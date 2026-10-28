BHU में 6 राज्यों की 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हॉकी में दिखा रहे जलवा, बीएचयू पड़ रहा हर स्टेट पर भारी

BHU में 6 राज्यों की 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हॉकी में दिखा रहे जलवा, बीएचयू पड़ रहा हर स्टेट पर भारी
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 2:58 PM IST
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की तरफ से पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है. मंगलवार को खेले गए अलग-अलग मैच में रायगढ़ विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 11 गोल के अंतर से हराया है, यह मैच लगातार जारी रहेंगे और 31 अक्टूबर तक चलेंगे.
इस प्रतियोगिता में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कोलकाता और पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों की कुल 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. मंगलवार को एमपी थियेटर पर इस मैच की औपचारिक शुरुआत की गई देर शाम तक चले मैच में यूनिवर्सिटी के फारवर्ड खिलाड़ी रोहित पटेल के चार गोल की मदद से रायगढ़ विश्वविद्यालय को बीएचयू 11 गोल से हराने में सफल रहा. पहला मैच उत्कल विश्वविद्यालय बना मिजोरम विश्वविद्यालय के बीच हुआ, जिसमें उत्कल ने चार एक से जीत हासिल की.
दूसरे मैच में मणिपुर बनाम पंडित रविशंकर रायपुर की टीम के बीच फाइट देखने को मिली. जिसमें मणिपुर की टीम 8 टीम से जीती तीसरे मैच में गोरखपुर वर्सेस शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की टीम के बीच खेले गए मैच में गोरखपुर की टीम ने 6-0 से जीत हासिल की. चौथे मैच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टीम ने रायगढ की टीम को 11 गोलों से हराया.
चौथे मैच में शहीद नंद पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और बीएचयू के बीच खेला गया मैच निर्णायक तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थन में ही रहा. जिसमें यूनिवर्सिटी ने 11 एक से जीत हासिल की. मुख्य अतिथि के तौर पर ओलंपियन राहुल सिंह और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की.
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