिला सिपाही गिरफ्तार; पत्नी ने लगाये थे गंभीर आरोप, कोर्ट ने भेजा जेल