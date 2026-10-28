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BHU में 6 राज्यों की 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हॉकी में दिखा रहे जलवा, बीएचयू पड़ रहा हर स्टेट पर भारी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज.

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2026 at 2:58 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की तरफ से पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है. मंगलवार को खेले गए अलग-अलग मैच में रायगढ़ विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 11 गोल के अंतर से हराया है, यह मैच लगातार जारी रहेंगे और 31 अक्टूबर तक चलेंगे.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हॉकी प्रतियोगिता का आगाज. (Video Credit : ETV Bharat)




इस प्रतियोगिता में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कोलकाता और पूर्वोत्तर के अलग-अलग राज्यों की कुल 22 टीमों के 396 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. मंगलवार को एमपी थियेटर पर इस मैच की औपचारिक शुरुआत की गई देर शाम तक चले मैच में यूनिवर्सिटी के फारवर्ड खिलाड़ी रोहित पटेल के चार गोल की मदद से रायगढ़ विश्वविद्यालय को बीएचयू 11 गोल से हराने में सफल रहा. पहला मैच उत्कल विश्वविद्यालय बना मिजोरम विश्वविद्यालय के बीच हुआ, जिसमें उत्कल ने चार एक से जीत हासिल की.

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता. (Photo Credit : ETV Bharat)
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता. (Photo Credit : ETV Bharat)

दूसरे मैच में मणिपुर बनाम पंडित रविशंकर रायपुर की टीम के बीच फाइट देखने को मिली. जिसमें मणिपुर की टीम 8 टीम से जीती तीसरे मैच में गोरखपुर वर्सेस शांति निकेतन विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की टीम के बीच खेले गए मैच में गोरखपुर की टीम ने 6-0 से जीत हासिल की. चौथे मैच में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की टीम ने रायगढ की टीम को 11 गोलों से हराया.

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता. (Photo Credit : ETV Bharat)

चौथे मैच में शहीद नंद पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और बीएचयू के बीच खेला गया मैच निर्णायक तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समर्थन में ही रहा. जिसमें यूनिवर्सिटी ने 11 एक से जीत हासिल की. मुख्य अतिथि के तौर पर ओलंपियन राहुल सिंह और यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की.

बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता. (Photo Credit : ETV Bharat)
सबसे बड़ी बात यह है कि पांचवा मैच काफी रोचक रहा और रीवा बनाम यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता विश्वविद्यालय के बीच खेले गए मैच में निर्धारित समय तक दोनों टीम गोल करने में नाकामयाब रही और मैच का निर्णय करने के लिए टाई ब्रेकर का सहारा लिया गया. जिसमें यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता की टीम चार तीन से जीत गई.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता.
बीएचयू में अंतर विश्वविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता. (Photo Credit : ETV Bharat)
मुख्य अतिथि ओलंपियन राहुल सिंह ने कहा के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलते हुए बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहना चाहिए. कहा कि खिलाड़ियों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना चाहिए. कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी का कहना था कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेल कौशल को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती हैं.

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