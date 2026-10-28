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BHU में 6 राज्यों की 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हॉकी में दिखा रहे जलवा, बीएचयू पड़ रहा हर स्टेट पर भारी

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की तरफ से पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है. मंगलवार को खेले गए अलग-अलग मैच में रायगढ़ विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 11 गोल के अंतर से हराया है, यह मैच लगातार जारी रहेंगे और 31 अक्टूबर तक चलेंगे.





काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हॉकी प्रतियोगिता का आगाज. (Video Credit : ETV Bharat)





इस प्रतियोगिता में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कोलकाता और पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों की कुल 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. मंगलवार को एमपी थियेटर पर इस मैच की औपचारिक शुरुआत की गई देर शाम तक चले मैच में यूनिवर्सिटी के फारवर्ड खिलाड़ी रोहित पटेल के चार गोल की मदद से रायगढ़ विश्वविद्यालय को बीएचयू 11 गोल से हराने में सफल रहा. पहला मैच उत्कल विश्वविद्यालय बना मिजोरम विश्वविद्यालय के बीच हुआ, जिसमें उत्कल ने चार एक से जीत हासिल की.