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वाराणसी में 11 अर्चकों संग 22 रिद्धि-सिद्धि ने उतारी मां गंगा की आरती, 11 हजार दीपों से रौशन हुआ दशाश्वमेध घाट

वाराणसी : महादेव की नगरी काशी में गंगा दशहरा का पावन पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर कहीं दुग्ध अभिषेक का आयोजन हुआ तो कहीं मां गंगा को चुनरी समर्पित की गई. इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया. जिसमें मां भागीरथी की भव्य आरती उतारी गई. इस मौके पर देश-विदेश के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. पूरा परिसर हर-हर गंगे हर हर महादेव की उद्घोष से गुंजायमान रहा. घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश-विदेश से आए हजारों सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र रही.

काशी में गंगा दशहरा के आयोजन की छटा. (Video Credit : ETV Bharat)



11 अर्चकों संग 22 रिद्धि सिद्धि ने की गंगा आरती : पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन राजा भगीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे. जिस वजह से आज गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है. इस मौके पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम गंगा घाट पर मौजूद रहता है. जहां भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और सुख संपत्ति की कामना करते हैं. ऐसे में आज वाराणसी में भी अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां मां गंगा के लिए भक्तों ने मां को विशेष साड़ी भी अर्पित की और इसी क्रम में गंगा सेवा निधि की ओर से महा आरती का आयोजन हुआ. जिसमें 11 अर्चक और 22 रिद्धि-सिद्धि मौजूद रहीं.