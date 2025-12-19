ETV Bharat / state

बनारस की ई-रिक्शा राइडर महिलाओं की कहानी; देशी-विदेशी टूरिस्ट को करा रहीं काशी दर्शन, खुद उठातीं घर का खर्च

मैं अकेली हूं, मजबूर नहीं, अपनी मंजिल खुद तय करती हूं, ये कहना है वाराणसी की उन महिलाओं का जो अपने पैरों पर खड़ी हैं.

बनारस में होलीसिटी प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर हो रहीं महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 12:00 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 12:20 PM IST

वाराणसी: आप काशी आ रहे हैं और अगर यहां ई-रिक्शा चलाते महिलाएं दिख जाएं तो तो चौंकिएगा नहीं. दरअसल, ये वो महिलाएं हैं, जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया है. ये वही 15 महिलाएं हैं, जिन्हें एक समय पर अकेला छोड़ दिया गया, ताने दिए गए और आगे बढ़ने से रोका गया.

अब ये सिर्फ ई-रिक्शा नहीं है, बल्कि इन महिलाओं का लौटा हुआ आत्मसम्मान है. आज ये अपने पैसे को अपने बच्चों पर बिना किसी रोक-टोक के खर्च कर सकती हैं. आज ये अपना जीवन अपने मन मुताबिक जी सकती हैं. ‘होलीसिटी’ के साथ जुड़कर इन्होंने ई-रिक्शा से अपनी आय में बढ़ोतरी भी की है.

बनारस की ई-रिक्शावालियों पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक प्रयास: बनारस में होलीसिटी प्रोजेक्ट की समन्वयक अमृता सिंह बताती हैं, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की महिलाओं के लिए बहुत से प्रयास किए हैं. उसी को आधार बनाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘मिशन शक्ति’ अभियान को आगे बढ़ाया है.

हमारी संस्था ने ऐसा ही करने का एक प्रयास किया है. हम महिलाओं, बच्चों और किसानों के लिए काम करते हैं. वाराणसी में 01 जनवरी, 2024 को इस काम को शुरू किया गया था. हमारा लक्ष्य था कि हम वाराणसी की उन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएं, जो काम करना जानती हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर नीचे है. इस काम में अधिकतर स्थानीय महिलाएं ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं.

महिलाओं को हर राइड पर मिलते हैं 500 रुपए: अमृता बताती हैं, उनके साथ ज्यादातर वे महिलाएं हैं, जिनके सहारे पर उनका घर-परिवार चल रहा है. ऐसी महिलाओं को हमने मौका देने का लक्ष्य रखा जिन्होंने खुद दुनिया नहीं देखी. वे आगे आएं और वाराणसी आने वाले पर्यटकों को अपनी काशी दिखाएं.

इसके लिए हमने छोटे-छोटे टूर निर्धारित कर दिए हैं, जिसमें मन्दिर, घाट, आरती आदि को शामिल किया गया है. जिस भी तरह की राइड आती है, हम उसी तरह से इन्हें भेजते हैं. सभी महिलाओं को प्रति राइड 500 रुपए दिए जाते हैं. उन्हें जो टिप मिलती है, वो उनकी ही होती है. एक समय ऐसा भी आएगा, जब इनकी ओनरशिप हो जाएगी. शेयर होल्डर ये महिलाएं अभी से ही हैं.

संघर्ष के दिनों में समाज ने दिए ताने, पिता का मिला साथ: राइडर निर्मला देवी बताती हैं, साल 2009 से मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं. मेरे तीन बच्चे हैं, एक बेटी की शादी कर दी है. एक छोटी सी नातिन भी है. पति ने मेरा साथ नहीं दिया. शुरुआत में किसी से कोई बातचीत नहीं थी. फिर एक स्टॉल लगाना शुरू किया.

घर से पैदल काम के लिए निकलते थे. 50 रुपए का काम करते थे. मैंने नाइट शिफ्ट में भी काम किया है. बोलने वाले बहुत कुछ बोलते थे. मार्केटिंग का भी काम किया. बाहर जाकर काम करना पड़ता था, लोकल में भी काम बहुत किया. मेरे घर वाले, मेरी दीदी, मेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया.

रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग ली और महिलाओं को जोड़ा: निर्मला बताती हैं, मुझसे रिक्शा चलाने के लिए पूछा गया था, तो हां कर दिया था. उसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई. इसमें मेरी रुचि बढ़ी तो 4-5 महिलाओं को और जोड़ लिया. संस्था से मेरी बात हुई तो फिर महिलाओं को साथ लेकर पहुंचे.

पहले तो महिलाओं ने मना किया कि रिक्शा नहीं चलाएंगे. मैंने उन्हें समझाया कि किस तरह से यह उनके जीवन के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके माध्यम से हमें आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा. रिक्शा चलाने के लिए मैंने ट्रेनिंग ली और अब दूसरों को ट्रेनिंग भी देते हैं.

घर का खर्च चलाने में मिल जाती है बड़ी मदद: आत्मविश्वास और खुद के दम पर कुछ अच्छा करने का भाव निर्मला के चेहरे पर साफ दिखाई देता है. निर्मला देवी बताती हैं, रिक्शा से घर का खर्च चलाने में बहुत बड़ी मदद मिल जाती है. लोगों का साथ मिल रहा है. पुलिस वाले भी यहां हमारा साथ दे रहे हैं. यह सब देखकर और भी अच्छा लगता है. मुझे समाज से कोई लेना-देना नहीं है. मुझे समाज खाने के लिए नहीं दे रहा है. मैं अपना काम खुद से कर रही हूं. ऑटो वाले और अन्य हमें इस काम के लिए रोकते-टोकते रहे हैं, लेकिन हम इस काम में लगातार लगे हुए हैं.

बेटी मुझे देखकर होती है खुश: राइडर अंजली बताती हैं, ई-रिक्शा चलाने के काम से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा. इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है. इसमें विदेशी पर्यटक ही जाते हैं. उनकी तरफ से फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा मिलता है. मेरी बेटी भी मेरा काम देखकर खुश रहती है. मेरे परिवार में बस मेरी बेटी ही है. मेरी साल 2005 में शादी हुई और 2007 में ही छोड़कर चले गए.

मुझे अपना घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. घरों में काम करने से लेकर बहुत सारे काम मैंने किए हैं. ई-रिक्शा से बहुत मदद मिली है. इससे आय में बहुत मदद मिलती है. एक राइड का 500 रुपए होता है. कस्टमर्स टिप देते हैं, वो हमारा ही होता है.

10वीं तक की पढ़ाई, आज बेटे की पढ़ाई का उठा रहीं खर्च: सिगरा की रहने वाली रश्मि सिंह ने 10 वीं तक की पढ़ाई की है. उनके पति का किसी भी तरह का साथ उन्हें घर खर्च में नहीं मिलता था. वे बताती हैं, मैंने अपने बेटे की देखभाल के लिए घरों में काम करना शुरू किया था.

मैं इससे बहुत परेशान हो गई थी. चाह रही थी कि मैं कोई नया काम करूं, जिसमें सम्मान भी हो और अपने मन की आजादी हो. वह आजादी मुझे ई-रिक्शा चलाने के काम में मिली है. मैं अपनी आजादी से इस काम को करती हूं. इस काम से जुड़ने के बाद हम आत्मनिर्भर हुए हैं. इस काम के लिए बेटे का भी सपोर्ट मिलता है. इसी की बदौलत बेटे को अच्छे से पढ़ा पा रही हूं. जब परिवार का साथ मिलता है तो काम और भी अच्छा लगता है.

महिलाएं दूसरों को भी दे रही हैं आगे बढ़ने का हौंसला: वाराणसी की ये महिलाएं हर किसी को यह बता रहीं हैं कि नारी किसी से कम नहीं है. पढ़ा-लिखा होना जरूरी हो न हो, हौंसला मजबूत होना जरूरी है. काशी धर्मनगरी है. लाखों की संख्या में यहां पर पर्यटक आते हैं. ऐसे में जो विदेशी मेहमान काशी आते हैं, उन्हें ये महिलाएं काशी के अलग-अलग क्षेत्रों का भ्रमण कराती हैं. इन महिलाओं को निशुल्क ई-रिक्शा दिया गया है.

साथ ही, ट्रेनिंग भी दी गई है. वाराणसी के अलग-अलग विभाग भी इनसे जुड़कर मदद करते हैं. इस काम के साथ महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही हैं. काशी की ये महिलाएं अपना जीवन परिवर्तन कर, दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने का हौंसला दे रही हैं.

