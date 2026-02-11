डीएम की समीक्षा में 21 मैत्री शौचालय मिले अधूरे, खण्ड विकास अधिकारियों को नोटिस
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने दिए दिशा निर्देश.
वाराणसी : जिला पोषण समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में पोषण ट्रैकर के विभिन्न पैरामीटर, बच्चों के पोषण स्तर, एनआरसी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण की गहन समीक्षा की गई. इस दौरान अलग-अलग विकास खण्डों में कई बाल मैत्री शौचालय पूरे न होने पर खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर दिया.
डीएम की समीक्षा में पाया गया कि बाल विकास परियोजना सेवापुरी में सामुदाय आधारित गतिविधि माह नवंबर 2025 में 60.94 प्रतिशत दिसंबर 2025 में 84.72 एवं जनवरी 2026 में 88.68 प्रतिशत तथा वीएचएसएनडी में माह नवंबर 2025 में 66.79, दिसंबर 2025 में 86.79 प्रतिशत एवं जनवरी 2026 में 90.19 प्रतिशत लगातार 3 महीने कम होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.
डीएम ने डिस्ट्रिक एनआरसी में बच्चों की संख्या बढ़ाने हेतु एनआरसी प्रभारी को बाल रोग विभाग से बच्चे भर्ती करने के लिए तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी नगर काशी विद्यापीठ एवं हरहुआ को अधिक से अधिक बच्चे भर्ती कराने हेतु निर्देशित किया . वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21 केन्द्रों पर बाल मैत्रिक शौचालय अपूर्ण होने पर खण्ड विकास अधिकारी अराजीलाइन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में काशी विद्यापीठ की प्रगति जनपद औसत 54 प्रतिशत के सापेक्ष 36.61 प्रतिशत होने पर चेतावनी दी गई. डीएम ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को समय से लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं.