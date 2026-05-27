ETV Bharat / state

वाराणसी में 11 अर्चकों संग 22 रिद्धि-सिद्धि ने उतारी मां गंगा की आरती, 11 हजार दीपों से रौशन हुआ दशाश्वमेध घाट

पौराणिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ही राजा भगीरथ मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे.

गंगा दशहरा पर काशी में गंगा की महाआरती.
गंगा दशहरा पर काशी में गंगा की महाआरती. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : महादेव की नगरी काशी में गंगा दशहरा का पावन पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर कहीं दुग्ध अभिषेक का आयोजन हुआ तो कहीं मां गंगा को चुनरी समर्पित की गई. इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया. जिसमें मां भागीरथी की भव्य आरती उतारी गई. इस मौके पर देश-विदेश के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. पूरा परिसर हर-हर गंगे हर हर महादेव की उद्घोष से गुंजायमान रहा. घाटों पर फैली दीपों की रोशनी देश-विदेश से आए हजारों सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र रही.

काशी में गंगा दशहरा के आयोजन की छटा. (Video Credit : ETV Bharat)


11 अर्चकों संग 22 रिद्धि सिद्धि ने की गंगा आरती : पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन राजा भगीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे. जिस वजह से आज गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है. इस मौके पर सुबह से ही भक्तों का हुजूम गंगा घाट पर मौजूद रहता है. जहां भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और सुख संपत्ति की कामना करते हैं. ऐसे में आज वाराणसी में भी अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जहां मां गंगा के लिए भक्तों ने मां को विशेष साड़ी भी अर्पित की और इसी क्रम में गंगा सेवा निधि की ओर से महा आरती का आयोजन हुआ. जिसमें 11 अर्चक और 22 रिद्धि-सिद्धि मौजूद रहीं.

वाराणसी में मां गंगा की आरती.
वाराणसी में मां गंगा की आरती. (Photo Credit : ETV Bharat)
वाराणसी में मां गंगा की आरती व पूजन करते श्रद्धालु.
वाराणसी में मां गंगा की आरती व पूजन करते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)


11 हजार दीपों से जगमग हुए घाट : गंगा सेवा निधि के संस्था के अध्यक्ष सुशान्त मिश्र ने बताया कि आज की महा आरती 11 अर्चकों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन कराया गया. इसी क्रम में रिद्धी-सिद्धी के रूप में 22 देव कन्याओं द्वारा भव्य भगवती मां गंगा की महाआरती का आयोजन किया गया. 25 कुन्टल फूल-मालाओं एवं 11,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से द्वारा सजाया गया.

यह भी पढ़ें : भक्ति के रंग में क्रिकेटर रिंकू सिंह: पत्नी प्रिया सरोज के साथ दशाश्वमेध घाट पर की गंगा आरती, विजिटर बुक में लिखा, 'अद्भुत अनुभव'

यह भी पढ़ें : वाराणसी पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री; VIP प्रोटोकॉल नहीं लिया, पैदल ही गंगा आरती में शामिल हुईं

TAGGED:

VARANASI GANGA AARTI
GANGA DUSSEHRA 2026
GANGA AARTI AT DASHASHWAMEDH GHAT
GANGA AARTI
VARANASI GANGA DUSSEHRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.